約1.5mmの極細ペン先で書きやすい、iPad専用充電式タッチペンを発売

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、iPad専用の充電式極細タッチペン「PDA-PEN60W」を発売しました。

本製品は、電源を入れるだけで即座に使えるペアリング不要の設計に加え、手のひらが触れても誤作動しないパームリジェクション機能を搭載しています。2018年以降のiPadシリーズに対応し、交換用のペン先も2個付属。設定の負担が少なくメンテナンス性にも優れているため、教育現場への導入にも最適です。

【掲載ページ】

品名：Apple iPad専用充電式極細タッチペン（ホワイト）

品番：PDA-PEN60W 標準価格：4,290円（税抜き 3,900円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-PEN60W

紙のノートのような感覚で書ける

手の接触による誤作動を防ぐパームリジェクション機能と、ペンの角度で線の太さを変えられる傾き検知機能によって、タブレット利用でもいつものノートに近い感覚で文字を書くことができます。

※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。

極細のペン先で書きやすい、Apple iPad専用のタッチペン

Apple iPad専用の充電式タッチペンで、2018年以降のモデルに対応します。ペン先が直径約1.5mmの極細なので、視界を遮らず、細い字や繊細な絵も綺麗に書くことができます。

ペアリング不要ですぐ使える

iPad本体とのペアリングなどは不要。電源をオンにすればすぐにご使用できます。

※初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。

磁石で取り付けて紛失しにくい

ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取り付け可能です。持ち運びも楽で紛失の心配もありません。

電池不要の充電式

付属のType-Cケーブルで本体を充電できます。電池交換の必要がありません。

※USB充電器は別売です。

充電残量は3段階のライトで表示

電源を入れるとライトが点灯。充電残量も一目でわかります。

自動電源オフ機能搭載

約30分間の未操作で自動に電源オフ。消し忘れによる電池切れの心配がありません。

耐久性に優れたPOM素材を使用

ペン先に耐久性、操作性に優れたPOM（ポリアセタール）樹脂素材を使用しています。

ペン先交換部品2個付き

ペン先は回すだけで取り外せて簡単に交換ができるので、紛失や破損があっても安心です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RxKokdMqeww ]

