アシックスウォーキングが「第40回 全日本DM大賞」でグランプリを受賞

アシックスウォーキングは、このたび、「第40回 全日本DM大賞」（主催：日本郵便株式会社）において、応募作品の中から最も優れた作品に贈られる最優秀賞である「グランプリ」を受賞しました。

「全日本DM大賞」は、DMの入賞・入選作品を通じ、広告メディアとしてのDMの役割や効果を広く紹介するとともに、その企画制作に携わった優秀なクリエイターたちに評価の場を提供したいという想いのもと、1987年から毎年実施し、「戦略性」「クリエイティブ」「実施効果」の3項目に基づいて優れたDMを表彰しています。

今回の応募数は128点で、このうちアシックスウォーキングの作品が、最優秀賞である「グランプリ」に選出されました。

今回グランプリを受賞したのは『試着気分！スニーカー“体感”DM』です。2025年2月の「PEDALA RIDEWALK 2（ペダラ ライドウォーク 2）」発売のタイミングにあわせ、新商品の告知だけではなく、前モデルからの買い替え促進や休眠顧客の活性化などを目的に実施しました。

「購入回数」「購入金額」「最終購入日からの経過日数」などを分析するCPM分析を用いてセグメントするとともに、靴の購入に重要な「着用イメージ」がわくように工夫をしました。

従来のDMは単に情報を視覚的に伝えるだけのツールでしたが、今回グランプリを受賞したDMは、圧着型DMの形態を採用し、外面にほぼ原寸大のシューズの画像を印刷しました。シューズ画像の足入れ部分に印刷された点線に沿ってカットし、足を合わせることで、実際にシューズに足を入れたような擬似的な試着ができるしかけを設けました。靴の向きについては、試着時に最初に目に入る「真上からの視点」にこだわり、シンプルかつインパクトのあるデザインを採用しました。手元に届いてすぐに原寸大のシューズの試着イメージが確認できる、機能訴求に留まらない体験的な要素を加えることで、お客さまに興味・関心を高めていただくことをめざしました。

さらに、中面ではスタイリングイメージとともに、開発者によるシューズの解説を添えることで、文字情報からも商品への納得感を高めました。

店頭では、DMと連動した展示プランの展開や販売員の接客トーク集を作成するなど、さまざまな取り組みを行うことで、前年同時期に実施したDM施策と比較して1.4倍以上の方にご購入いただくことができました。

靴型DM男性版外面

靴型DM女性版外面

靴型DM男性版中面

靴型DM女性版中面

アシックスウォーキングでは、今後も引き続き、お客さまとのコミュニケーションを重視しながら歩くことの価値をお伝えし、各シーンに適したシューズを展開するなど、よりよい製品、サービスの創出につとめます。

〇「第40回 全日本DM大賞」入選作品

