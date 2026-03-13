ネオキャリア、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に初認定 ～妊活支援や育児・介護両立制度「ファミケア」、社員部活動など独自の健康経営を推進～

株式会社ネオキャリア

総合人材サービスを展開する株式会社ネオキャリア（本社：東京都新宿区 代表取締役CEO：西澤 亮一 以下、ネオキャリア）は、経済産業省と日本健康会議が主催する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたことをお知らせいたします。当社が本認定を受けるのは、今回が初となります。

当社は従業員の心身の健康を重要な経営課題の一つと位置づけ、健康増進施策や働きやすい環境づくりを推進してきました。これらの取り組みが評価され、この度の認定に至りました。

主な健康経営の取り組み

当社では、「健康で安心して働ける環境づくり」「多様な働き方を尊重した職場づくり」「心身の健康を促進する体制の構築」の3つの観点を軸に、以下の取り組みを推進しています。

生活習慣病対策・健康増進施策

定期健康診断やストレスチェックの実施に加え、食生活・運動習慣の改善を目的とした社内プロジェクトを実施しています。また、さらなる支援の拡充として、将来のライフプランや健康意識の向上を目的に専門クリニックと提携し、妊活や不妊治療に関する相談窓口の設置、AMH検査の提供など、プレコンセプションケアに関する支援も実施しています。

働き方の改善・多様な働き方の支援

在宅勤務制度や特別休暇制度の整備に加え、育児や介護など家庭と仕事の両立を支援する制度群「Family Care Working（通称：ファミケア）」を導入し、ライフステージに応じて柔軟に働ける環境づくりを進めています。

メンタルヘルス対策・エンゲージメント向上

管理職向けのメンタルヘルス研修や専門家によるセミナーの実施、定期的なコンディション把握などを行うとともに、社内コミュニケーションの活性化を目的として、部活動の支援などの取り組みも行っています。

人事責任者コメント

人事戦略本部 本部長 橘 兼太郎

当社では、従業員一人ひとりが心身ともに健康で、自分らしく働き続けられる環境づくりが企業の成長を支える重要な基盤であると考えています。

これまでも健康診断やメンタルヘルス対策に加え、社員同士のコミュニケーションを促進する取り組みなど、安心して働ける職場環境の整備を進めてきました。近年は、妊活や将来のライフプランに関する健康課題への理解を深めるプレコンセプションケアの取り組みや、育児・介護と仕事の両立を支援する制度「ファミケア」の整備など、ライフステージに寄り添った支援にも力を入れています。さらに、時間や場所にとらわれず医療サービスを受けられるよう、オンライン診療の導入など、従業員の健康をサポートする新たな取り組みも進めています。

今後も、従業員一人ひとりが安心して挑戦し続けられる環境づくりを進めるとともに、健康経営を通じて組織全体の活力向上と企業の持続的な成長につなげていきたいと考えています。

「健康経営優良法人」とは

健康経営優良法人制度とは、地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。健康経営を可視化することで、従業員や求職者、関係企業、金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けることができる環境を整備することを目的としています 。

経済産業省ウェブサイト：https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html)

会社概要

会社名 ：株式会社ネオキャリア

所在地 ：東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル

代表者 ：代表取締役CEO 西澤 亮一

事業概要：採用支援、就労支援、業務支援

URL ：https://www.neo-career.co.jp/