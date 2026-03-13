『ドラゴンポーカー』でチャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」を3月13日(金)より開催！太陽の女神再び目覚めん！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年3月13日(金)よりチャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
3月13日(金)より、チャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」を開催いたします。本ダンジョンでは、覚醒した「アマテラス」がボスモンスターとして登場！ダンジョンでフレンドと協力して強力なボスを倒し、レアアイテムを手に入れましょう！
チャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」に挑め！
■開催期間
2026年3月13日(金)メンテナンス後 ～ 3月27日(金)11:59まで
■チャレンジダンジョン概要
・ボスバトル1戦のみ
・バトル中の乱入不可
・4人目以降はフレンドでなくても参加可能（マッチング時）
・ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費
・SPブースト不可
・ボスを倒すとランダムで、覚醒進化素材や限定オーブなどレアアイテムが手に入る
※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「覚醒の書」「覇者の水晶」となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage2】
「アンダーグラウンド」テスト開催中！
◆アンダーグラウンドとは
アンダーグラウンドとは、フレンドからの乱入やグループチャットからは参戦できない、個人参加型のコロシアムです。基本的なルールはコロシアムと同じですが、「名声」ではなく「勝星」を集め、開催回ごとにランキングを競い合います。
※テスト開催のため、開催期間中でもランキングをリセットする場合がございます
※本開催では100人ずつのグループに分かれてランキングを競いますが、テスト開催では全ユーザーでランキングを競います
■開催期間
2026年3月13日(金) ～ 3月15日(日)
■コロシアム開催時間
7：00 ～ 8：59
12：00 ～ 13：59
17：00 ～ 18：59
21：00 ～ 22：59
◆バトルについて
5人vs5人で1人1枚ずつカードを出して役勝負をします。より強い役を作ったチームが先攻となり、相手チームへ攻撃を行います。攻撃時に与えたダメージはBPとして加点され、5ターン終了後、合計BPが多いチームが勝利となります。
◆特効スキルについて
アンダーグラウンドでは、開催回ごとに「特効スキル」が設定されます。今回の「特効スキル」は打・突・怒り、「合体特攻スキル」は複数化です。これらのスキルを所有するカードをデッキに入れて戦いましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage3】
◆階級と報酬について
アンダーグラウンドはいくつかの階級があり、「勝星」のランキング結果によって変動します。また、階級に応じてバトル後に「デスメダル」を獲得できます。獲得したデスメダルは「デュエルメダル交換所」で今後、各種アイテムと交換することができるようになります。上位の階級ほど報酬も豪華になりますので、上位階級を目指しましょう！
※テスト開催では「昇格」と「ランキング報酬」はありません
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage1】
◆『ドラゴンポーカー』公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
3月13日(金)より、チャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」を開催いたします。本ダンジョンでは、覚醒した「アマテラス」がボスモンスターとして登場！ダンジョンでフレンドと協力して強力なボスを倒し、レアアイテムを手に入れましょう！
チャレンジダンジョン「アマテラス覚醒」に挑め！
■開催期間
2026年3月13日(金)メンテナンス後 ～ 3月27日(金)11:59まで
■チャレンジダンジョン概要
・ボスバトル1戦のみ
・バトル中の乱入不可
・4人目以降はフレンドでなくても参加可能（マッチング時）
・ダンジョンに挑戦する際、最大スタミナの6分の1を消費
・SPブースト不可
・ボスを倒すとランダムで、覚醒進化素材や限定オーブなどレアアイテムが手に入る
※本チャレンジダンジョンで手に入る覚醒進化素材は「覚醒の書」「覇者の水晶」となります
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage2】
「アンダーグラウンド」テスト開催中！
◆アンダーグラウンドとは
アンダーグラウンドとは、フレンドからの乱入やグループチャットからは参戦できない、個人参加型のコロシアムです。基本的なルールはコロシアムと同じですが、「名声」ではなく「勝星」を集め、開催回ごとにランキングを競い合います。
※テスト開催のため、開催期間中でもランキングをリセットする場合がございます
※本開催では100人ずつのグループに分かれてランキングを競いますが、テスト開催では全ユーザーでランキングを競います
■開催期間
2026年3月13日(金) ～ 3月15日(日)
■コロシアム開催時間
7：00 ～ 8：59
12：00 ～ 13：59
17：00 ～ 18：59
21：00 ～ 22：59
◆バトルについて
5人vs5人で1人1枚ずつカードを出して役勝負をします。より強い役を作ったチームが先攻となり、相手チームへ攻撃を行います。攻撃時に与えたダメージはBPとして加点され、5ターン終了後、合計BPが多いチームが勝利となります。
◆特効スキルについて
アンダーグラウンドでは、開催回ごとに「特効スキル」が設定されます。今回の「特効スキル」は打・突・怒り、「合体特攻スキル」は複数化です。これらのスキルを所有するカードをデッキに入れて戦いましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344076/images/bodyimage3】
◆階級と報酬について
アンダーグラウンドはいくつかの階級があり、「勝星」のランキング結果によって変動します。また、階級に応じてバトル後に「デスメダル」を獲得できます。獲得したデスメダルは「デュエルメダル交換所」で今後、各種アイテムと交換することができるようになります。上位の階級ほど報酬も豪華になりますので、上位階級を目指しましょう！
※テスト開催では「昇格」と「ランキング報酬」はありません
＜基本情報＞
■タイトル：ドラゴンポーカー
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/doragonpoka/id572233872?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism.drapoker
■ジャンル：リアルタイム合体カードバトルRPG
■価 格：基本無料(アイテム課金制)
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/
■公式X：https://x.com/DragonPoker_aso
■iOS配信日：2013年5月17日(金)
■Android配信日：2013年12月18日(水)
■コピーライト表記：(C) 2013 Asobism Co., Ltd.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
プレスリリース詳細へ