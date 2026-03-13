株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）は、株式会社スピラーレ（代表：神藤光太郎 住所：東京都港区）が展開する「THE SOLE」および、ネクタイマエストロとして知られる株式会社アイネックス（代表取締役：仙田剛 本部：東京都渋谷区）並木孝之氏との別注ネクタイコレクションを発表。SHIPS 公式オンラインショップおよびMASTER PLAN オンラインショップにて、3月13日（金）より予約販売を開始いたしました。

THE SOLE × SHIPS コレクション

素材と縫製にこだわり、長く愛用できるベーシックなネクタイで定評のある「THE SOLE」とのスペシャルなネクタイコレクション。SHIPSが掲げる「STYLISH STANDARD」のコンセプトに、トラディショナルな要素を現代的な解釈で表現したコレクションを展開いたします。今回のネクタイ製作にあたり、生地と芯地との最適なバランスを、ネクタイマエストロであるAINEXXの並木氏に依頼。この特別な生地の為に採用した、最も相性の良い上質な芯地は、素晴らしい締め心地と、コンパクトで美しいノットの両立を実現しました。高い汎用性を持ちながら、量産的な無地とは一線を画すネクタイは、長く使い続けられることを前提に作られた、完成度の高い一本に仕上がりました。

・シルクコットン レップタイ ネイビー

“SHIPS NAVY”と言われる程こだわりと縁が深いネイビーカラーを、経糸をコットン、緯糸にシルクを採用し、シルクを限界まで打ち込んで織り上げたレップ組織で表現しました。シルクより繊維が太いコットンを経糸に使用することで、レップ組織特有の畝のボリューム感と、握った際の手持ち感を実現し、非常に美しいノットを作りやすいバランスに仕上げました。光の当たり方によって微妙に変化する陰影が、控えめでありながら確かな存在感を感じさせ大人のVゾーンに自然な立体感を演出します。スーツスタイルだけでなく、シルクが生み出す落ち着いたマットな艶により、カジュアルなジャケパンスタイルとも自然に馴染む一本です。

・シルクコットン ブロックストライプ レップタイ

王道のネイビーベースに、SHIPSらしい配色を施したブロックストライプのネクタイ。無地同様のレップ組織でストライプを表現。このレップの凹凸感によりストライプ柄が平面的にならず、自然な立体感が生まれます。ストライプのピッチや色の切り替えは、Vゾーンでの見え方を計算して設計されており、主張し過ぎない確かな存在感を演出。配色は現代的かつ軽やかなため、クラシックなスーツスタイルはもちろん、やや力を抜いたジャケットスタイルにも馴染みます。

・シルク 小紋柄タイ

王道のネイビーに、控えめながら細部まで緻密に設計された小振りな小紋柄のシルクネクタイ。あえて生地を細めの横綾にすることにより柄との相性も良く、美しい濃紺のボディに、ベージュとホワイトで表現した小紋柄が映える、上品で奥行きのある表情に仕上げました。主張が強くならないよう、柄の配置を細かく何度も調節して織られた生地は、上質なシルクをしっかりと打ち込んでいるため、握った際の手持ち感も素晴らしく、バランスの良い美しいノットを生んでくれます。

Puccini 限定コレクション

今回の「THE SOLE × SHIPS」のコレクションに合わせ、通常展開しているラインアップとは別に、AINEXX並木氏の“今つけたい”という想いを形に落とし込んだ珠玉のコレクションを限定店舗にて展開いたします。「THE SOLE × SHIPS」コレクション同様、SHIPS 公式オンラインショップにて3月13日（金）より予約販売をスタートします。

・グレナディン ストライプタイ

イタリアの老舗ファブリックメーカーFermo Fossati（フェルモ・フォッサーティ）社の代名詞ともいえるグレナディン素材を軸に、並木氏がベースカラー、ストライプのピッチ幅などのこだわりを同社に伝え、一から作り上げた完全オリジナルデザイン。長年ネクタイ業界に携わってきた並木氏が信頼するFermo Fossati社の素材だからこそ実現できた今回の4色は、どのようなスタイルにも合わせやすく、まさに同氏が想い描く“今つけたい”と感じさせる一本に仕上がりました。

・ガルザ 小紋＆ストライプタイ

こちらもFermo Fossati社が得意とするガルザ素材に、柄とベースカラーを同色で織り上げた通称 “柄無地”仕様の小紋柄とストライプを展開。グレナディンストライプ同様、同氏のこだわりが詰まったこちらは、よりシックに、ただ結んだ際には素材の立体感が演出できる、柄無地ならではの奥行きのある表情に仕上がっています。

スペシャル動画をYoutubeにて公開中！

CHANNEL KOTARO

動画URL：https://youtu.be/rrK1EmpjK44※3月13日（金） 19：00～公開予定

SHIPS CHANNEL

動画URL：https://youtu.be/u-Y1CHtP4Hs※3月13日（金） 20：00～公開予定

INFORMATION

■発売スケジュール

3月13日（金） 予約販売スタート3月20日（金） 発売開始

■SPECIAL EVENT

https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsmen20260313/

今回の別注企画を記念し、「THE SOLE」の神藤光太郎氏とネクタイマエストロ並木氏を招いた特別イベントを1日限定で開催いたします。お二人から本企画のネクタイを使用したおすすめのコーディネートや製作の裏話などが聞ける貴重な機会です。

【THE SOLE】

https://www.shipsltd.co.jp/a/ashipsmen20260313-2/

アイテムジャンルカテゴリーに捉われず、生産地にも拘らず、時代性にそった最高のクオリティーを求めて様々なアイテムを展開。クロコダイル 、カシミア、シーアイランドコットンなどに代表される洗練された素材からデニムのチノクロスなど粗さが魅力の素材まで価格に関わらず、素材の持つ素晴らしさ、アイテムの本質を捉えながら、時代性を適度に持ったフラットな視点のものづくりを行う。

神藤光太郎氏

メンズスタイルディレクターとして長年にわたりドレススタイルを研究・実践。Vゾーン設計、色柄構成、素材選定、シルエットバランスまでを一貫して構築するディレクションを強みに、多くのブランドや専門店から支持を得ている。「装いは印象設計である」という思想のもと、理論と感性を融合させたクリエイティブワークを通じ、日本のメンズドレス市場に新たな価値を創出し続けている。

Puccini

SHIPSのエクスクルーシブブランドとして、2021FWシーズンよりスタートしたPuccini(プッチーニ)。ブランド名は、日本が舞台となったオペラ“蝶々夫人”の作曲家であるジャコモ・プッチーニ氏に由来。使用している生地はすべて、イタリアの老舗ファブリックメーカーFermo Fossati(フェルモ・フォッサーティ)が手掛けている。縫製は、丁寧な作りと耐久性を追及すべく国内有数の工場にて縫製。裏地は表地でも使えるほどのクオリティのものを採用し、毛芯も表地の素材感に合わせて変更するなど細部に至るまで徹底的にこだわり仕上げている。SHIPSが考える、いつもの洋服に合わせるだけで新鮮に映る新しい提案として、オリジナリティ溢れる、唯一無二なネクタイブランド。

並木孝之氏

長年にわたりVゾーンの構築美とクラフツマンシップを探求。ネクタイを単なる装身具ではなく、スタイリングの完成度を左右する主役的アイテムとして提案。百貨店やセレクトショップでの監修・イベント出演、スタイリングセミナーなど幅広く活動。「ネクタイは最後に締めるものではなく、最初に選ぶもの」という哲学のもと、日本のドレススタイルの奥行きを発信し続けている。

■株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

https://www.shipsltd.co.jp/