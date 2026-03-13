【公益財団法人飯塚毅育英会】令和８年度大学奨学生を過去最大規模242名（昨年は234名）採用

株式会社ＴＫＣ

公益財団法人飯塚毅育英会(理事長：飯塚真規／所在地：宇都宮市鶴田町)は、令和８年度(2026年度)大学奨学生の採用者を決定しました。

過去最大規模となる242名を採用し、奨学金の給付月額を昨年の57,000円から60,000円に増額しました。経済的に困窮する家庭の増加に配慮したものです。さらに、過年度に採用した奨学生についても月額を一律60,000円に増額することを決定しました。過年度採用奨学生の月額増額は、当育英会として初めての試みです。

なお、3月24日(火)13時から、栃木県教育会館（宇都宮市駒生1-1-6）にて、今回採用された大学奨学生242名を対象とした奨学証書授与式を挙行します。

〈ご参考〉

■公益財団法人飯塚毅育英会について

公益財団法人飯塚毅育英会は、栃木県で第一号の公益財団法人です。

令和8年度で創立31周年を迎える当育英会では、学業に優れ、かつ健全な心身と高い志を持ちながらも経済的な支援を必要とする栃木県内の高等学校、または特別支援学校高等部を卒業した大学生および大学院生、ならびに県内の大学に学ぶ外国人留学生に対して奨学金の給付を行ってきました。奨学生の採用人数は、1995年の創立以来31年間で累計3,699名（海外留学支援奨学生224名含む）、給付額累計は54億円を突破しました。

なお、当育英会の主な基本財産は株式会社ＴＫＣ(代表取締役社長：飯塚真規／本社：宇都宮市鶴田町)の株式であり、株式会社ＴＫＣの配当金を奨学金の原資としています。

■公益財団法人飯塚毅育英会の創設の経緯（https://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/(https://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/)）

飯塚毅育英会の創設者である飯塚毅博士は、東北帝国大学在学中に、東京大学末延三次博士の奨学資金の給付を受けていました。このおかげで経済的に困窮することなく、学業を全うすることができました。これに恩義を感じ、私財10億円、ＴＫＣの株式１５０万株（後に２００万株を追加寄付）を基本財源として、１９９５（平成７）年に当育英会を設立。「自利利他」の基本思想のもと、学業に優れながらも経済的理由で大学進学が困難な「栃木県出身の大学生」と「栃木県内で学ぶ外国人留学生」に対して、返還の必要のない奨学資金を給付してきました。

◇奨学金の種類及び給付額

奨学金制度には、大学奨学金及び海外留学支援奨学金の２種類の制度があります。

なお、大学奨学金制度には、一般奨学生（栃木県内の高等学校又は特別支援学校高等部の新卒者を募集対象とする）と外国人留学生並びに東日本大震災被災者支援奨学生があります。

大学奨学金は月額60,000円が給付されます。また、新規採用年度には、採用者全員に「入学祝い金」として一時金100,000円を上限として給付します。

海外留学支援奨学金は、大学生（２年次以上）一括800,000円、大学院修士課程及び博士課程１・２年次一括1,200,000円、大学院博士課程３年次以上一括1,500,000円です。

◇奨学金の給付期間

(1)大学奨学金の給付期間は、４年以内とします。ただし、外国人留学生及び早期卒業もしくは飛び入学による大学院への入学者に限り、大学院の修学期間は、大学の正規の修学期間に含めるものとします。なお、大学奨学金の給付は、大学奨学金の給付を受ける者の年齢が満30歳に達する年度の前年度までとします。

(2)海外留学支援奨学金の給付は、原則として１年とします。なお、留学期間が２年程度以上の場合は、更に１年間の給付延長を申請することができます。ただし、30歳に達する年度の前年度までとします。

◇奨学金の返還

奨学金は給付ですので、返還を要しません。