アーティスト公募プラットフォーム「TYPELESS Vol.3」渋谷駅での作品掲出がスタート、2月25日(水)リリースイベントを開催

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント(C) Ryota Hashimoto

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント（所在地：東京都渋谷区、代表理事：坂井洋一郎）は、渋谷駅前の落書き・ステッカー等の景観問題を解決すること、再開発中から公共空間を豊かにすること、アーティストが挑戦できる環境をつくることを目指し、渋谷駅前の公共空間を舞台にアーティスト公募プラットフォーム「TYPELESS」を実施してまいりました。

その第3弾として、2025年10月に実施したアーティスト・キュレーターの一般公募により採択されたアーティスト4名の作品が、2026年2月25日に公開されました。また、作品掲出開始にあわせ、同日にリリースイベントを開催しました。

TYPELESS Vol.3について

渋谷駅マークシティ下柱巻（ハチ公側）作品：八木 宇気作品(右)：Marino Funahashi作品(右)：片山 穣作品：三澤 亮介

掲出開始日：2026 年 2 月 25 日

掲出場所 ：マークシティ跨道橋支柱（8 本）

参加アーティスト：4 名（片山 穣・Marino Funahashi・三澤 亮介・八木 宇気）

展示作品数：8 作品

2023年度のVol.1からスタートした TYPELESSは、年々注目度が高まり、今回の Vol.3 では応募数 78 件と過去最大規模となりました。

【応募数推移】

Vol.1（2023 年度）：4 件、Vol.2（2024 年度）：12 件、Vol.3（2025 年度）：78 件

都市空間をキャンバスとした持続的な表現の場として、アーティストからの関心が高まっています。

【過去のプレスリリース】

公募内容の詳細：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000112276.html

参加アーティストプロフィール情報：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000112276.html

リリースイベント開催レポート

渋谷ヒカリエ 8/COURTにて、掲出原画作品の展示に加え、メディア向け説明会および一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント事務局長と参加アーティストによるトークイベントを開催しました。

公共空間マネジメントとアート活用の取り組みについて

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 事務局長 峰崎 大輔氏

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントは、渋谷フクラス、渋谷スクランブルスクエア、渋谷ヒカリエ、渋谷ストリーム、渋谷サクラステージなどを含む駅前公共空間を対象に、再開発期間中から渋谷の魅力を維持・発展させることを目的に活動しています。事業は「屋外広告物事業」「公共空間活用事業」「コミュニケーションデザイン事業」の 3 領域で構成されています。TYPELESS はそのうちコミュニケーションデザイン事業の一環として展開されているプロジェクトです。落書きやステッカー問題に対し、“消す”という対処ではなく、“描かれにくい環境をつくる”という構造的なアプローチを実践しています。

Vol.1 ではマークシティ下の支柱にアートを掲出し、落書き・ステッカーが顕著に減少。Vol.2 ではハチ公広場周辺を装飾し、景観改善に加えて待ち合わせ場所としての視認性向上にもつながりました。公共空間をマイナスからゼロへ、さらにゼロからプラスへと転換する取り組みとして、継続的に実施しています。

■ TYPELESS の目的

TYPELESS は、以下の 3 つを軸に展開しています。

⚫ Challenging（挑戦）

⚫ Sustainable（持続性）

⚫ Walkable（ウォーカブル）

再開発工事期間中から公共空間を豊かにし、アーティストが挑戦できる環境を整備することで、歩いて楽しい街づくりを目指しています。実践の中では、渋谷駅前の落書きが顕著に減少するなど、行動変容の兆しも見え始めています。



■今後の展開について

Embedded Blue代表 片岡 奨

TYPELESS は定期開催を前提とするものではなく、都市の時間や環境変化に応じて柔軟に展開してきたプロジェクトです。今後も状況に応じた形で継続的な実施が想定されています。

また、渋谷で蓄積してきたノウハウを整理することで、他地域への展開も視野に入れられると考えています。 その際には、アートの価値を損なわない形での拡張が重要とされています。

Vol.1 の 4 件から Vol.3 の 78 件へと応募が増加した背景には、公募要項や採択基準の継続的な整備があります。「掲出そのものが価値となる場」を構造的に設計してきたことが、応募拡大につながっています。 公共性と社会性を重視した選考設計により、プロジェクト自体の信頼性と注目度が段階的に高まってきました。TYPELESS は、単発の展示ではなく、持続的に行われることで都市のイメージを変えていくことを目指しています。今後は、

⚫ 企業との連携拡大

⚫ 公共空間のさらなる活用

⚫ アーティストとの共創機会の創出

を推進し、渋谷駅前エリアにおける“アートが息づく公共空間”の実装を進めてまいります。

■ TYPELESS について

TYPELESS は、100 年に 1 度といわれる大規模再開発が進む渋谷駅周辺において、再開発期間中から公共空間の価値を高めることを目的に、一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントが 2023 年度より開始したアートプロジェクトです。

再開発に伴い生まれる仮囲いや支柱などの都市空間を活用し、アーティストが継続的に作品発表できる仕組みを構築しています。単発の展示ではなく、継続的な実践によって都市のイメージ形成に寄与することを目指しています。

2023 年度の Vol.1 を皮切りに継続的に展開され、公募応募数も年々増加しています。TYPELESS は都市・アーティスト・来訪者をつなぐ公共空間の新しい活用モデルとして発展を続けています。

■ 一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメントについて

渋谷駅前エリアマネジメントは、「遊び心で、渋谷を動かせ。」をコンセプトに、工事中のにぎわい創 出、渋谷の将来像の情報

発信や駅前エリア一体でのイベント実施など渋谷のまちの魅力を高める公益的 な取組みを実施しています。

公式ホームページ：https://shibuyaplusfun.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/shibuya_plusfun/

◼︎運営パートナー 株式会社Embedded Blueについて

アートと社会を繋ぐプロジェクトデザインを得意とし、アーティスト支援・企業の文化芸術活動支援 や、パブリック空間でのアートプロジェクト企画を中心に事業を展開。IT・金融業界を経験したビジネスサイドと、多様なスキルと創造性を有するクリエーターから構成されるチームで、アーティストと共創していく独自のスタイルでクリエーションから事業開発まで幅広く手がける。



事業内容：

・アートプロジェクト企画（企業の文化芸術活動支援事業・アートを通じた街づくり事業）

公式ホームページ：https://www.embeddedblue.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/embedded_blue_inc/

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 事務局

info@shibuyaplusfun.com