フォワード、LinkedInと採用領域でパートナーシップ契約を締結

株式会社フォワード

成果の出るAI採用を推進する株式会社フォワード（本社：東京都新宿区西新宿、代表取締役：名古屋考平、以下フォワード）は、世界13億人以上が利用する世界最大のプロフェッショナルネットワークであるリンクトイン・ジャパン株式会社（日本法人所在地：東京都港区／日本代表：田中 若菜、以下「LinkedIn」）と、採用領域におけるパートナーシップを開始したことをお知らせします。

LinkedInは、世界最大級のビジネスプラットフォームとして、採用、学習、広告など多面的な機能を持ち、HR Techの観点でも世界有数のエコシステムを形成しています。日本市場でも近年急速に利用が拡大しており、フォワードが提供するAI採用SaaS「エースジョブ(https://lp.acejob.jp/)」の運用においても、LinkedInが成果創出の重要チャネルになっています。

本パートナーシップは、フォワードの「成果の出るAI採用」に不可欠なLinkedInとの信頼関係をさらに強固にし、より多くの企業・転職エージェントが、正しい方法でLinkedInを活用し成果を出せる環境づくりを推進する大きな足がかりとなります。

LinkedInは世界200以上の国と地域で13億人以上が利用する、世界最大のビジネス特化型プロフェッショナルネットワークです。日本においても利用拡大が続いており、2025年12月時点で国内メンバー数は500万人を突破しました。

採用市場では、転職活動者だけでなく「転職潜在層」へのアプローチが採用成果を左右する時代に移行しています。LinkedInは、ハイレイヤー人材・専門職・グローバル人材・学生を含むZ世代などを中心としたあらゆる層に対して、求人広告の応募を待つだけでは届きにくい層へ直接アプローチできる点で、企業・エージェント双方にとって重要性が高まっています。

1. 背景：日本でもLinkedIn活用が本格化

近年、LinkedInのユーザー数が顕著に増加しております。若年層、ハイレイヤーともにユーザー数を伸ばしており、2025年には500万規模に到達。採用を重視する企業にとって、LinkedInがしっかりと

採用市場の重要なチャネルに位置付けられる傾向が進んでおり、フォワードの支援でもLinkedInの活用を積極的に推進しております。

背景に、転職活動を積極的に行う、いわゆる「転職顕在層」にアプローチしても、なかなか採用決定に至らないケースが増えているという傾向も継続的に発生しております。そのため、良いところがあれば転職を検討するというスタンスの、いわゆる「転職潜在層」に対してのアプローチができる

ビジネスSNS、特にLinkedInなどの利活用が進んでいるという背景がございます。

2. パートナーシップの概要

フォワードは、LinkedInの運用で明確な成果が出ていることを踏まえ、本パートナーシップの協議を開始致しました。LinkedInも、フォワードのビジョン、運用方針に共感いただき、パートナーシップの締結に至りました。Linkedinの公式機能を活用した運用設計・実行支援と、エースジョブのAIを組み合わせることで、成果創出までの再現性を高めます。対象は人材紹介会社（エージェント）だけでなく、事業会社にも広がっております。

主な取り組み内容

・人材紹介会社向け：RPS（Recruiter系ソリューション）を中心とした運用支援、立ち上げ、改善

・事業会社向け：Recruiter活用、会社ページ・キャリアページ設計、求人掲載を含む運用設計と改善

3. フォワードがLinkedInで出した成果（抜粋）

フォワードは、LinkedInを活用した採用・紹介の現場支援において、短期間で成果を創出しています。1件、LinkedInのアカウントを0から立ち上げた事例をご紹介いたします。

事例：PORT株式会社（ハイレイヤー領域のエージェント支援）

・運用期間：4か月

・InMail送信数：166通

・返信率：28％

・面談設定数：30件

・決定数：3件

・創出売上：1,750万円

・ハイライト：年収2,000万円以上のCFO 2名を含む3名が4ヶ月で決定

注記

・上記は支援プロジェクトにおける実績であり、成果を保証するものではありません。条件により結果は変動致します。

4. 本アライアンスの狙い

本パートナーシップでは、まず人材紹介会社向けの「RPS（リクルータープロサービス）活用」を中核に据えつつ、事業会社向けのLinkedIn採用活用も同時に拡大します。狙いは以下の通りです。

（1）成果の最大化

転職潜在層・ハイレイヤー層へのアプローチ精度を高め、成果創出までの時間を短縮します。

（2）運用の再現性向上

属人化しがちな検索・スカウト運用を、AIと運用支援の両輪で仕組み化し、継続的に成果が出る体制へ移行します。

（3）媒体との信頼関係を基盤にした長期成長

採用において不可欠な「媒体との信頼関係」をさらに強化し、顧客にとって安心して活用できる運用環境を拡充します。

（4）スクレイピング依存からの脱却

近年、スクレイピングに依存した運用代行やサービスが増えています。一方で、LinkedInはそれらのサービスの利用を明確に禁じています。採用企業視点でも、長期運用やブランド毀損リスクの観点で望ましくないです。フォワードは、LinkedInの公式機能・正規ライセンスの範囲で運用設計・実行を行い、持続的に成果が出る運用を支援します。

5. エースジョブ×LinkedIn 専用プランの提供開始

本パートナーシップの開始に合わせ、エースジョブ×LinkedInの専用プランを提供します。

提供内容（例）

・要件定義：ターゲット選定、優先ポジション、勝ち筋の整理

・運用設計：検索設計、アプローチ設計、運用KPI設計

・AI活用：スカウト文生成、候補者の優先度付け、運用改善示唆

・運用支援：送信運用、週次レポート、改善提案、伴走支援

パートナーシップ記念キャンペーン

・先着10社：初期費用もしくは運用支援費用を特別条件で提供

専用プランのご説明はこちら :https://app.spirinc.com/t/dE1o3xrWKPQHRvOnGUPej/as/v0zAsanuMBxyk3ysNRl2L/confirm

※営業責任者から本キャンペーンのご説明をさせていただきます

6. 記念イベントのご案内

パートナーシップ開始を記念し、LinkedIn日本オフィスにて共同イベントを開催します。

第1回は、人材紹介事業を運営中、あるいは立ち上げ検討中の方に限定して開催いたします。

（第2回は事業会社向けに、5月中の実施を予定しております）



イベント名

LinkedIn時代 ハイレイヤー人材の集客戦略

～LinkedIn×AIで成果を出す”勝ち筋”の作り方～



開催概要

・日時：2026年4月9日（木）18:30～20:30（18:00開場）

・会場：LinkedIn日本オフィス（東京都港区赤坂9-7-2 東京ミッドタウンタワー8階）

・参加費：無料

・定員：100名（事前申込制、先着）

・対象：人材紹介会社所属の方（経営者・RA/CA責任者）、人材紹介事業立ち上げ検討中の方

・主催：株式会社フォワード、LinkedIn Japan

パートナーシップ開始を記念し、LinkedIn日本オフィスにて共同イベントを開催します。イベントへのお申し込みはこちら :https://lp.acejob.jp/seminar/7aNVPTUv開催概要

・オープニング：（5分）

・基調講演：日本市場で進むLinkedIn活用の現在地と、採用で成果を出すポイント（LinkedIn Japan 鈴木氏、15分）

・実践セッション：LinkedIn運用で成果を出す設計図（フォワード 玉井、15分）

・事例解説：4か月で面談30件・決定3件を生んだ立ち上げの要諦（フォワード 玉井×PORT湊さん、Flare大橋さん15分）

・パネルQ&A：よくある失敗と、成果が伸びる条件（LinkedIn Japan石坂氏×フォワード 名古屋、10分）

・ネットワーキング（60分）

7. コメント

リンクトイン 日本代表 田中 若菜氏

現在、世界の労働市場はAIがもたらす機会へとシフトしており、それに伴い必要とされるスキルも急速に変化しています。組織が長期的な成功を収めるためには、最適な人材を採用することの重要性がかつてないほど高まっています。

世界13億人以上のメンバーシップとグローバルな知見を持つLinkedInは、企業の採用成果を支援する信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。この度、採用市場において独自の視点を持つ株式会社フォワードを、新たなチャネルパートナーとして迎えることができ、大変嬉しく思います。

本パートナーシップを通じて、LinkedInのAIテクノロジーと、課題に対して情熱的に取り組むフォワード社の姿勢を融合させ、日本におけるダイレクトリクルーティングの新たな成功事例を共に創出していくことを期待しています。

株式会社フォワード 代表取締役 名古屋 考平

採用の成否をわける重要なポイントは、媒体選定と運用です。エースジョブその2つの支援で、属人化しがちなスカウト運用を仕組み化・AXの推進を行い、再現性のある成果創出を支援しております。

今回LinkedInのアライアンスを推進した最も大きな理由は、シンプルに「LinkedInだと成果が出る」からです。世界最大級のビジネスプラットフォームと正式に連携し、日本市場での活用拡大を追い風に、転職エージェントと事業会社の双方にとって価値の高い採用体験を広げていきます。

8. 株式会社フォワードについて

社名：株式会社フォワード

代表者：代表取締役 名古屋 考平

所在地：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー322号室

事業内容：HR Tech（AI SaaS）事業、有料職業紹介事業

設立：2023年3月1日

資本金（資本準備金含む）：4.2億円

有料職業紹介業免許番号：13-ユ-315438

9. LinkedInについて

LinkedIn（リンクトイン）は、世界200以上の国と地域で13億人以上が利用する、世界最大のプロフェッショナルネットワークです。採用、学習、広告などを通じて、個人と組織の生産性向上を支援しています。

日本では、2025年12月時点で国内メンバー数が500万人を突破しました。

注記

・LinkedInおよびLinkedInロゴはLinkedIn Corporationの商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社フォワード

担当：広報／アライアンス窓口

メール：partnership@forward-career.jp

住所：東京都新宿区西新宿3-9-7 フロンティア新宿タワー322号室

