双方向形状記憶合金ばねの世界市場2026年、グローバル市場規模（チタンニッケル合金、銅亜鉛アルミニウム合金）・分析レポートを発表
2026年3月13日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「双方向形状記憶合金ばねの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、双方向形状記憶合金ばねのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界の双方向形状記憶合金ばね市場は、2024年に1億8400万米ドルの規模で評価されており、2031年までに2億4600万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.3%と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響について分析しています。
双方向形状記憶合金ばねは、二方向の形状記憶機能を持つ特殊なばねです。異なる方向で異なる反応を必要とする機械システムにおいて利用されます。従来のばねと比較して、このばねは二方向の形状を記憶できる特徴を持っています。
ばねが圧縮または伸張された後でも、それぞれ異なる初期形状へ戻ることが可能であり、高い適応性と機能性を備えています。この特性により、自動車、医療機器、産業機械などの分野で利用が広がっています。本レポートでは、世界市場の動向を数量および金額の両面から分析し、市場競争、需給動向、需要変化の要因について包括的に評価しています。また、主要企業の企業概要や製品事例、2025年時点の市場シェア推定なども掲載しています。
________________________________________
市場分析の特徴と調査目的
本レポートでは、2020年から2031年までの双方向形状記憶合金ばね市場の規模および将来予測を、消費金額（百万米ドル）、販売数量（千個）、平均販売価格（米ドル／個）の観点から分析しています。
さらに、地域別および国別の市場規模、タイプ別および用途別の市場動向について詳細に分析しています。また、2020年から2025年までの主要企業の売上高、販売数量、平均販売価格を基に市場シェアの推定も行っています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、双方向形状記憶合金ばねの成長可能性を評価すること、製品タイプ別および用途別の将来市場成長を予測すること、そして市場競争に影響を与える要因を分析することです。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、双方向形状記憶合金ばね市場の主要企業としてFurukawa、Maruho Hatsujyo Kogyo、Kelloggs Research Labs、Edgetech Industries LLC、Lint Steels、Huizhou Zhilian、Beijing Shidai Bilian、CatalOG、Beijing GEEなどを取り上げています。
各企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、最近の技術開発などを分析しています。これらの企業は形状記憶合金技術や精密部品製造分野で高い技術力を持ち、産業機械、自動車、医療機器など多様な分野へ製品を供給しています。市場では技術革新や高性能材料の開発が競争力を左右する重要な要素となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
双方向形状記憶合金ばね市場はタイプ別および用途別に分類されています。タイプ別ではチタンニッケル合金、銅亜鉛アルミニウム合金、その他の材料に分類されます。チタンニッケル合金は優れた形状記憶特性と耐久性を持つため、最も広く利用されています。銅亜鉛アルミニウム合金は比較的低コストで製造できるため、特定用途において採用されています。
