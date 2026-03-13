発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」のものづくりを支える発酵原料、京丹後産の黒米とはちみつ、黒米煎茶がFAS 京都東山本店にて販売開始

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、製品づくりに欠かせない発酵原料である京丹後産の黒米とはちみつ、黒米煎茶をFAS 京都東山本店にて発売いたします。

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”を現代の科学で昇華させ、肌に多彩なアプローチを行う発酵エイジングケア*¹ブランドで、738種もの成分を含む「黒米発酵液*²」を主軸とした製品づくりを行っています。

■「FAS」の素材をお届けする背景

お客様に届けるものは「素材」からこだわり抜き、肌と心に最善な選択をしたいと考える私たちのものづくりは、素材探しとその生産者の方に会いに行くところからスタートしました。

そんな中で出会ったのが、約20種類ある「FAS」の全製品に使用される「黒米発酵液」の原料となる、京丹後産の黒米です。アントシアニンを豊富に含むこの黒米を二段階発酵することで出来上がる発酵液は、738種もの成分を豊かに含んでいます。

滋養豊かな素材に良質な酵母や菌を組み合わせ、その変化の過程を最新の科学技術によりコントロールすることで誕生した成分が持つ力に魅せられた私たちが、次なるアプローチとして目を付けたのが、同じく京丹後の養蜂園で丁寧に作られる百花蜜です。百花蜜とは、野山に咲く様々な花の蜜を集めて作られるものです。このはちみつは非常に抗菌力が高く、微生物で発酵させることが非常に難しい素材でしたが、試行錯誤の末に完成した「発酵はちみつエキス*³」は、潤い澄んだ肌へと導く、FASの発酵技術を象徴する成分となりました。

「FAS」のものづくりの原点ともいえるこれらの素材を、スキンケアとして届けるだけでなく、食材としても取り入れていただくことで、内と外の両面からその価値を体感していただきたいという思いから、この度の販売を決定いたしました。

■黒米 2合 2,530円（税込）／発売日：2026年3月14日（土）

京都の最北端に位置し、山と海に囲まれる京丹後の地で、無農薬・無肥料で栽培される黒米です。健康食品としてもよく知られている食品で、アントシアニンをはじめとした、白米にはない栄養素を豊富に含んでいます。炊きあがるとふわりと赤紫に色づき、しっかりとした食感と香ばしさが広がります。

■百花蜜 300g 4,950円／発売日：2026年1月18日（日）

野山に咲く様々な花の蜜を集めて作られる、京丹後産の天然はちみつです。野花が豊富ではない京都の地で、巣箱の側に花を植えるところから採取のタイミングまで、すべての工程を手作業でおこなうこだわりのはちみつは、第43回京都府はちみつ品評会でも最優秀賞を受賞しています。

■黒米煎茶 5個入り 1,320円（税込）／発売日：2026年3月14日（土）

「黒米発酵液*²」の原料となる京丹後の黒米からつくった、やさしい甘みと香ばしさが広がるお茶です。

※それぞれ貴重な原料のため、ご来店のタイミングによっては欠品している可能性がございます。最新の在庫状況を確認されたい場合は、お手数ですがFAS 京都東山本店（075-741-6655）までお電話にてお問い合わせください。

■FAS journal

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしている「FAS journal」にて黒米・はちみつについての記事を公開しております。ぜひ併せてご覧ください。

ー京丹後産の古代黒米との出会い

https://fas-jp.com/journals/06

ー京丹後 養蜂園の百花蜜

https://fas-jp.com/journals/04

■FAS 京都東山本店について

「FAS」の旗艦店となる京都東山店は、まちの喧騒から離れた一角に位置する、100年近い歴史をもつ一軒家をリノベーションしたものです。庭には日本の伝統工法である洗い出し式の床を採用。様々なアート作品を楽しみながら、一階のカフェでは「FAS」のブランドコンセプトである「発酵と科学」に由来して、発酵チーズケーキをご提供しています。そんな京都東山本店にて、素材の魅力をぜひご体感ください。

FAS 京都東山本店

〒606-8431

京都府京都市左京区鹿ヶ谷下宮ノ前町３

営業時間：11:00-18:00（火・水 定休）

*¹ 年齢に応じた潤いを与えるケア

*² サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

*³ グルコノバクター／ハチミツ発酵液（保湿成分）

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）