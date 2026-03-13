金沢工業大学航空宇宙工学科の赤坂剛史教授は、開発中の「最大積載量50kg・飛行距離50km超のVTOL（垂直離着陸）型有翼電動ドローン」の飛行実験を、2026年3月10日（火）に福井県坂井市の福井空港にて実施しました。

本飛行実験は、坂井市が推進する令和7年度「新産業共創事業」に採択されたことを受けて実施したものです。





福井空港で行われた飛行実験の模様。高度5ｍまで上昇させ、飛行特性を検証した。





福井空港 滑走路にて機体確認をしている学生（福井空港ターミナルビルを背にして）。

【坂井市「新産業共創事業」について】

坂井市は、地域産業と次世代技術の共創を通じた経済・産業振興への挑戦未来を紡ぐイノベーションを創出する自治体をビジョンに掲げています。その取り組みの１つである「新産業共創事業」は、イノベーションのポテンシャルが高い技術やアイデアを持つスタートアップ企業と坂井市内の企業が協働することで、産業振興のモデルケースとなるイノベーションを創出するアクセラレータープログラムです。

https://sakai-shinsangyo-kyoso.regacy-innovation.com/

本研究開発は、令和7年度「大学発新産業創出基金事業 スタートアップ・エコシステム共創プログラム TeSH（Tech Startup HOKURIKU）GAPファンドプログラム」の 『ステップ２（スタートアップ組成）』の採択を受け、事業化に向け取り組んでいます。

（謝辞）

本飛行実験は、福井空港事務所、福井県坂井市役所、ReGACY Innovation Group株式会社、むげんのそら株式会社のご協力により実現することができました。感謝申し上げます。