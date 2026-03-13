BeeCruise、eBay Japan Awards 2025にて「Outstanding Vendor Award」を受賞

BEENOS株式会社

BEENOSグループで越境ECおよびジャパニーズコンテンツの海外進出を支援するBeeCruise株式会社（本社：東京都品川区、以下「BeeCruise」）は、国内セラーのeBay出店と流通拡大への貢献が評価されeBay Japan Awards 2025にて「Outstanding Vendor Award」を受賞いたしました。

・eBay Japan Awards 2025：https://www.ebay.co.jp/ebayjapan-award/

・BeeCruise受賞ページ：https://www.ebay.co.jp/ebayjapan-award/eja2025/08OVA_2025/

受賞式でトロフィーを手にするBeeCruise宮原（右）、画像提供：イーベイ・ジャパン株式会社

■BeeCruiseが提供するeBay出店支援サービスについて

BeeCruiseは日本の事業者様向けに世界最大級のマーケットプレイスeBayの出店支援サービスを提供しています。BeeCruiseが事業者様のeBayアカウントを開設して国内向けECサイトと商品情報をデータ連携し、商品情報の翻訳からカスタマーサポート、国際配送までBEENOSグループが包括的に支援します。事業者様は当サービスをご利用いただくことで、自社工数をかけずにスピーディにeBayで商品販売を開始いただけるようになります。

このたび、BeeCruiseはeBay出店支援サービスを通じた実績をご評価いただき栄誉ある賞をいただくことができました。BeeCruiseはこれからもeBayに出店して海外進出に挑戦する日本の事業者様を支援してまいります。

・eBay出店に関するご相談：https://beecruise.co.jp/contact/

■eBayご担当者様のコメント

BeeCruise株式会社様は、日本セラーの越境EC成長を力強く支援するパートナーとして、eBay事業の拡大に大きく貢献しました。高品質な物流・CSオペレーションに加え、スピード感ある改善提案と安定した運用体制により、セラー・バイヤー双方の体験価値を継続的に向上させています。特に複雑化する越境取引においても柔軟かつ確実に対応し、eBayの信頼性向上とビジネス成長を支えた功績を称え、Outstanding Vendor Awardとして表彰します。

■BeeCruiseクロスプラットフォーム事業部CBOマネージャー宮原のコメント

この度は栄誉ある賞をいただき大変光栄です。私たちは日本の事業者様の越境ECを支援しており、その実績をeBay Japan Awards 2025でご評価いただいたことを大変嬉しく思います。日本の商品を購入したいという海外のお客様の需要に対して、日本の事業者様が向き合ってこられた結果だと捉えており、この需要は今後も拡大し続けると確信しています。越境ECが当たり前という世界を目指し、日本の事業者様の海外進出を支援するためにこれからも全力を尽くします。

■eBay Japan Awards 2025について

eBay Japanの各部門で成果を上げたセラーを表彰する式典です。eBay Japan Awards 2025では8部門20社が表彰され、BeeCruiseは「Outstanding Vendor Award」を受賞いたしました。

・eBay Japan Awards 2025：https://www.ebay.co.jp/ebayjapan-award/

受賞者集合写真、画像提供：イーベイ・ジャパン株式会社

■BeeCruiseについて

BeeCruiseはBEENOSグループの保有する「経験値」「ネットワーク」「データの蓄積」という強みと「テクノロジー」を駆使し、事業成長を加速させるための支援と新規事業の開発を行うグローバルマーケティングの専門組織です。越境ECの導入支援から海外販売拡大のためのソリューション提供まで総合的に支援しています。

・BeeCruise公式サイト：https://beecruise.co.jp/

・越境ECお役立ちガイド集：https://beecruise.co.jp/documents/

【BeeCruise株式会社の概要】

(1)社名：BeeCruise株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 直井聖太

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2017年10月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://beecruise.co.jp/