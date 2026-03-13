約1.5mmの極細ペン先で書きやすい、iPad専用充電式タッチペンを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売しました。
本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載しています。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適です。
【掲載ページ】
品名：Apple iPad専用充電式極細タッチペン（ホワイト）
品番：PDA-PEN60W 標準価格：4,290円（税抜き 3,900円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-PEN60W
紙のノートのような感覚で書ける
手の接触による誤作動を防ぐパームリジェクション機能と、ペンの角度で線の太さを変えられる傾き検知機能によって、タブレット利用でもいつものノートに近い感覚で文字を書くことができます。
※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。
極細のペン先で書きやすい、Apple iPad専用のタッチペン
Apple iPad専用の充電式タッチペンで、2018年以降のモデルに対応します。ペン先が直径約1.5mmの極細なので、視界を遮らず、細い字や繊細な絵も綺麗に書くことができます。
ペアリング不要ですぐ使える
iPad本体とのペアリングなどは不要。電源をオンにすればすぐにご使用できます。
※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。
磁石で取り付けて紛失しにくい
ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。持ち運びも楽で紛失の心配もありません。
電池不要の充電式
付属のType-Cケーブルで本体を充電できます。電池交換の必要がありません。
※USB充電器は別売です。
充電残量は3段階のライトで表示
電源を入れるとライトが点灯。充電残量も一目でわかります。
自動電源オフ機能搭載
約30分間の未操作で自動に電源オフ。消し忘れによる電池切れの心配がありません。
耐久性に優れたPOM素材を使用
ペン先に耐久性、操作性に優れたPOM（ポリアセタール）樹脂素材を使用しています。
ペン先交換部品2個付き
ペン先は回すだけで取り外せて簡単に交換ができるので、紛失や破損があっても安心です。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RxKokdMqeww ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【関連ページ】
タッチペン
https://www.sanwa.co.jp/product/acc/pda/pda_pen/index.html?pan_list=1#touchpen
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/PDA-PEN60W
■サンワサプライ WEBサイト
https://www.sanwa.co.jp/
■サンワサプライ Instagram
https://www.instagram.com/sanwasupply_official/
■サンワサプライ X
https://twitter.com/sanwainfo
■サンワサプライ Facebook
https://fb.me/SanwaSupplyJP
■YouTube公式チャンネル
http://sanwa.jp/youtube
----------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5866-70bdcbd8b6531799b887cebeb7e02491.pdf