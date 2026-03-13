都市とフィールドをつなぐ日常着。「MERRELL JAPAN APPAREL 2026SSコレクション」2026年3月13日(金)より順次発売

丸紅コンシューマーブランズ株式会社

米国アウトドアブランドMERRELL（メレル、輸入総代理店：丸紅コンシューマーブランズ株式会社）は、日本独自のデザインとプロダクト設計によって、フィールドで求められる快適性と都市生活に寄り添うスタイルの融合”Performance Lifestyle”を確立した「MERRELL JAPAN APPAREL」より、2026年春夏コレクションを2026年3月13日(金)より順次発売致します。

■アウトドアで培われた機能を、都市の日常へ。

MERRELLが日本で企画・展開するアパレルライン「MERRELL JAPAN APPAREL」より、2026年春夏コレクションが登場します。近年アウトドアファッションは、“Gorpcore”と呼ばれるムーブメントをきっかけに、機能性を重視したテクニカルウェアへと発展し、現在では都市生活に自然に溶け込むスタイルへと広がりを見せています。アウトドアで培われた機能を都市の日常に取り入れるこの流れは、いま“Urban Fieldwear”といった言葉でも語られています。「MERRELL JAPAN APPAREL」は2024年春のローンチ以来「Performance Lifestyle」という考え方のもと、アウトドアフィールドで培った機能を日常へと拡張するプロダクトを提案してきました。フィールドで求められる確かな機能性と、都市生活における快適さ。その両方をシームレスにつなぐ思想は、現在のアウトドアファッションの潮流とも自然に重なります。「MERRELL JAPAN APPAREL」は、そうしたブランドの思想を背景に、日本独自の視点によるデザインやパターンメイキングを掛け合わせたコレクションです。フィールドで培われた機能思想をベースに、“着ることで得られる快適さ”を日常着として表現しています。

2026年春夏シーズンでは、これまで数シーズンにわたり培ってきた日本企画ならではのプロダクト設計をさらに深化。軽量で機能性に優れたナイロン素材のテックウェアや、通気性と着心地を追求した素材使い、ミリタリー由来のユーティリティディテールを取り入れたジャケット＆パンツなど、多様な環境やシーンに対応するラインナップを展開します。

また、”動きに合わせて組み替える”ことを前提とした設計(※4月末発売商品)や可動域を考慮した立体的なパターン、持ち運びやすさを意識したパッカブル仕様など、アウトドアブランドならではの機能思想を随所に取り入れながら、都市のスタイルにも自然に馴染むニュートラルなデザインへと落とし込んでいます。

MERRELLが掲げてきた「Performance Lifestyle」の思想は、現代のアウトドアファッションの潮流とも共鳴しながら、都市とフィールドをつなぐ新しい日常着として広がり続けています。

■ 製品情報

名称：UTILITY COVERALL (ユーティリティ カバーオール)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] XS-XL ・ BLACK, OLIVE

●販売価格：\24,200 (税込)

●販売開始日：2026年3月13日(金)～

●販売場所：MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA(渋谷店)、MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/、その他 MERRELL 直営店

●素材: 本体 : 綿-65％ ナイロン-35％ フード部分 ; ナイロン-100％ / 別地 （メッシュ）: ポリエステル-100％

●製品特徴: M-65（フィールドジャケット）をタウンユース向けに、快適さと軽快さを加えてアレンジしたモデル。突然の雨を簡易的に防ぐバイカラーフードは、堅牢なデザインのアクセントとしても機能します。胸位置のポケットに加え、腰ポケットも備えた十分な収納力を確保。さらに腰ポケットにはサイドからもアクセスできるポケット機能を搭載し、使い勝手の良さを高めています。ミリタリーの実用性を活かしながら、日常に馴染むスマートな一着です。

名称：UTILITY DETACHABLE PANT (ユーティリティ デタッチャブル パンツ)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] XS-XL ・ BLACK, OLIVE

●販売価格：\19,800 (税込)

●販売開始日：2026年3月13日(金)～

●販売場所：MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA(渋谷店)、MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/、その他 MERRELL 直営店

●素材: 綿-65％ ナイロン-35％

●春・夏・秋の3シーズンで着用できるデタッチャブル仕様のファティーグパンツ。フロントにはマチ付きポケットを備え、バックのサインポケットはファスナー付きで安心感のある収納を確保。フルレングス時は裾口にスピンドルを配置し、シルエット調整が可能な仕様に。着脱時には肌にファスナーが直接当たらない様、ファスナーガードを施した設計です。機能性と快適性を兼ね備えた、シーズンレスで活躍する一本。

名称：NYLON POLO SHIRT (ナイロン ポロ シャツ)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] XS-XL ・ CHACOAL BLUE, GRAY,KHAKI, IVORY

●販売価格：\14,300 (税込)

●販売開始日：2026年3月20日(金)～

●販売場所：MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA(渋谷店)、MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/、その他 MERRELL 直営店

●素材: ナイロン-100％

●シャリっと質感とハリがあるナイロン素材を採用したテックPOLOシャツ。軽量性と通気性を高める脇のベンチレーションメッシュ切り替えや、アクティブシーンを想定した機能ディテールをPOLO仕様に最適化。クリーンな印象が日常のスタイルにも自然に馴染みます。※ナイロン素材は、製品染めすることでふくらみやシワが生まれ独特の立体感がでます。光沢感が抑えられ、コットンのようなマットな表情に仕上がるのも特徴。ナイロン本来の軽さや強度はそのままに、味わいのある風合が出ています。

名称：PACKABLE JACKET (パッカブル ジャケット)

●サイズ ・ カラー：

[UNISEX] XS-XL ・ CHARCOAL, GRAY, LIGHT GRAY

●販売価格：\19,800 (税込)

●販売開始日：2026年3月13日(金)～

●販売場所：MERRELL BRAND CENTER SHIBUYA(渋谷店)、MERRELL公式オンラインストア https://merrell.jp/(https://merrell.jp/)、その他 MERRELL 直営店

●素材: ポリエステル-100％

●軽量でシワになりにくいストレッチファブリックを採用し、アクティブな動きに対応するフルジップパーカー。胸のジップポケットは貴重品の落下を防ぐセキュア仕様で、脇のサイドポケットは素早くアクセスできるユーティリティポケットとして機能する。フード後部にはシューレースを思わせるアジャスターを搭載し、フィット感を微調整可能に。さらに腰裏のサインポケットへ本体を収納できるパッカブル設計により、旅や日常の持ち運びもスマートにこなす。

■MERRELL（メレル）とは

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。1981年に、カスタムメイドのカウボーイブーツの職人ランディ・メレルが職人としての腕を試すため、ハイキングブーツを作ったことからMERRELLの歴史は始まりました。MERRELLは創業から常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルランニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアからライフスタイルまで、多彩なシューズを展開しています。世界中のバックパッカーから定評のある「モアブ」シリーズや、1998年の登場以来、累計販売1,700万足を超える「ジャングルモック」シリーズ、アウトドアシーンからタウンユースまで幅広い用途で人気の「カメレオン」シリーズはMERRELLの代表作とも言えます。2021年にブランド誕生から40周年を迎えたMERRELLは、次の40年もあらゆる人と自然を楽しみ、自然を大切にしていきたい。そんな思いを抱きながら歩み続けます。

MERRELL公式ウェブサイト：https://merrell.jp/

MERRELL HISTORY：https://merrell.jp/pages/about_merrell

MERRELL YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC13E10yckCdRU8vCAhe1I-Q