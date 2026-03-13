アイスマイリー、4/8（水）から3日間「Japan DX Week【春】2026 / AI・業務自動化 展」にブース出展
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343743/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2026年4月8日（水）～4月10日（金）に東京ビッグサイトにて開催の「Japan DX Week【春】2026 / AI・業務自動化 展」にブースを出展します。
会場では、最新のAIソリューションやニュース等を集めるAIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内と、AI導入のご相談を受け付けております。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
詳細・無料お申込みはこちら
＝＝＝〉https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html
AIエージェント・生成AIなど、業務効率化に繋がる最新のAIソリューションをご紹介！
AIsmileyでは、AIエージェントや生成AIソリューションといった最新のAIソリューションをご紹介しております。ブースでは、実際の業務上の課題や活用イメージをお聞かせいただきながら、課題解決につながるAIソリューション探しをサポートいたします。
AI導入について、様々な業種・業態、規模感の企業様へご紹介可能ですので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343743/images/bodyimage2】
出展予定内容
・AIエージェント、生成AI、画像認識AI、予測AI、AI受託開発など、幅広いAIソリューションのご紹介
・AI導入・DX推進に関する相談
・AIポータルメディア「AIsmiley」活用方法のご案内
・AIポータルメディア「AIsmiley」への広告出稿、プロモーション提案
生成AI 業務変革カオスマップを無償提供
生成AIは現在、試験的な導入フェーズを終え、実務への本格的な「定着フェーズ」へと移行しています。単に質問に答えるだけのチャットツールから進化し、自律的にタスクを処理する「AIエージェント」や、社内データを活用する「RAG（検索拡張生成）」など、ビジネスの現場を直接的に最適化する段階に入りました。
生成AI 業務変革カオスマップは、こうした背景を踏まえ、組織の生産性向上に直結する主要なAIソリューションを一挙に網羅し、体系化したものです。特定の業務を効率化するだけでなく、多岐にわたるサービスを業務の文脈に沿って整理しており、自社に合った製品を探すための比較資料としてご活用いただけます。
カオスマップに載っているサービスURLやサービス提供企業一覧（Excel）は、カオスマップ資料請求後に、AIエージェントサービスの導入を検討している企業ご担当者様に無償でご案内いたします。
その他、「AIエージェント」や「予測AI」「チャットボット」「バックオフィス向け」など様々なカオスマップもご案内できますので、詳しくは当社ブース「AI・業務自動化 展：E31-6」へお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343743/images/bodyimage3】
展示会概要
Japan DX Week【春】2026は、日本最大級のDX総合展です。「AI・業務自動化 展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」の4つの展示会で構成されています。
AIやデータを活用したビジネスの活発化、リモートワークの普及による働き方改革、製造現場の効率化など、DXは多岐にわたる分野で社会の課題解決に寄与しています。DXを更に推進することにより業務効率化や新たな価値創出を生み出していくため、これらの製品・サービスを有する企業が一堂に集結します。
