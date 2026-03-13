アメリカ生まれのドミノ・ピザから速報！【お持ち帰り限定】アメリカンLサイズ1,000円「アメリカンブレックファースト」　3月15日（日）朝9時～10時、一部店舗で開催　さらに3月15日は全店10時開店

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン（代表取締役兼CEO：ディーター・ハーベル、本社：東京都品川区、以下：ドミノ・ピザ）が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、日本中で高まるスポーツ観戦への熱量を受け、3月15日（日）朝9時～10時の1時間、一部店舗でお持ち帰り限定「アメリカン(Lサイズ)」を1,000円で販売する「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを開催いたします。さらに、全店舗で3月15日（日）の営業時間を通常より30分前倒しし、朝10時より開店いたします。

見逃せない大一番のスポーツ観戦には、片手で食べられてみんなと盛り上がれる“スポーツ観戦ベストフードのピザ”がおすすめ。アメリカ生まれであるドミノ・ピザの日本人気No.1＊商品「アメリカン」で試合前にお腹を満たすもよし、観戦中のエネルギーチャージに活用するもよし。白熱する試合に負けないアツアツのピザで、スポーツ観戦を盛り上げましょう！

また、全店舗の朝10時開店は3月15日（日）の一日限りです。できたてのピザをいつもより早く楽しめる貴重な機会を、ぜひお楽しみください！

（＊）ドミノ・ピザ人気ピザ：2025年1月1日～12月31日の売上枚数

- 見逃せないアツい試合の前に、エネルギーチャージできる食事の準備を！片手で食べられるピザは、スポーツ観戦のベストフード間違いなし！

1960年にアメリカで生まれ、1985年に日本初の宅配ピザとして歩みを始めたドミノ・ピザは、日本中が熱狂するスポーツ観戦をアツアツのピザでサポートしたいという想いから、3月15日（日）朝9時～10時の１時間、102店舗限定で、お持ち帰り限定「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを開催いたします。本キャンペーンでは、いま話題のスポーツ観戦にぴったりな「アメリカン(Ｌサイズ)」を通常1,440円のところ、特別価格の1,000円でご提供いたします。

対象の102店舗では朝９時から通常営業をするため、「画面に釘付けで応援したいから、試合中は外に出られない！」という方にも安心してご利用いただけます。さらに、「アメリカン」は何枚ご注文いただいても１枚1,000円なので、大人数でのシェアにも最適です。

「アメリカン」は、日本人好みに開発されたモッツァレラチーズの上に、オリジナルのトマトソースと本場アメリカのレシピを元に開発したポーク100％のペパロニをのせて香ばしく焼き上げた、シンプルだからこそ素材本来の味わいが堪能できる逸品です。また、2025年にはドミノ・ピザの人気No.1に輝いた、絶大な支持を誇る定番商品でもあります。ぜひ、この機会に定番の味をおトクにお楽しみください。

さらに、3月15日（日）はドミノ・ピザ全店舗、通常10時半開店のところ30分前倒しし、朝10時に開店いたします。デリバリーのご注文も可能ですので、いつもより早くできたてピザをお楽しみいただける特別な一日となります。少し遅めのモーニング、早めのランチ、スポーツ観戦の一部始終を見逃したくない方も、自宅にいながらできたてアツアツのピザをお楽しみいただけます！

ピザは片手で食べられるため、スポーツ観戦との相性は抜群。まさに“スポーツ観戦のベストフード”です。ご友人や仲間との観戦はもちろん、おひとり様での集中観戦も、気分が上がるピザが手元にあれば、応援の熱気がいっそう高まります。3月15日（日）は、見逃せない試合の前にピザの準備を整えて、ピザに負けないくらいアツい戦いに熱中しませんか。

「アメリカン」 ※写真はMサイズ

「アメリカン ブレックファースト」概要

開催期間：2026年3月15日（日）朝9時～10時

内容：お持ち帰り限定「アメリカン(Lサイズ)」が１枚1,000円で購入可能

クーポン番号：846175

特設ページ：https://www.dominos.jp/topics/breakfast-pizza-special-coupon

対象店舗：横浜阪東橋、本厚木南口、寒川大曲、中荻野、馬車道、伊勢原駅前、横浜大口、大船東、梅屋敷東通り、東陽一丁目、豊洲、芝一丁目、高輪、勝どき、江東古石場、戸越、学芸大学、目黒本町、大井町、不動前、北馬込、洗足、等々力不動前、南馬込、菊川、大島、大島1丁目、立会川、環八通り萩中公園、新馬場駅前、大森山王、恵比寿、三軒茶屋、新宿五丁目、武蔵新城、梶が谷、桜上水、清瀬市役所前、三鷹駅北口、白山、池袋二丁目、根岸、王子本町、新江古田、大泉学園、船堀、平田町、一宮北浦町、飯田インター、砺波幸町、浜松西伊場、浜松原島町、伊賀上野、蒲郡竹谷、四日市富洲原、富士鮫島、焼津与惣次、三島中島、袋井川井、丸子新田、富士吉田、静岡牧之原、川口幸町、幕張、獨協大学前東口、香取佐原、新潟東、福島八木田、いわき小島、新潟新和、郡山うねめ通り、大河原新桜町、行徳新浜、木更津太田、君津、浦安北栄、朝志ケ丘、狭山上広瀬、北本深井、吹田岸部、上新庄、泉佐野鶴原、新大阪、東三国、新梅田、兵庫県庁前、西淡路5丁目、福島玉川、都島毛馬、阿波座、桜井、片野新町、宮崎柳丸町、鹿児島宇宿、鹿屋、トライアル大村、今治土橋、出雲、広島堀越、田中西町、熊本尾ノ上、熊本光の森

※本リリース内の価格はすべて税込み表記です。

※「アメリカンブレックファースト」は一部店舗のみでのご提供となります

※お持ち帰り半額(TM)特典との併用はできません。

※その他の割引・クーポン・特典・セット商品との併用はできません。追加トッピング、生地変更による追加料金は、割引対象外です。

※本キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合がございます。

- 国内シェアNo.1、宅配ピザのパイオニア

ドミノ・ピザは、日本で最初の宅配ピザチェーンとして、1985年9月30日にその歩みをスタートしました。以来、宅配専用バイク、ネット注文、ピザトラッカー、スマホアプリなどの革新や、1枚で4種類の味が楽しめる「クワトロ・ピザ」をはじめとした新しいピザの提案を続け、宅配ピザチェーン業界を牽引し、2025年9月に創業40周年を迎えました。これからもお客様が幸せを感じる「いい日」を、もっとハッピーにするお手伝いを目指し、一枚一枚想いをこめて焼き上げているピザで、皆さまにしあわせをお届けします。