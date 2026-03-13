バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、TVアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』より、主人公・森沢優が「クリィミーマミ」に変身するための魔法のアイテムのステッキを約1/1サイズで立体化した『PROPLICA まほうのステッキ』(16,500円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年3月13日(金)16時に開始いたします。(発売元：株式会社BANDAI SPIRITS)





■商品特長

TVアニメ『魔法の天使クリィミーマミ』より、主人公・森沢優が「クリィミーマミ」に変身するための魔法のアイテムのステッキがギミック満載の完全新規造形・約1/1サイズで登場！





本商品のためにアニメの音声から抽出した「クリィミーマミ／森沢優」役の太田貴子さんのボイスを収録。さらに「魔法の天使クリィミーマミ」の劇中BGM・効果音を収録し、音と光で劇中のイメージをお楽しみいただけます。





トップのハートは回転＆LED発光ギミックを搭載。持ち手の近くにタッチセンサーを搭載し、ボタンやスイッチ類をなるべく隠した造形にすることで、作中のステッキのデザインをそのままにギミックを操作できます。





専用台座が付属





■商品概要

・商品名 ：PROPLICA まほうのステッキ

・価格 ：16,500円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 ：15才以上

・セット内容 ：本体、専用台座一式

・商品サイズ ：全長 約470mm

・商品素材 ：ABS

・生産エリア ：中国

・販売ルート ：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

・予約受付開始：2026年3月13日(金)16時

・商品お届け ：2026年11月予定

・発売元 ：株式会社BANDAI SPIRITS





(C)ぴえろ





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■PROPLICA(プロップリカ)シリーズについて

バンダイでは、長年にわたり、変身アイテムを代表とする数々の劇中に登場する「なりきりアイテム・衣装、マスコットキャラクター」などのプロップを子ども向け玩具として商品化してきました。





これまで培ってきた「作品の世界観に入り込む」「世界観を追体験する」商品開発のノウハウに、コレクターズアイテムの最新開発技術を導入していくことで、一層の「本物感」を追求し、大人向け商品として展開する――それが『PROPLICA』です。





PROPLICAブランドページ： https://tamashiiweb.com/item_brand/proplica/









■『魔法の天使クリィミーマミ』について

スタジオぴえろ魔法少女シリーズの第一作にして、スタジオぴえろ初のオリジナルTVアニメシリーズとして制作された記念すべき作品。従来の魔女っ子アニメと同様、コメディを基調として描かれてはいるが、多感な年頃である主人公の心の揺らめきや、日常描写を重視したドラマ展開は、これまでにない新鮮味を醸し出している。





主人公の声優として、主題歌の歌唱も担当した新人アイドル歌手の太田貴子を起用。空想のアイドル・クリィミーマミと、実在のアイドル・太田貴子とを巧みにクロスオーバーさせた画期的な新戦略が大いに話題を集めた。





魔法の天使クリィミーマミ｜ぴえろ魔法少女シリーズ公式サイト： https://pierrot.jp/magicalgirls/title01.html









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr