【名古屋】＜開業10周年＞北欧スタイルで味わう東北三県の食材、大きなミートボールカレーやノルウェーサーモン、人気のいちごを楽しめる「北欧フェア～東北三県の味覚＆いちごと桃の春色スイーツ～」

株式会社ベストブライダル（本社：東京都港区、代表取締役：塚田正之）が運営する、ストリングスホテル 名古屋（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7）内、ブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」では、2026年4月13日（月）～6月30日（火）までの期間限定で『北欧フェア～東北三県の味覚＆いちごと桃の春色スイーツ～』を開催いたします。

“ヘルシー（健康的）・ビューティー（美しい）・フレッシュ（新鮮）をテーマにした『シェフズ ライブ キッチン』では、ライブキッチンから提供される“できたて”のブッフェ料理をお召し上がりいただけます。2026年4月13日（月）～6月30日（火）の期間限定で、北欧の伝統料理や東北三県（青森・岩手・秋田）の食材を使用したお料理と人気の“いちごと桃”を使用したスイーツで、皆様をお出迎えいたします。

ファーストディッシュには、さわやかな香りが特徴の青森サーモンのパイ包みスープをお席まで提供（ディナー限定）。その他のフードは、北欧の象徴である「ノルウェーサーモンのグラブラックス」や秋田名産「いぶりがっこ」をアクセントとしたオープンサンド「スモーブロー」、青森県産ブランド肉を赤ワインで柔らかく煮込んだ「青森こだわりポーク」や、デンマークのブルーチーズ「ダナブルー」の塩気が旨みを引き立てる「エープルフラシュクのピッツァ」が登場。さらに、北欧の定番料理のミートボールが入ったカレー、鶏肉とレモンを使用し鮮やかな色合いが特徴の「フィンランド風カルボナーラ」は、さっぱりとしながらもコクのある北欧の郷土料理をお召し上がりいただけます。そして、青森のソウルフード「味噌カレー牛乳ラーメン」や、岩手のソウルフード「盛岡じゃじゃ麺・盛岡冷麺」の2種類を期間限定でご用意。お寿司、天麩羅などの和食やチキンナゲット、ミニアメリカンドックなどのキッズメニュー（土日祝限定）もございますので、親子3世代でお食事をお楽しみいただけます。

スイーツは、人気のいちごや桃を使用した9種類をご用意。サクサク食感の「いちごのバトンパイ」や王道の「いちごのショートケーキ」、「いちごのパンナコッタ」など、いちごのスイーツが勢揃い。さらに、「桃と紅茶のフィナンシェ」や「桃のジュレ」、爽やかな「ヨーグルトムース」、濃厚な「ベイクドチーズケーキのタルト」など種類豊富なスイーツをお楽しみいただけます。アイスクリームコーナーでは、トッピングやソースでお好みに合わせて自由にアレンジしていただけます。パンケーキコーナーでは焼きたてのパンケーキが次々と出来上がる工程は見ているだけで楽しく、お子様から大人まで楽しめるお食事後に必見のコーナーです。

北欧の郷土料理と東北三県の食材を掛け合わせた、期間限定でしか味わえない唯一無二のブッフェをぜひご堪能ください。

「北欧フェア～東北三県の味覚＆いちごと桃の春色スイーツ～」概要

■場所：2F／ブッフェレストラン「シェフズ ライブ キッチン」

■開催期間：2026年4月13日（月）～6月30日（火）

■店舗営業時間：

・ランチタイム（11:00～14:40／最終入店13:00）

・ティータイム（15:00～16:30／最終入店15:15）※土日祝日のみ

・ディナータイム（17:00～21:00／最終入店19:30）※土日祝日は17:00～21:30（最終入店20:00）

■電話番号：052-589-0787（レストラン代表）

■詳細URL：https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15737/

■料金（消費税込・サービス料15%込）：

・ランチタイム：大人 5,650円～／子供（6～12才）3,000円～／幼児（3～5才）1,900円～

・ティータイム：大人 3,800円～／子供（6～12才）2,200円～／幼児（3～5才）1,500円～

・ディナータイム：大人6,500 円～／子供（6～12才）3,600円～／幼児（3～5才）2,300円～

■メニュー内容：

※ディナーのみ ファーストディッシュとしてお席に提供

さわやかなディル香る青森サーモンのスープ パイ包み焼き

合鴨といぶりがっこクリームチーズのスモーブロー／ノルウェーサーモンのグラブラックス オリーブのタプナード添え／北欧風ニシンのマリネ ばっけ味噌のコンディメント／青森りんごのペルナサラッティ～北欧風ポテトサラダ～

ミックスリーフ／きゅうり／ブロッコリー／カリフラワー／ロマネスコ／カラフルミニトマト／カラフル大根／コールスロー／じゃがいも／ピクルス／ドレッシング4種、トッピング3種、ベジタリアンフード3種

チキンとヨーグルトのフィンランド風カルボナーラ／プロックフィスクル 鱈とじゃがいものシチュー グラタン仕立て／秋田寒麹トマトソースとサワラの北欧風オーブン煮／エープルフラシュクとデンマーク産ダナブルーのチーズピッツァ

キョットスーパ ラム肉と根菜のスープ／十和田バラ焼き／青森こだわりポークとリンゴンベリーの赤ワイン煮込み／パリパリチキン（青森＜スタミナ源たれ＞、 粒マスタード）

ローストポーク（ポリネシアンソース、おろし柚子ポン酢）※ランチのみ

ローストビーフ（ポリネシアンソース、おろし柚子ポン酢）※ディナーのみ

クリスタルソルトで食べる旬の野菜ロースト（爽やかレモンソルト、薫るローズマリーソルト、ピリッとレッドチリソルト、ヘルシー＆ビューティー竹炭ソルト）／マッシュポテト／いがめんち 醬油マヨ

ライ麦パン／フォカッチャ

天婦羅 ランチ（海老、本日の旬菜2種）、ディナー（海老、チカ、本日の旬菜2種）

・4種の塩（レモン塩／わさび塩／抹茶塩／ヒマラヤピンク塩）／薬味（一味唐辛子／天つゆ／おろし生姜／大根おろし）

にぎり寿司4種 （鮪／サーモン／海老／こはだ）※ディナーのみ

味噌カレー牛乳ラーメン（もやし／メンマ／わかめ／チャーシュー）／ボライカイ デンマーク風ミートボールカレー／秋田産あきたこまち／岩手県郷土料理 味ぶかし炊き込みご飯／岩手ソウルフード １.盛岡じゃじゃ麺（肉味噌／胡瓜千切り／白葱刻み紅生姜）※4月13日（月）～5月31日（日）／２.盛岡冷麺（キムチ／胡瓜千切り／白葱刻み紅生姜／チャーシュー）※6月1日（月）～6月30日（火）

※土日祝のみ

ポテトフライ／ミニアメリカンドッグ／チキンナゲット／ナポリタン

いちごのショートケーキ／いちごのバトンパイ／いちごのロールケーキ／桃と紅茶のフィナンシェ／ヨーグルトのムース／いちごのパンナコッタ／いちごのムース／ベイクドチーズケーキ／桃のジュレ／パンケーキ

アイスクリーム8種（バニラアイス／チョコレートアイス／ストロベリーシャーベット／チョコミント／ラムレーズン／ ブルーベリーチーズケーキ／佐藤錦さくらんぼシャーベット／日替わりアイス）

アイストッピング11種（オレオ／カラースプレー／ドライクランベリー／スライスアーモンド／ココナッツファイン／シュガースプレー／ミニマシュマロ／フィアンティーヌ／フルーツグラノーラ）

ソース7種（ストロベリーソース／ブルーベリーソース／メープルシロップ／はちみつ／チョコレートソース／抹茶ソース／キャラメルソース）

※記念日のプレートをご予約いただいた方限定

スタッフが目の前で仕上げる“しぼりたてモンブラン”

＜母の日や父の日などご家族のお祝いでのご利用にも＞

■モンブランプレート

1グループにつき、1点無料のサービスとなります

（2点目以降、500円（消費税込み・サービス料15％込み）を頂戴いたします）

※記念日のプレートをご予約いただいた方限定

2日前までに要予約、予約備考欄にプレートに記載希望の内容をご記入下さい

■フラワーギフト 5,500円～

申し込み期限：予約の1週間前

その他：色の指定が可能です、ご希望の花束の色をお教えください

HP:https://www.strings-group.jp/nagoya/recommend/recommend_15475/

＜店舗概要＞

■2F:ブッフェレストラン『シェフズ ライブ キッチン』

■営業時間：

ランチ：平日 11:00～15:00（最終入店 13:00）、 土日祝日 11:00～14:40（最終入店 13:00）

ティー：土日祝 15:00～16:30（最終入店 15:00）

ディナー：平日 17:00～21:00（最終入店 19:30）、土日祝日 17:00～21:30（最終入店 20:00）

■席数（最大利用人数）：100席（110名様）

▲店内内観