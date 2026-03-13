甘い香りと幻想的な光の競演～「尾張津島藤まつり」を開催します～

津島市

津島の春の象徴である「尾張津島藤まつり」が、令和８年４月15日(水)から29日（水・祝）の期間に、天王川公園（愛知県津島市宮川町１丁目地内外）で開催します。

津島の藤棚は壮麗で天下一！

津島市は、かつて「藤浪の里」といわれたほどの藤の名所でした。会場となる天王川公園の藤棚は、長さ275メートル、面積約5,000平方メートルの壮大なスケールで天下一です。九尺藤を中心に12種類の藤が華麗な花を咲かせます。

藤の花は、陽光に照らされ鮮やかに輝き、会場内は甘い香りに包まれます。藤棚の下を流れる疎水の水鏡に映る『逆さ藤』は絶景です。

藤棚のライトアップは幻想的！

夜には藤棚のライトアップも加わり、天王川公園全体が光に包まれます。藤棚ライトアップ（午後６時30分から午後９時まで実施）は、日中とは違う趣があり、夜に浮かび上がる藤の世界はまさに幻想的です。

会場内では様々な催しを開催！

尾張津島藤まつり期間中は、天王川公園内で様々な催しが開催されます。

藤棚エリアにおいては、津島では昔から日常的に抹茶を嗜む文化が根付いているため、市内団体による野点が開催されます。

また、公園の丸池エリアにおいては屋台、藤棚エリアにおいては津島が誇る自慢の特産品が販売されます。

URL：

https://www.city.tsushima.lg.jp/shokai/matsurikyoudo/fujimatsuri/r8fujimaturi.html

アクセス

＜電車でお越しの場合＞

名鉄電車で名鉄名古屋駅から約30分。津島駅下車。津島駅から徒歩約15分（1.5km）

＜車でお越しの場合＞

弥富I.Cより国道155号線を北上し、約15分

＜問い合わせ先＞

愛知県津島市まちづくり推進部観光・プロモーション課 電話番号0567-55-9589