







公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会は、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）1周年メモリアルイベント「EXPO2025 Futures」を、下記のとおり2026年4月より順次開催します。

「EXPO2025 Futures」は、大阪・関西万博で生まれた多様な未来の可能性を集め、発展させ、次世代へ継承することを目的に、約半年間にわたって様々な取り組みを実施するイベントです。

本イベントを通じて、大阪・関西万博を振り返り、そのレガシーを、参加者とともに未来へ繋げていきます。

第一弾は、2026年4月12日（日）に、開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」を万博記念公園（吹田市）もみじ川芝生広場にて開催するとともに、2026年4月8日（水）から4月14日（火）までの7日間、大阪メトロ中央線 夢洲駅地上をサテライト会場として開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Station」を開催します。

また、第二弾イベントとなる全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」では、2026年7月から10月にかけて全国6都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡る予定です。

さらに第三弾イベントとして、閉幕から1年となる2026年10月に、大阪・関西万博の成果を発信し、未来社会へ繋げる閉幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」を行います。

記

▽開幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」、「EXPO2025 Futures Station」

大阪・関西万博を振り返り未来をともに考える特別イベントです。

万博のレガシーについて考えるステージプログラム、VR映像やパビリオンの展示等による万博の追体験をお楽しみいただけます。

そして、多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーが一夜限りで復活し、再び大阪の夜空を彩ります。万博会期中のクリエイティブチームが再集結し、ドローンショーのプログラムを制作します。

また、サテライト会場となる大阪メトロ中央線 夢洲駅地上では、「夢洲駅」を未来に向かうステーションと位置づけ、新しい未来への出発をテーマにしたプログラムを展開します。

〇メイン会場：開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Festival」概要





〇サテライト会場：開幕１周年イベント「EXPO2025 Futures Station」概要





▽全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」

大阪・関西万博に来場できなかった方々へ万博の魅力を広げ、来場された方々にも当時の感動を再度体験していただくため、全国6都市（東京、名古屋、広島、新潟、金沢、高松）を巡回するイベントを行います。

〇 全国キャラバンイベント「EXPO2025 Futures Tour」概要





▽閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」

大阪・関西万博閉幕から1年となる2026年10月に、大阪・関西万博の成果を発信し、未来社会へと繋げるためのイベントを開催します。

〇 閉幕1周年イベント「EXPO2025 Futures Summit」概要





【お問い合わせ先（一般の方）】

※受付時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

Mail： expo1y-event@crtm.co.jp

・お問い合わせの受付期間は、2026年3月13日（金）から4月14日（火）までです。

・回答につきましては、原則として2営業日以内を目安にご返信いたします。

・なお、お問い合わせの内容により、回答までにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

（その他、開幕1周年に合わせて開催されるイベント等について）

▽Osaka Metro「大阪・関西万博開幕1周年記念イベント」

万博開幕1周年を記念したヘッドマークを装着した特別列車の運行や、万博メモリアルデザインのデジタルスタンプラリーを実施するほか、Osaka Metro本町ビルで「夢洲駅開業の軌跡」を紹介するヒストリーパネル展示を行います。

※各イベントの実施期間や参加方法などの詳細については、Osaka MetroのWebサイトよりご確認ください。

URL：https://www.osakametro.co.jp/news/news/other/20260311_expo2025_1st_anniversary.php