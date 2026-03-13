東京・神奈川のスーパーマーケット「富士シティオ」、初の公式スマートフォンアプリ「フジ公式アプリ」の本格展開を開始

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

東京都・神奈川県を中心に食品スーパーマーケット等を展開する富士シティオ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：川本 大作、以下「富士シティオ」）と、CCCMKホールディングス株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則、以下「CCCMKHD」）は、富士シティオとして初となる公式スマートフォンアプリ「フジ公式アプリ」を2026年3月13日（金）より本格展開いたします。

本アプリは、CCCMKHDがアプリ構築支援を行い、富士シティオのデジタル接点強化に向けた取り組みをサポートしています。Vポイントとの連携により、ポイントの管理・利用からクーポンの獲得までアプリひとつで完結でき、より快適でお得なお買い物体験をお客さまにご提供いたします。

富士シティオが展開するフジ・デリド・プチマルシェ フジでは、2007年よりTポイント（現Vポイント）が貯まる・使えるサービスを開始し、2022年2月にはスマートフォンで利用できる「モバイルTカード（現モバイルVカード）」や電子マネーサービス「Tマネー（現Vマネー）」など、時代や顧客ニーズに合わせたデジタルサービスを展開してきました。

この度、スマートフォンを軸にしたより利便性の高いサービス提供に向け、「フジ公式アプリ」の提供を開始いたします。アプリでVポイント利用手続きを行うと、「モバイルVカード」のワンタップ表示や、お得なクーポンがもらえる「Vカードクーポン」、Vポイントが当たる「Vくじ」などがご利用いただけます。これまで一部会員向けに先行提供を行っておりましたが、今回の本格展開開始により、より幅広いお客さまにアプリを通じた便利でお得なお買い物体験をご利用いただけます。

さらに、アプリの誕生を記念し「公式アプリ 誕生キャンペーン」も開催いたします。2026年2月25日（水）から3月31日（火）までのキャンペーン期間中に、「フジ公式アプリ」をダウンロードし、Vポイント利用手続きを完了されたお客さまは、Vポイント対象商品200円（税抜）以上のお買い物時にモバイルVカードを提示すると、Vポイント200ポイントがもれなくプレゼントされます。この機会にぜひ、「フジ公式アプリ」をダウンロードして、フジ・デリド・プチマルシェ フジでのお買い物をお楽しみください。

富士シティオとCCCMKHDは、アプリを活用したサービス提供を推進し、お買い物体験の向上を目指すとともに、お客さまに喜んでいただけるサービスを提供してまいります。また、CCCMKHDは本アプリの構築支援に加え、アプリの利用データをもとに、富士シティオのサービス改善や運営効率化に向けたデータ活用を今後も支援してまいります。

＜「フジ公式アプリ」概要＞

・サービス開始日：2026年3月13日（金）

・対応端末：iPhone／Android

・価格：無料

・アプリダウンロード：https://yappli.plus/fujicitio-jp

・主な機能：

（1）保有Vポイント数や、Vマネー残高の確認

（2）モバイルVカード（Vポイントが貯まって使え、Vマネーでの決済が可能）

（3）Vカードクーポン（Vポイントがお得に貯まるクーポンを配信）

（4）Vくじ（Vポイントが当たるくじが引ける）

（5）マイ店舗のチラシ表示（よく行く店舗のチラシを見ることができます）

（6）プッシュ通知機能（お得な情報が届きます）

・Vポイント利用手続き方法：

（1）「フジ公式アプリ」でVポイント利用手続きを選択

（2）画面指示に従いVポイント利用手続きを行う

（3）V会員番号やYahoo! JAPAN IDでログイン

<「公式アプリ 誕生キャンペーン」概要＞

・キャンペーン名：公式アプリ 誕生キャンペーン

・キャンペーン期間：2026年2月25日（水）～2026年3月31日（火）

・特典：キャンペーン期間中に以下の条件を達成すると、Vポイント200ポイントがプレゼントされます。

（1）「フジ公式アプリ」のダウンロードおよびVポイント利用手続き

（2） Vポイント対象商品を200円（税抜）以上購入し、レジでモバイルVカードを提示

・ポイント付与時期：4月下旬ごろ

・キャンペーンサイト：https://www.fujicitio.com/season/topic_768.html