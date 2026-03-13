モバイルゲーム『猫とスープ』、春の大規模アップデート！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））は、癒し系放置型ゲーム『猫とスープ（Cats&Soup）』において、本日3月13日（金）に、”王国の美しい花道”をテーマにした大型アップデートを実施しました。

今回実施したアップデートは、”王国の美しい花道”をテーマとしています。プレイヤーは、ゲーム内で、うららかな春の雰囲気を体感いただけます。また、プレイヤーから寄せられたご意見・ご要望を反映させたシステム改善やコンテンツ追加を行いました。

「子猫の旅行先」イベント

4月6日（月）午前8時59分まで、「子猫の旅行先」イベントを実施します。

プレイヤーは、このイベントで獲得したポイントで、新しい森テーマ「藤の木の森」をはじめ、友達「春花ドラゴン」、「花香る料理」など、春の雰囲気を感じる限定アイテムを入手することができます。

また、ロックされている旅行先の写真を解禁すれば、赤ちゃん猫専用コスチュームなどの特別報酬も追加でもらえます。

新しい猫キャラクター、調理・休憩施設を追加

4月9日（木）午前8時59分まで、テーマ「王国の美しい花道」にあった、うららかな春を連想させえる新しい限定猫「ライラックトラ」が登場します。「ライラックトラ」は、「天文台」と「にゃんこの旅行」で会うことができます。

あわせて、甘いスミレを手入れする新しい施設「スミレ手入れ」、猫たちがゆったりとコーヒーを飲んで休憩を取る施設「コーヒータイム」が追加されました。

プレイヤーの利便性を向上、コスチューム保管箱をリニューアル

利便性向上のため一部、システムの改変も行いました。

既存の「コスチューム保管箱」を「試着室」として全面リニューアル、保有したすべての衣装を猫に試着させ、自由にカスタマイズできる機能を付加しました。

プレイヤーの”飾る楽しみ”を強化しつつ、より直観的に使いやすい衣装管理にしました。

期間限定ログインボーナスなど

3月17日（火）のセントパトリックデーを記念し、本日3月13日（金）～3月31日（火）まで、ログインした方に特別報酬を差し上げます。

また、30日以上ログインしていない方を対象に、特別ミッションとガイドを提供いたします。

この他、「特別ゲスト」、「施設スキンセット」など春コンセプトの限定飾りパッケージ9種、「王国の美しい宝石パッケージ」4種を新たにリリースします。

NEOWIZ関係者コメント

春を迎えて、多くのかわいい装飾品と、プレイヤーがよりお楽しみいただけるシーズン限定コンテンツをご用意しました。今後もプレイヤーの皆さんのご意見・ご要望を反映した改善やコンテンツ追加で、ぬくもり溢れる『猫とスープ』の体験をお届けいたします。

『猫とスープ』のアップデートについてのより詳しい内容は、公式X（https://x.com/hideacorp）をご覧ください。



※「年」を不記載の日付は、すべて2026年。

●ダウンロード

『猫とスープ』AppStore（iOS)(https://apps.apple.com/jp/app/%E7%8C%AB%E3%81%A8%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%97/id1581431235)

『猫とスープ』GooglePlay（Android）(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidea.cat&hl=ja)



●『猫とスープ』公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/kittypawpaw)

●『猫とスープ』公式Twitter(https://x.com/hideacorp)