『城とドラゴン』で「コロコロ連載開始記念ログインボーナス&ミッション」を3月13日(金)メンテナンス後より開催！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「コロコロ連載開始記念ログインボーナス」と「コロコロ連載開始記念ミッション」を2026年3月13日(金)より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344098/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2026年3月13日(金)発売の『月刊コロコロコミック4月号』より、『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！それを記念したログインボーナスとミッションを開催いたします。ログインするだけで最大500ルビー、さらにミッション達成で最大600ルビーなどを獲得できる特別なイベントになっていますので、この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年3月13日(金)メンテナンス後 ～ 3月22日(日)23:59
?
コロコロ連載開始記念ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると最大500ルビーなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：100ルビー
2日目：100ルビー、無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：100ルビー
4日目：100ルビー、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
5日目：100ルビー
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
8日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
9日目：友トレ玉満タン回復 5個
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
500ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、無料ごはん中盛り券 2枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、１人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
コロコロ連載開始記念ミッション
“攻撃(レア城主OK)で剣士を10体倒す”などのミッションを達成すると、最大600ルビーなどの報酬を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
攻撃(レア城主OK)で剣士を10体倒す：100ルビー
攻撃(レア城主OK)で剣士を50体倒す：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃(レア城主OK)で剣士を100体倒す：200ルビー
攻撃(レア城主OK)で剣士を150体倒す：ドラゴンメダル 10枚
攻撃(レア城主OK)で剣士を200体倒す：300ルビー
・アイテム総数
600ルビー、友トレ玉満タン回復 5個、ドラゴンメダル10枚
3月13日(金)発売の『月刊コロコロコミック4月号』より『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344098/images/bodyimage2】
『月刊コロコロコミック4月号』より『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！まんがは『バグ太くんはバグってる！』の早河つかさ先生が担当されます。
サイクロプスや剣士をはじめとする城ドラキャラクターの活躍（!?）に、ぜひご期待ください！
『月刊コロコロコミック 4月号』の予告はこちら↓
https://corocoro-news.jp/news/399876/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344098/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
2026年3月13日(金)発売の『月刊コロコロコミック4月号』より、『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！それを記念したログインボーナスとミッションを開催いたします。ログインするだけで最大500ルビー、さらにミッション達成で最大600ルビーなどを獲得できる特別なイベントになっていますので、この機会をお見逃しなく！
【開催期間】2026年3月13日(金)メンテナンス後 ～ 3月22日(日)23:59
?
コロコロ連載開始記念ログインボーナス
開催期間中、ゲームにログインすると最大500ルビーなど豪華アイテムがプレゼントされます。報酬は期間中1日1回プレゼントされます。
■配布アイテム
1日目：100ルビー
2日目：100ルビー、無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
3日目：100ルビー
4日目：100ルビー、1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
5日目：100ルビー
6日目：無料ごはん中盛り券 1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 1個
7日目：友トレ玉満タン回復 5個
8日目：1人用シルバーパス 1枚、協力用シルバーパス 1枚
9日目：友トレ玉満タン回復 5個
10日目：友トレ玉満タン回復 5個
・アイテム総数
500ルビー、友トレ玉満タン回復 15個、無料ごはん中盛り券 2枚、ごはん中盛り待ち時間リセット 2個、１人用シルバーパス 2枚、協力用シルバーパス 2枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
コロコロ連載開始記念ミッション
“攻撃(レア城主OK)で剣士を10体倒す”などのミッションを達成すると、最大600ルビーなどの報酬を獲得できます。
■ミッションと報酬内容
攻撃(レア城主OK)で剣士を10体倒す：100ルビー
攻撃(レア城主OK)で剣士を50体倒す：友トレ玉満タン回復 5個
攻撃(レア城主OK)で剣士を100体倒す：200ルビー
攻撃(レア城主OK)で剣士を150体倒す：ドラゴンメダル 10枚
攻撃(レア城主OK)で剣士を200体倒す：300ルビー
・アイテム総数
600ルビー、友トレ玉満タン回復 5個、ドラゴンメダル10枚
3月13日(金)発売の『月刊コロコロコミック4月号』より『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344098/images/bodyimage2】
『月刊コロコロコミック4月号』より『城とドラゴン』のコミカライズ作品が連載開始！まんがは『バグ太くんはバグってる！』の早河つかさ先生が担当されます。
サイクロプスや剣士をはじめとする城ドラキャラクターの活躍（!?）に、ぜひご期待ください！
『月刊コロコロコミック 4月号』の予告はこちら↓
https://corocoro-news.jp/news/399876/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8