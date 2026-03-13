アルティウスリンク、4月22日（水）にオンラインセミナー「経理のためのBPO活用セミナー」を開催

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、2026年4月22日（水）にオンラインセミナー「経理のためのBPO活用セミナー～成功事例から学ぶ委託範囲・ベンダー選定・コスト設計まで徹底解説～」を開催します。

お申し込みはこちら :https://info.altius-link.com/public/seminar/view/5209

月末月初の残業や慢性的な人手不足、業務の属人化、繁忙期の業務停滞など、経理部門が抱える課題は多岐にわたります。その結果、日々の業務に追われ、企業経営に直結するコア業務に十分な時間を割けない企業も少なくありません。こうした課題に対し、BPOはどのように活用できるのでしょうか。

本セミナーでは、アルティウスリンクが支援した企業の事例を交えながら、外部委託すべき業務範囲の考え方、適切なベンダー選定のポイント、導入後の運用効率や費用対効果を踏まえたコスト設計について、実務視点で分かりやすく解説します。人手不足への対応や繁忙期の負荷軽減を図り、経理部門がコア業務に集中できる体制づくりのヒントが得られる内容です。ぜひご参加ください。

オンラインセミナー 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19180/table/477_1_78fd1a8ce2136df053f327ffd9985e83.jpg?v=202603131251 ]

※ 講演者ならびに講演テーマ、講演時間は変更となる可能性があります。

※ 同業の企業様等についてはお断りする場合があります。

※ ご応募が定員を上回った場合は、抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：

１.カスタマーサクセスサービス

２.コンタクトセンターサービス

３.ビジネスアウトソーシングサービス

４.コーポレートアウトソーシングサービス

５.ITアウトソーシングサービス

６.グローバルサービス

７.人材派遣、保険代理店、電報等のサービス提供

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

◎お問合せ

報道関係者さま窓口：adv@altius-link.com

サービス窓口：service@altius-link.com

facebook公式アカウント：https://www.facebook.com/AltiusLink/

・本リリース本文中の製品名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。