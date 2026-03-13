生態会とパソナHRSが、日本オラクル初代代表や能楽宗家らと経営の本質を問う合宿「Executive Boot Camp in 淡路島」を開催！

NPO法人 生態会

関西のスタートアップ支援を展開するNPO法人生態会（所在地：大阪市北区、理事長：アレン・マイナー、以下「生態会」）は、株式会社パソナHRソリューション（本社：東京都港区、代表取締役社長 牧嶋 和彦、以下「パソナHRS」）と共同で、新事業創出を目指す経営者・経営層を対象とした体験型研修プログラム「Executive Boot Camp in 淡路島 ～志としくみを磨く6日間～(https://pasona-hrs.co.jp/executivebootcamp?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--_LEPGdhG6ZLwm-3j2xU-3ntmNeDjS_eHUvKQjDS2VyFt8_1DvLA0N-zmmq-0VK1z6wQfh1WnWcc5QvDCq8WCSUCjshQ&_hsmi=24144294&utm_content=24144294&utm_source=hs_email&fbclid=IwY2xjawQUjCBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETExY3hrQkg3ZUQ5VjRhMnd2c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHt33xRt4FiRxQ1xwTlPsYWr06zHbnPPctpxJLHKIX8i3O80qCZuALA55AIMR_aem_RMmBd_F4shKzWdjH15xaYQ)」を開催いたします。

本プログラムは2026年6月11日（木）～13日（土）の「春～種まきの時」と、9月30日（水）～10月2日（金）の「秋～収穫の時」の2回にわたり、日本創生の地である兵庫県淡路島にて行われます。合宿の前後には事前・事後のフォローアップを設け、学びを確実に実践へとつなげます。

会場や宿泊施設として、心身を整える「禅坊靖寧」や「洗心和方」「望楼青海波」など、淡路島の豊かな自然と調和した特別な施設をご用意。10名～14名程度の少数精鋭で濃密な時間を共有します。

スキル取得や座学にとどまらない濃密な6日間

この合宿は、単なる経営スキルの習得にとどまりません。横浜市立大学大学院国際マネージメント学科 客員教授 竹林一氏や、日本オラクル初代代表のアレン・マイナー氏、株式会社パソナグループ 取締役副社長執行役員 山本 絹子氏等の豪華講師陣から、イノベーションが自走する組織の「しくみ」と、その根幹となる経営哲学を深く学びます。自社の原点に立ち返ることで、経営者としての軸と、未来を切り拓く変革力を養います。

さらに、世界最古の演劇文化を牽引する能楽宝生流20代宗家・宝生和英氏からは、伝統の「継承」と「挑戦」を両立させる極意を体得。現代経営にも通ずる真理を導き出します。

学びは座学だけではありません。「志」を同じくする経営幹部同士のクロスメンタリングを通じ、互いの知見を共有。ひとりでは到達できない高い視座へ、自らを引き上げていきます。

また、明石海峡を望む絶好のロケーションも大切な要素です。「禅坊靖寧」での禅体験や大自然の中でのフィールドワークを通じて、日々の雑音を削ぎ落とし、自分自身と深く向き合うリトリートの時間を提供します。

全6日間の合宿で寝食を共にし、苦楽を分かち合うことで生まれるのは、利害関係を超えた強固な絆。合宿の後も生涯にわたって互いを高め合い、支え合えるネットワークが構築できます。

事前説明会（オンライン開催）／受講申し込みはこちら

事前説明会をオンラインで開催いたします。奮ってご参加ください。

4.13[月]14:00～14:30

説明会内容

14:00～14:15 アレン・マイナー氏によるミニ講座「経営哲学について」

14:15～14:30 プログラム説明と質疑応答

オンライン説明会 申し込み :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6F9RhimK-km_ya9troqWI1NGaWt0lZ9MnRYVWleFPSNUREQ1NTBWME9aMEk2STM3QlNMVTc3TFNBMC4u&route=shorturl

受講のお申し込みはこちらから↓

※お申し込み締め切りは、2026年5月8日（金）17:00まで

申込み :https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6F9RhimK-km_ya9troqWI1NGaWt0lZ9MnRYVWleFPSNUMldFTlE2NktLVUJOWUxZS1U2U1k0WVM1Qy4u&route=shorturl