スリープテックの世界的ブランドResmed（レスメド）、3月13日の「世界睡眠デー」に向けて「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」へ参加

レスメド株式会社

睡眠時無呼吸症候群（SAS）や慢性呼吸器疾患（COPD等）の医療機器を製造・販売するレスメド株式会社（所在地：東京都港区）は、3月13日の「世界睡眠デー」に先立ち、3月10日（火）に麻布台ヒルズ 森JPタワー ヒルズハウスにて、合同メディア説明会を森ビル株式会社、株式会社NTT DXパートナー、Sleep Network Hub「ZAKONE」と共同で開催いたしました。

本イベントでは、日本睡眠学会理事長の内村直尚先生による「睡眠障害」診療科名の標榜化に関する最新情報や「レスメド 世界睡眠調査2026」の結果を踏まえたメディア向けの説明会に加え、森ビルのテナントワーカーを対象とした最新の睡眠製品の体験会やサンプリングが行われました。

「レスメド 世界睡眠調査 2026」の発表：世界と日本の睡眠課題のギャップが浮き彫りに

メディア向け説明会では、レスメドのシディキ 佐衣子が登壇し、世界13か国・数万人を対象に実施した「レスメド 世界睡眠調査 2026」の最新結果を発表しました。

調査結果から、日本の平均睡眠時間は4年連続で世界最下位となったことが報告されました。

また、働く人への調査から、世界では睡眠不足による疲労で約7割が病欠したことがあると回答しているのに対し、日本では約6割が疲労を感じていても無理をして出勤している可能性が示唆されました。このことから、休息を優先しづらい職場環境の課題と、心身の不調によってパフォーマンスが低下する「プレゼンティーズム」が指摘されました。

ライフステージによって変化する女性の睡眠

さらに、3月8日が「世界女性デー」であったことも踏まえて、睡眠の質における男女差やライフステージ別の女性の睡眠に関する実態について解説しました。

世界的にみると、女性は男性に比べて睡眠の質においてより深刻な課題を抱えています。本調査によると、週に3日以上十分な休息をとれずに疲れが残ったまま起床する人や、家事や育児が睡眠に負の影響を与えていると回答した人の割合が男性よりも高いという結果が出ています。

また、妊娠や更年期などのライフステージの変化に伴って睡眠の質も変化します。特にホルモンバランスの乱れにより、いびきや寝苦しさ、中途覚醒など今まで感じなかった身体の不調が訪れやすくなります。「しっかり寝たつもりでも疲れがとれない」「妊娠していびきが出るようになった」といった悩みを持つ方は、睡眠日誌をつけることや睡眠グッズを活用することが推奨されます。

「レスメド 世界睡眠調査 2026」よりワーカー向け睡眠イベント「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」も盛況

メディア説明会後に開催された「ヒルズハウス Sleep Biz 2026」では、「Green & Wellness」を掲げる麻布台ヒルズにおいて、創造的な働き方を実現するためのヒントを睡眠から探る体験プログラムが実施されました。会場には「ZAKONE」加盟企業など約60社が集結し、最新のスリープテックデバイス、アロマ、サプリメントなどの体験・サンプリングブースが設けられました。

レスメドブースでは、女性の睡眠時無呼吸症候群（SAS）の啓発動画やパンフレットを配布し、睡眠セルフチェックで来場者の睡眠を見つめなおす体験も提供され、多くの来場者が自身の睡眠について改めて振り返りました。また、慶應義塾大学医学部予防医療センターの三村將特任教授らによる特別講演も行われ、参加した多くのワーカーが自身の睡眠と健康を見つめ直す貴重な機会となりました。

レスメドは今後も、睡眠時無呼吸の正しい情報と共に、良い睡眠を得ることや、睡眠課題と向き合うことの重要性を啓発する活動を継続してまいります。

