TOKAI RADIOは特別番組「TMNETWORK SF Rock Station 2026」を、4月1日(水)23時00分から放送する。出演は、​TMNETWORK 小室哲哉、宇都宮隆、木根尚登。名古屋公演を控えた全国ツアー中のTMNETWORKの3名が、濃密な1時間を送る。​

若者文化を築いた深夜ラジオの金字塔「SF Rock Station」

「SF Rock Station」は、1986年から1993年まで全国の若者に支持された東海ラジオ制作の深夜番組。日本のロックシーンの歴史に残る伝説のアーティストたちがDJを務めた。その火曜日・初代パーソナリティがTMNETWORK(小室哲哉1986-1988、木根尚登1988-1989)であり、彼らの活躍が後に番組から多くのアーティストを輩出する伝説の番組の礎となった。月曜日から金曜日の深夜1時00分～3時00分を曜日替わりで担当した主なパーソナリティは、氷室京介(BOØWY)、岡村靖幸、田所豊(RED WARRIORS)、田村直美(PEARL)、奥田民生(ユニコーン)、JUN SKY WALKER(S) 、THE BLUE HEARTS、大友康平(HOUND DOG) 等。なお番組では、TMNETWORKへのメッセージを募集している。メッセージは、専用のメッセージボード（https://form.tokairadio.jp/tmn）から送ることが出来る。

4/1(水)の「OH! MY CHANNEL!」「bre:eze」に、TMNETWORK がゲスト出演

また、特別番組放送の当日4月1日(水)、TMNETWORK が「OH! MY CHANNEL!」、「bre:eze」にゲスト出演することも決まっている。各番組へのメッセージは、TOKAI RADIOの メッセージボードから受け付ける。

https://www.tokairadio.co.jp/topics/info/rockstation202604.html

【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■タイトル：TMNETWORK SF Rock Station 2026 ■日時：2026年4月1日（水）23時00分～24時00分 ※野球中継延長の際はスタートが遅れる場合あり■出演：TMNETWORK（小室哲哉 / 宇都宮隆 / 木根尚登）■メッセージボード：https://form.tokairadio.jp/tmn■TOKAI RADIO公式X：@tokairadio ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる