精密プラスチック部品の金型設計から量産までを一貫して手掛ける株式会社プラセス(本社：愛知県豊川市、代表取締役：甲村 尚久)は、グローバル戦略の更なる加速を目的に、2025年12月、トルコ共和国イスタンブール市に「イスタンブール連絡事務所(PLASESS Co., Ltd. TURKIYE LIAISON OFFICE)」を開設いたしました。









■設立の背景と目的

当社は愛知県豊川市に本社を構え、国内5工場に加え、タイ、中国、インドネシア、ルーマニア、メキシコに計8つの海外工場を展開するグローバル企業です。主に車載用スイッチをはじめとするプラスチック部品の金型設計製作から、量産、塗装、レーザー加工までを一貫して自社製造できる体制を強みとしています。

この度、欧州・アジア・アフリカの結節点であるトルコに拠点を設けることで、既存のグローバルネットワークをさらに強固なものにし、地政学的優位性を活かした新市場の開拓に着手いたします。









■今後の事業展開

本事務所は、今後高い成長が見込まれる東欧および北アフリカ市場への進出に向けた戦略的拠点となります。今後は本拠点を中心に、トルコ国内、モロッコ、エジプトにおける徹底した市場調査とサプライチェーンの構築を推進いたします。

将来的には、当社の強みである一貫生産体制を現地でも実現すべく、自動車用プラスチック部品製造工場の建設および創業を目指し、現地の旺盛な需要を確実に取り込んでまいります。









■トルコ駐在員事務所 概要

●名称 ：株式会社プラセス イスタンブール駐在員事務所

(英語名：PLASESS Co., Ltd. TURKIYE LIAISON OFFICE)

●開設時期：2025年12月

●業務内容：東欧・北アフリカ・トルコ市場の調査、工場建設に向けた準備業務

●所在地(Registered & Mailing Address)：

B Block, Floor: 1, Flat: 1, No: 399 Bagdat Cad., Suadiye Mah., Kadikoy, Istanbul, 34744 Turkey

●事務所所在地(Actual Office Address) ：

No. 6 Havaci Binbasi Mehmet Sokak, Bostanci Mah., Kadikoy, Istanbul, 34744 Turkey









■会社概要

●本社所在地： 愛知県豊川市宿町権平24番地

●拠点展開 ： 国内：5工場

海外：8工場(タイ、中国、インドネシア、ルーマニア、メキシコ)

●事業内容 ： 車載用スイッチ等のプラスチック部品の金型設計製作、

射出成形、塗装、レーザー加工等の一貫製造

●URL ： https://www.plasess.com/