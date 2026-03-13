株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作グッズ3種類を、3月14日（土）より販売いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、日常使いにもピッタリな限定デザインのハローキティ グッズ3商品。中でも注目は、今話題の「ぷっくりシール」。乙姫の衣装を着たハローキティと人魚の衣装を着たハローキティがモチーフになっており、立体感のあるシールで、コレクションやシール帳に貼ればかわいさが一層引き立ちます。さらに、シンプルながら存在感のあるブラックベースに、ハローキティの顔を大胆にデザインした「PCケース」や、ふんわりとした手触りが特徴のサガラ刺繍でハローキテを表現した「サガラポーチ」も必見。いずれもHELLO KITTY SMILE1階ショップにて販売中です。「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない限定グッズを、ご自身用にはもちろん、大切な人へのプレゼント用にも是非ご覧ください。

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 3月14日（土）内容： ぷっくりシール／605円、 PCケース／2,860円、サガラポーチ／2,530円場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

参考 『HELLO KITTY SMILE』 とは

メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合 施設。本施設は、3月14日よりリニューアルオープンし、『誰もが主役になれる魔法の竜宮城』をコンセプトに、 ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットを新設・拡充。乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」等を設置し、館内各所に“ハローキティで満たされた”没入空間を散りばめ、来場者が作品世界に包み込まれるようなひとときを提供いたします。

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader