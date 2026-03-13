carderia(TM)池袋店、1周年記念企画第9弾！「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」ミニ福袋を発売

アクセルマーク株式会社

アクセルマーク株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：松川裕史、証券コード：3624）が運営するトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）池袋店」は、店舗オープン1周年記念企画の第9弾として、「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」ミニ福袋を発売いたします。

本商品は、トレーディングカードゲーム「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」を対象とした数量限定の福袋企画です。最高560,000円の商品を含むラインナップで構成しています。

■ フュージョンワールドについて

「ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド」は、「ドラゴンボール」シリーズを題材としたトレーディングカードゲームで、2024年2月に発売されました。カーデリア池袋店では2026年2月より本タイトルの取り扱いを開始しており、シングルカード販売および買取ともに多くの反響をいただいています。トレーディングカード市場でも注目を集めているタイトルの一つです。

■ 商品概要

フュージョンワールドはトレーディングカード市場でもコレクター人気の高いタイトルの一つです。こうした市場背景を踏まえ、1周年記念企画として高額商品を含むラインナップで「フュージョンワールド」ミニ福袋を数量限定で発売します。

本商品は、12,000円から560,000円までの幅広い価格帯の商品を用意し、コレクター向けからプレイヤー向けまでさまざまなニーズに対応した構成としています。

■ 販売概要

販売開始：2026年3月13日 13:00

販売場所：carderia(TM)池袋店 店頭

※数量限定のため、なくなり次第終了となります

■ 1周年記念企画について

carderia(TM)池袋店は、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、トレーディングカードを通じた交流と発見の場を提供してまいりました。1周年を迎えるにあたり、PSA10鑑定品の買取強化や記念商品の販売、トレカ大会の開催など、さまざまな企画を順次展開しています。今回の「フュージョンワールド」ミニ福袋も、その一環として実施する企画です。

今後も店舗ならではの商品企画やイベントを通じて、トレーディングカードの魅力を多角的に体験いただける機会を広げてまいります。

■ 店舗概要

・店舗名：carderia(TM)（カーデリア）池袋店

・所在地：東京都豊島区東池袋1丁目19-10 太陽ビル2階

・アクセス：池袋駅 東口より徒歩5分

・X公式アカウント：カーデリア池袋店（@carderia_ikb） https://x.com/carderia_ikb

・TikTok公式アカウント：https://www.tiktok.com/@carderia_ikb

■ carderia（カーデリア）について

2025年3月12日、池袋にグランドオープンしたトレーディングカード専門店「carderia(TM)（カーデリア）」。

card（カード）とcafeteria（カフェテリア）を組み合わせた店名の通り、落ち着いたカフェのような雰囲気と充実したカードゲーム環境を両立させた新しいスタイルの専門店です。木目調の温かみのある内装と開放的なショーケース、ゆとりあるプレイスペースを備え、快適な商品選びと対戦環境を提供しています。

コアファンから初心者まで幅広い層のお客様にトレーディングカードの魅力を体験いただける空間を目指し、「Card Community Cafe ～トレカの未来を、もっと快適に、もっと楽しく～」をコンセプトに、新たなカードコミュニティの形成を支援してまいります。