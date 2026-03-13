三井不動産グループ商業施設アプリ　三井ショッピングパークアプリ、累計1,000万ダウンロードを突破

三井不動産株式会社[表: https://prtimes.jp/data/corp/51782/table/1008_1_e3739b0a5866440daca68761d42dcd23.jpg?v=202603131251 ]

三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田俊）が提供する「三井ショッピングパークアプリ」は、2026年1月に累計ダウンロード数が1,000万件を突破したことをお知らせいたします。（※1）

本アプリは、当社が展開する「三井ショッピングパーク ららぽーと」「三井アウトレットパーク」など全国の商業施設と、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」、「三井アウトレットパーク オンライン」(以下、この2つのサービスを「EC」と総称する)をつなぐオムニチャネル戦略の中核プラットフォームとして進化を続けています。施設でのポイント利用・決済・クーポン配信といった利便機能に加え、ECとのスムーズな連携を実現することで、リアルとオンラインを横断したシームレスな購買体験を提供しています。

また、メンバーズプログラムやポイントデータと連動することで、お客さま一人ひとりの利用状況に応じたサービス提供や継続的なエンゲージメント向上を図っており、2026年度には上位メダル会員向け特典の開始を予定しています。

三井ショッピングパークアプリは今後も、商業施設、EC、会員プログラムを有機的に結びつけるプラットフォームとして進化を続け、より便利で魅力的な購買体験の創出と、持続的な顧客価値の向上を目指してまいります。

※1：ダウンロード数は、三井不動産株式会社が集計した実績値でありiOS／Androidの合算値です。

■1,000万ダウンロードを突破、過去最高のストア評価(4.4)を記録

三井ショッピングパークアプリは、2023年4月に「施設体験向上」をコンセプトとして大規模リニューアルを実施しました。会計時にポイント利用や決済ができるQR機能をはじめ、クーポン配信、イベント・キャンペーン情報の提供、駐車場の記録および駐車無料時間の表示、デジタルフロアマップなど来館時に必要な機能をアプリ一つに集約しています。こうした取り組みにより、累計ダウンロード数が1,000万ダウンロードを突破し、さらに、アプリストアでの評価は4.4(App Store4.4／Google Play 4.3)と過去最高を記録しています。日常的に活用されるアプリとして、多くのお客さまに支持されています。（※2）

■アプリからECへ。リアルとオンラインをつなぐ導線を強化

三井ショッピングパークアプリに、当社が運営する「&mall」および「三井アウトレットパーク オンライン」を新たに統合しました。メニューに「公式通販」タブを追加し、アプリ上でECを利用できる設計とすることで、施設とECを行き来しやすい環境を整えています。これにより、施設で見た商品を後日オンラインで購入したり、オンラインで見つけた商品を施設で実際に見たり、リアルとオンラインを横断した購買行動がよりスムーズになり、アプリ経由でのEC利用者数は前年比2倍以上に増加しました。

<アプリ上でのEC導線を強化>

■メンバーズプログラム上位メダル会員へのEC高還元特典を開始

2026年4月より、「三井ショッピングパーク メンバーズプログラム」において、条件達成時点で月次ランクアップできる「先行メダルランクアップ制度」を開始します。 従来の年次判定を待たずに上位ランクへ移行できる仕組みです。アプリでは、このプログラムにおけるご自身のメダル・特典等の最新状況を常に確認することができます。

さらに、2026年度は上位ランクである「プレミアムメダル」「ゴールドメダル」の会員を対象にEC利用時のポイント還元を強化します。三井ショッピングパークカード《セゾン》等の当社提携クレジットカードを利用した場合、プレミアムメダル会員は常時8％（※3）、ゴールドメダル会員は常時5％のポイント還元を受けることが出来ます。

加えて、プレミアムメダル会員には、EC利用時の送料無料や、LaLaport CLOSETで提供している「ららクロ3D骨格診断」の無料利用といった特典も予定しています。（※4）

※2：アプリ評価は、三井不動産株式会社が集計した実績値であり、2026年1月30日時点のApp Store(iOS)／Google Play(Android)における評価値です。

※3：100円（税抜）につき三井ショッピングパークポイント 8ポイント付与いたします。1ポイントは1円相当としてご利用いただけます。

※4：特典は予告なく変更になる可能性があります。

＜参考＞

■三井ショッピングパークアプリについてはこちら

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/(https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/app/)

■オンラインショッピングサイト「＆mall」と「三井アウトレットパーク オンライン」についてはこちら

https://mitsui-shopping-park.com/ec/

https://moponline.mitsui-shopping-park.com/ec/

■三井ショッピングパークメンバーズプログラムについてはこちら

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/membersprogram/

■LaLaport CLOSETについてはこちら

https://lalaport-closet.mitsui-shopping-park.com/lp?u=0