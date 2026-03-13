Games of the Future 2026：アスタナでの開催日程と実施種目が決定





世界をリードする次世代スポーツ大会が2026年7月29日から8月9日までアスタナで開催され、エリートアスリートとゲーマーが集結して画期的なハイブリッド種目で競い合います。

ドバイ、アラブ首長国連邦, 2026年3月13日 /PRNewswire/ -- Games of the Future（GOTF）のプロモーターおよび権利保有者であるPhygital Internationalは、Games of the Future 2026が2026年7月29日から8月9日までカザフスタンのアスタナで開催されることを正式に発表しました。フィジカルスポーツとデジタルゲームプレイを独自に融合させた12日間にわたるエリート競技に、世界をリードするフィジタル・アスリートが集結します。



Phygital Basketball Athletes playing on the digital side



バリス・アリーナ、ビーライン・アリーナ、陸上競技スポーツコンプレックス「Qazaqstan」、アラウ・アイスパレス、およびウシュケンピロフ武道宮殿を含む市内の主要会場で開催される「Games of the Future 2026（GOTF 2026）」には、50カ国以上から900人以上のアスリートが参加し、10万人以上のファンの前で、総額約475万ドルの賞金を懸けて競い合う予定です。

Games of the Future 2026は、2つの主要カテゴリーにわたる8つの種目で構成されます。競技者がフィジカルおよびデジタルの両方のラウンドで対戦するフィジタルスポーツと、世界的に人気のあるゲームタイトルを特徴とするeスポーツです。

フィジタルスポーツ・カテゴリーでは、フィジタルフットボール、フィジタルバスケットボール、フィジタルシューター、およびフィジタルダンシングが、ファンの期待に応えて復活することが確定しています。また、戦術的なゲームプレイと高強度のフィジカル格闘を組み合わせた、もう一つの人気種目であるフィジタルファイティングも復活します。

ファンは、PCとモバイルの両方でマルチプレイヤー・オンラインバトル・アリーナ（MOBA）が舞台となるスリリングなeスポーツアクションを再び目にすることができます。ラインアップを締めくくるバトルロイヤル種目では、世界で最もよく知られ、広く支持されているゲーム形式の一つが披露されます。

「アスタナは、『The Games of the Future』の次なる章にとって完璧な舞台です。カザフスタンには深いスポーツ文化があり、フィジタル競技が象徴するものをまさに体現する、デジタルでつながった若い世代がいます。「私たちは真にグローバルなムーブメントを構築しており、2026年はフィジタルスポーツを世界のスポーツカレンダーの恒久的な行事として確立するための新たな一歩となります」と、Phygital Internationalのインターナショナルマーケティング＆コミュニケーションディレクターであるJohn Hewitt氏は述べました。

Games of the Future 2026運営責任者のAlibek Khassenov氏はさらにこう述べています。「カザフスタンは『The Games of the Future 2026』を主催し、アスリートとファンをアスタナに迎えることを誇りに思います。このイベントは、カザフスタンを世界クラスの国際スポーツの目的地として位置づけるという私たちのコミットメントを反映したものであり、すべての来場者に忘れられない体験を提供できることを楽しみにしています。」

アスタナの先を見据え、Phygital Internationalは2028年、2029年、および2030年「The Games of the Future」の開催都市入札プロセスを正式に開始しました。世界クラスのフィジタルイベントを開催するためのビジョン、インフラ、およびコミットメントを持つ都市や国は、2026年8月1日までに意向を提出するよう求められています。

エキサイティングな新しいパートナーシップや全イベントラインナップを含む、Games of the Future 2026のすべての最新ニュースについては、公式ウェブサイトをご覧ください。また、ファンは公式OTTプラットフォームで、今後の展開を知るとともに、アブダビ大会の熱戦を振り返ることができます。tv.gofuture.games

編集者への注記

Phygital International（PI）について

Phygital InternationalはPhygitalスポーツを世界的に推進する団体で、スポーツの革新と再定義に注力しています。GAMES OF THE FUTUREの運営母体および権利保有者であり、各開催都市の入札プロセスの監督も行います。

詳細については、https://Phygitalinternational.comをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。press@phygitalinternational.com

GAMES OF THE FUTURE（GOFT）について

GAMES OF THE FUTUREは、フィジカルとデジタルの世界を融合させ、フィジタルスポーツの最高峰を目指す、年に一度の国際イベントです。世界各地から次世代のフィジタルスポーツのスター選手たちが集まり、幅広い種目のフィジタル競技やチャレンジで競い合います。Games of the Future 2025はアブダビで開催されました。Games of the Future 2026はアスタナで開催予定です。

詳細はこちらをご覧ください：https://gofuture.games/



Phygital Football Athletes playing on the physical side



