株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区、社長：飯窪成幸）は、タレント・宮嶋くるみさんの新作写真集『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』（撮影・根本好伸）を、電子オリジナル書籍として3月27日（金）に発売いたします。

発売に先立ち、本日3月13日より、主要電子書店にて予約を開始いたしました。

宮嶋さんは福島県出身。仙台でタレント活動をスタートさせ、着実に経験を重ねてきました。2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞し、翌年には講談社ミスマガジン でベスト16に選出されるなど、注目を集める存在です。現在は東京を拠点に活動中です。

本作のテーマは「おうちデート」。一軒家を一日借り切り、散歩、リビング、キッチン、ベッドルーム、バスルームへと暮らしの動線に沿って撮影しました。

リラックスした素顔から、ふと見せる大人びた表情まで――“隣にいる彼女”を感じさせる距離感で、成長過程にある現在地を切り取っています。

デジタル写真集を発表するごとに表現の幅を広げてきた彼女。本作は、その“今しかない瞬間”を凝縮した一冊となりました。

■宮嶋くるみさんコメント

「今回の撮影は、一軒家を借り切って、まるでおうちデートのような雰囲気で行いました。リラックスした表情から、少しドキッとするカットまで、今の私をぎゅっと詰め込んでいただいています。新しい一面を楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも成長していく姿を、ぜひ見守ってください。」

■プロフィール

宮嶋くるみ（みやじまくるみ）。2004年1月4日生まれ、福島県出身。身長160cm、B80・W58・H80。2022年より杜の都美少女図鑑に所属し、美少女図鑑コレクション（宮城代表）。2023年に美少女図鑑AWARD審査員特別賞を受賞。2024年、講談社ミスマガジン ベスト16に選出。テレビ、WEB、CM、ナレーションなど幅広い分野で経験を重ね、現在は東京を拠点にグラビアを中心に活動している。

Instagram Instagram.com/k.miyajimaa

X https://x.com/Miya__jima

■書誌情報

書名：『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』

撮影：根本好伸

価格：1,700円（税込 ※電子書店によって異なる場合があります）

配信開始日：2026年3月27日（金）

販売：主要電子書店にて配信

商品URL https://books.bunshun.jp/ud/book/num/1692191800000000000M

■特別版について

DMMブックス、Kindleでは、独自カット入りの特別版も発売します（DMM版、Kindle版に収録されている独自カットは、それぞれ別のものです）。





書名：『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート DMM特別版』

DMM特別版 商品URL https://book.dmm.com/product/6256211/k108bjhrp06316

価格：2,200円（税込）

書名：「大増量特装版 デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート」

Kindle 商品URL https://www.amazon.co.jp/dp/B0GR6SLYQT

価格：2,200円（税込）

■関連URL

メイキング動画（YouTube） https://youtu.be/IOiBwYvtcXI