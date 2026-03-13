疾病リスク予測検査「フォーネスビジュアス」が、『WELLBEING AWARDS 2026』モノ・サービス部門でFINALISTを受賞

フォーネスライフ株式会社

フォーネスライフ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：江川 尚人、以下「当社」）は、 疾病リスク予測検査「フォーネスビジュアス」が、『WELLBEING AWARDS 2026』モノ・サービス部門でFINALISTを受賞したことをお知らせします。



■「WELLBEING AWARDS」とは

朝日新聞社を中心に構成されるウェルビーイングアクション実行委員会が主催する「WELLBEING AWARDS（ウェルビーイングアワード）」は、あらゆる「商品・サービス」「活動」「組織」の中で、人々の多様な幸福価値観と健康に向き合い、認め合える社会づくりに特に貢献した事例に光を当て、世の中に広めていくことで、ウェルビーイングな社会を推進する取り組みです。

■受賞した「フォーネスビジュアス」について

「フォーネスビジュアス」は、少量の血液（注1）から約7,000種類のタンパク質を一度に解析する世界初（注2）の技術を活用することで、「将来の疾病リスク」と「現在の体の状態」を可視化し、一人ひとりに合わせた生活習慣の改善を提案する新時代のヘルスケアサービスです。（注3）

病気の中には生活習慣が影響するものも多く、一度発症するとご本人だけでなくご家族や周囲、ひいては社会全体にも影響が及び得ます。当社は、「病気になってから治す」だけでなく「病気になる前に気づき、無理なく行動を変えられる」選択肢を広げることが、誰も取りこぼさずに支える社会の基盤となり、社会全体のウェルビーイングの向上につながると考えています。

当社は2020年4月の設立以来、「誰も病気にならない未来。誰もが自分らしく生きられる社会へ。」をビジョンに掲げ、フォーネスビジュアスの提供やサービス価値の向上に努めてまいりました。



「フォーネスビジュアス」について

■審査委員による評価コメント

＜特に評価が高かった点＞

世界初の技術を活用して血液中の多様なタンパク質を解析し、将来の病気リスクを可視化したうえで、保健師との対話を通じて行動変容を促す構造が高く評価されました。「恐怖に基づく疾病発見」から「対話に基づく未来設計」へと発想を転換し、主体的な生活習慣の改善が新たな挑戦への意欲にもつながっていくというポジティブな循環を描いている点が、ウェルビーイングの観点から特に印象的でした。

＜ユニークネス＞

従来の健康診断や検査サービスが、特定の項目ごとに現在の異常の有無を確認することに重点を置いてきたのに対し、本サービスは約7,000種類のタンパク質解析により将来のリスクを多面的に捉え、生活者と保健師の対話に結びつける点がユニークです。 さらに、個人の検査結果の活用にとどまらず、自治体の保健事業や経営にも医療データを生かそうとする構想を併せ持つことで、「一人の未来」と「地域全体の未来」を同時に見据える姿勢が、他にはない強みとして評価されました。



■今後の展望

今後も当社は、ビジョンの実現に向け、将来の疾病リスク予測機能を順次拡大しながら、ヘルスケア領域に新たな価値を創出していきます。そして、人々の健康寿命の延伸に貢献し、誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指してまいります。

【フォーネスライフとは】

フォーネスライフは、デジタル技術でヘルスケア領域にソリューションを提供するNECソリューションイノベータが100％出資する会社です。米国SomaLogic社の血中タンパク質測定技術と、NECグループのビッグデータ解析・先端ICTを用い、認知症などの将来の疾病リスク予測に基づく、一人ひとりに適した生活習慣の改善提案を行うことで、“誰も病気にならない未来”、“誰もが自分らしく生きられる社会”の実現を目指しています。



また当社は、最大約11,000種類のタンパク質を一度に測定し、バイオマーカーの探索を効率化するタンパク質測定サービス「SomaScan(TM) Assay」の提供も行っています。

当社は「健康経営企業」として、従業員などの健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する、健康経営を推進することを宣言しています。

定年を日本人の平均健康寿命と同等である年齢と定め（2026年現在は75歳）、リモートワーク、フルフレックス、ワーケーションや副業可（条件付き）など柔軟な働き方を導入しています。 人生100年時代、「誰もが自分らしく生きられる社会を実現する」ことを掲げているフォーネスライフにおいて、社員全員が自分らしく働くことができるよう、社員の健康づくりを支援します。

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

注１ 2mLまたは5mLの採血。

注２ 米国SomaLogic社の約7,000種類のタンパク質を一度に測定する世界初の技術。

注３ フォーネスビジュアス検査は医療機関の医師を通して提供します。また、健康保険の対象ではありません。医療機関の自由診療として実施されます。