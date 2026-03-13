キッチン、造作家具、木製サッシ、建具、を手がける国内4社による協業ブランド「Aria & Aura(アリア＆アウラ)」は、2026年3月、東京・南青山に新ショールーム「Aria & Aura Aoyama Gallery NATURA MAESTRA」を開設します。2013年の発足以来、新宿OZONEを拠点に活動してきた同ブランドは、今回の移転を「単なる拠点移動ではなくブランドの新章」と位置づけ、ラインナップの刷新とともに、建具や造作家具を選ぶことへの新たな価値観を発信していきます。





ショールーム外観・エントランス

▲ショールーム外観・エントランス(Aria & Aura Aoyama Gallery NATURA MAESTRA)









■なぜ、南青山か

南青山には、世界の高級家具やインテリアブランドが立ち並びます。しかし、キッチンや建具、木製サッシといった造作家具・建具のショールームは、これまでこのエリアに存在しませんでした。

多くの人が家具選びには時間とお金をかける一方で、建具や造作家具への関心は低いままです。しかし、建具は建物と一体化しており、家具よりもはるかに長く使い続けるものです。傷んでも簡単に取り替えられない分、本来は素材やデザインをより慎重に選ぶべき対象といえます。Aria & Auraは、その価値観を変えるために南青山に進出いたします。

素材とデザインへの目が厳しいこの街で、海外ブランドにはないフルオーダーへの対応力、短いリードタイム、長期のアフターメンテナンス国産メーカーならではの強みを、あえてハイエンドな文脈の中で問い直していきます。









■五感で体験できる空間構成

新ショールームは、見るだけでなく実際に触れ、使い、感じることを前提とした体験型の空間です。キッチンでは実際に調理を体験でき(味覚)、無垢材や建具の表面を手で確かめ(触覚)、木が放つ自然の香りに包まれる(嗅覚)。そして精度の高いサッシや建具が生み出す、開閉時の静けさと余韻(聴覚)まで住空間のすべての感覚に訴える体験が、このショールームに凝縮されています。

また、時代のトレンドや顧客ニーズの変化、技術の進化に合わせて展示内容を継続的に更新していく方針です。訪れるたびに、その時々のベストな提案と出会える場を目指します。





ショールーム内観









■注目プロダクト

吉野杉を使ったオーダーキッチン

最高級吉野杉の扉材を中心に、ヨーロッパの意匠設計と日本の伝統技術を組み合わせたキッチンです。小口加工の緻密さや塗装の手触りなど、量産では再現できない仕上げを特徴とします。





無垢一枚板×ガラスの新製品建具

無垢一枚板とガラスを組み合わせた建具は、これまで市場に存在しなかった新製品です。ウッドワークスの職人技術が協働して生まれました。含浸塗料を用いた仕上げにより、傷がついても再研磨で蘇る、長く使い続けることを前提とした設計となっています。





スリム框の木製コーナーサッシ

框の見える幅を極限まで削ぎ落とした木製サッシです。コーナーにスリム框を用いた仕様は国内でも希少な構成です。今回のショールームには、国内での採用事例がない新樹種「レッドグランディス」を採用しました。





ウォルナット一枚板テーブル

ウォルナット一枚板を用いたテーブル天板です。素材本来の色合いを生かしたソープフィニッシュで仕上げ、木の素材感をそのまま残しました。建築デザイナー・成ヶ澤氏デザインの脚部との組み合わせにより、一点物のダイニングテーブルとして提案します。同じ杢目は唯一無二であり、ショールームでは素材そのものを体感することができます。









■Aria & Auraについて

Aria & Aura(アリア＆アウラ)は、造作家具・建具を手がける4社協業ブランドです。「無垢をデザインする」をコンセプトに、樹齢100年を超える天然木材を、職人の技術と現代のデザインで住空間へ届けることを目指しています。









■施設概要

施設名 ： Aria & Aura Aoyama Gallery NATURA MAESTRA

オープン日： 2026年3月16日(月)

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山4丁目24-1 Faveur Minami Aoyama 2F

アクセス ： 東京メトロ「表参道」駅 徒歩7分

営業時間 ： 10:30～18:30(定休日：水曜日)

WEBサイト ： https://aria-aura.jp/









■会社概要

社名 ： 株式会社ウッドワークス

設立 ： 昭和元年7月5日

代表者： 代表取締役社長 河井 頼継

本社 ： 〒577-0062 大阪府東大阪市森河内東1-38-17

TEL ： 06-6783-1842

FAX ： 06-6783-1844

URL ： https://woodworks.co.jp/