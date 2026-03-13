エスエス製薬、新代表取締役社長就任のお知らせ

エスエス製薬株式会社

エスエス製薬株式会社（オペラ・グループ、本社：東京都新宿区）は、2026年4月1日付で現マーケティング本部 本部長の元島陽子（もとしま ようこ）が代表取締役社長に就任する予定であることをお知らせいたします。なお、本件は今後、株主総会での決議など所定の手続きを経て正式に決定されます。

元島は、2022年の当社入社以来、国内ブランド戦略およびイノベーション領域を統括し、消費者起点のマーケティング推進や市場変化に迅速に対応する体制づくりを牽引してきました。ブランド強化に向けた重点的なリソース配分やグローバルモデルの活用を進め、主要ブランドの成長に寄与するとともに、イノベーション活動の加速に貢献してまいりました。

また、オペラが持つグローバルの知見と、260年以上の歴史を持つエスエス製薬のレガシーを融合し、組織横断で連携する体制の強化にも取り組んでいます。これらの実績と幅広い経験により、元島は今後の日本事業の成長を主導する役割を担うことが期待されています。

当社入社以前、元島はユニリーバにて日本のヘアケアビジネスヘッドを務め、さらにリプトンブランドのグローバルマーケティングを担当し、事業運営・ブランド戦略・国際市場におけるビジネス推進において確かな実績を積んでおります。トヨタ自動車でもグローバルマーケティングや戦略領域を担当し、FMCGおよび消費財分野で豊富な経験を有しています。

エスエス製薬は1765年の創業以来、「科学の力で社会に奉仕する」という理念のもと、日本のセルフケアを支えてきました。2025年以降はオペラグループの一員として、グループミッション「Health. In your hands.（あなたの健康を、あなたの手の中に）」のもと、よりシンプルで本質的なセルフケアの実現を目指しています。

日本の市販薬およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場は、健康意識の変化やデジタル化の進展などにより大きな転換期を迎えています。当社はこうした事業環境の変化を捉え、ステークホルダーの皆様とともに価値を創造するため、新たな経営体制への移行を決定いたしました。

なお、現代表取締役社長のニクヒレッシュ・カルラは、日本事業の成長と組織基盤の強化に大きく貢献してまいりました。カルラは2026年4月1日付で西ヨーロッパ ゼネラルマネージャーに就任予定です。

略歴

元島陽子

もとしま ようこ

エスエス製薬株式会社

代表取締役社長

2022年、エスエス製薬に入社。国内ブランド戦略・イノベーション領域を統括し、グローバルネットワークと連携しながらマーケティング本部マーケティング＆イノベーションチームを率いる。

エスエス製薬入社以前は、ユニリーバにて日本のヘアケアビジネスヘッドを務め、さらにリプトンブランドのグローバルマーケティングを担当。トヨタ自動車ではグローバルマーケティングおよび戦略領域に従事。

米国ウィスコンシン州立大学卒業（専攻：心理学、広告学）。

Opella（オペラ）について

Opella.（オペラ）は、世界のOTC医薬品（市販薬）およびVMS（ビタミン・ミネラル・サプリメント）市場において、世界第3位の規模を誇るセルフケアブランドポートフォリオを有する、セルフケア市場のチャレンジャーです。私たちの使命は、セルフケアを本来あるべき「シンプル」な形で提供し、世界中の人々の「健康をその手に届ける」ことです。すでに世界で5億人以上の消費者に選ばれています。

この使命の中核には、世界中で愛される100のブランド、11,000人を超えるグローバルチーム、13の最先端の製造拠点、そして4つのサイエンス＆イノベーションセンターがあります。本社はフランスにあり、Allegra、Doliprane、Dulcolaxなど、世界的に愛されるブランドを数多く手がけています。また、Opellaは複数の市場でB Corp認証を取得しており、「人と地球のより良い未来」に向けた取り組みにも積極的に参加しています。

私たちの使命についての詳細は、https://www.opella.com/ をご覧ください。

*エスエス製薬が日本事業を担うオペラ（Opella.）は、アジア太平洋、中東、アフリカ（AMEA）地域の事業においてB Corp認証を取得しています。

エスエス製薬について

エスエス製薬はOTC医薬品（市販薬）やヘルスケア製品に特化した製薬会社です。1765年の創業以来、260年にわたり健康へのニーズに応えるさまざまな製品を提供しています。世界100カ国で事業を展開し、OTC医薬品およびVMS（ビタミン、ミネラル、サプリメント）市場で世界第3位の事業規模を持つオペラの日本事業を担っています。エスエス製薬は、今後も「スイッチOTC医薬品」など付加価値の高い医薬品の開発やセルフメディケーションの推進を通じて、人々の健康と生活の質の向上に貢献してまいります。

エスエス製薬株式会社の詳細は、https://www.ssp.co.jp/ をご参照ください。