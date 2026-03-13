3月18日は春の睡眠の日ねむりタイプの診断結果を投稿すると当選確率アップ！京都企業の寝具アイテムなどが当たるSNSキャンペーンを実施

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、「春の睡眠の日(3月18日)」に合わせて、2026年3 月 18 日(水)～3 月 23 日(月)の期間、ビーズクッションやシルクの枕カバーなどが当たるXのフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。ナイトルーティンに香りをプラスする「ねむり」シリーズ発売後より公開中の「睡眠アニマル診断」の結果を投稿することで当選確率アップ。この機会に、ナイトルーティンや睡眠習慣を見直してみては。

■「ねむり」シリーズとは

2025年11月に新しく誕生した、ナイトルーティンに香りをプラスする「ねむり」シリーズ。夜の無意識のルーティンは、脳の活動を静め、呼吸をゆっくりととのえていきます。 「ねむり」は、そんな体内時計などの眠りのタイミングに香りのチカラをかけあわせました。リラックス効果があると言われているラベンダーとヒノキをそれぞれベースにした2種類の香りで、バスエッセンスやネイルセラム、ピローミストを展開しております。近年、健康志向が高まり、「睡眠の質」への関心も広がっていることから、「ねむり」シリーズは発売初月から大変ご好評いただいております。

また、自分のねむりタイプをチェックできる「睡眠アニマル診断」を公式オンラインショップやHPにて公開中。この診断では、「睡眠時間」「入眠行動」「寝つき」「中途覚醒」「目覚め」の５つのカテゴリーから、ご自身のねむりを多角的にチェックします。診断結果では、睡眠に潜む小さな課題や、改善へのアドバイスが確認できます。

※「睡眠アニマル診断」はこちらから(https://www.yojiyacosme.com/f/nemuri/shindan)

■3月18日は「春の睡眠の日」！寝具アイテムなどが当たるSNSキャンペーンを実施！

3月18日の「春の睡眠の日」と合わせて、京都の寝具メーカー「大東寝具工業」、京都のシルク雑貨店「中村忠三郎商店」の商品などが当たるXのフォロー&リポストキャンペーンを実施いたします。さらに、「睡眠アニマル診断」のご自身の結果をXにて投稿していただいた方は当選確率アップ！これを機に、ご自身のねむりタイプを診断し、睡眠習慣を見直してみましょう。

【キャンペーン概要】

▼応募期間

2026年 3 月 18 日(水)正午～3 月 23 日(月)正午

▼応募方法

１.よーじや公式X アカウント（@yojiya1904）をフォロー

２. 対象となるよーじや公式 X アカウントの投稿をリポスト

３.「睡眠アニマル診断」の結果画面下部の「X(Twitter)にシェア」をタップし、投稿してくれた方は当選率アップ

※「睡眠アニマル診断」はこちらから(https://www.yojiyacosme.com/f/nemuri/shindan)

▼賞品

A賞(2名さま)：大東寝具工業 ビーズクッション座椅子「座・気まま」 〈レギュラーサイズ〉

腰を下ろすと自然に背もたれが立ち上がり、身体に合わせてカタチを変える不思議な座椅子。

しっかりとコシのある使用感でどんな姿勢にも対応してくれるから、座椅子として座るほかにも、ごろ寝用の枕にしてみたり、ストレッチをしてみたり、自分だけの気ままな使い方が見つかります。

※当選後、商品の色をお選びいただけます。

大東寝具工業とは

1925年創業、100年余の歴史を持つ大東寝具工業は、伝統と革新を融合した物作りを礎とする寝具メーカーです。

長年培った技術と国家資格所有者の丁寧な製造にこだわりとAIを活用した質の高い睡眠環境を提案しています。

また、社員全員が睡眠健康指導士の資格を保有し、専門知識に基づいた商品開発とサービスを提供することで、顧客の快適な眠りとくつろぎ、そして健康に貢献しています。

B賞(3名さま)：中村忠三郎商店 絹糸屋さんの『枕カバーは、肌着なわけで。』シルク100％ニット枕カバー

就寝時に直接お肌に触れるものだから。シルク100％肌着用の生地を使用して、お肌に優しく快適な枕カバーを作りました。インナー用のシルク生地特有の、サテンには無いほどよい厚みと弾力性。肌着を着ているような心地よさが、顔・髪・頭部をやさしく包み、リラックスした状態を保ってくれます。

※当選後、商品の色をお選びいただけます。

中村忠三郎商店とは

1897年の創業当時から現在にいたるまで、京都・西陣の町家にて、日々、シルク糸を取り扱い、その糸を用いた商品づくりを続けています。

それぞれの商品に応じた最適なシルク糸を選定し、老舗絹糸商ならではのこだわりのシルク商品を多数取り揃えております。

C賞(100名さま)：ミニニットバッグ＆ぬくぬくニットソックス

イヤホンなどの小物が収納できるニット素材のバッグと、ふわっとした手触りで足元をあたためる可愛らしいニットソックスのセット。

※ぬくぬくニットソックスは、ランダムでひとつお送りいたします。