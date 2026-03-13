「いわて銀河ホール高校演劇アワード2026」西和賀町で開催
岩手県西和賀町（町長 内記和彦）と、一般社団法人ギンガク（岩手県西和賀町上野々／代表 森陽平）は、2026年3月21日（土）、西和賀町文化創造館「銀河ホール」にて全国唯一の “演出勝負” による高校演劇大会 「いわて銀河ホール高校演劇アワード2026」 を開催します。
本大会は、新型コロナウイルスの影響により中断して以来、6年ぶりの開催となります。
岩手・福島・東京・神奈川から選ばれた5団体が西和賀町に集い、同じ課題戯曲をもとにそれぞれの演出で上演を行います。町内外を問わず、どなたでも観劇いただけます。また、公開リハーサルを3月19日・20日に実施し、こちらもご見学可能です。
西和賀町では、銀河ホールを拠点とした舞台芸術の取り組みを通じ、地域と文化をつなぐ交流を進めてきました。若い表現者たちが町に滞在し、温泉宿に泊まりながら作品づくりを行う本大会は、地域と芸術が出会う特別な機会となっています。
同じ台本をもとに、それぞれの演出で作品を創り上げる高校生たち。その挑戦と創造がぶつかり合う舞台を、ぜひ会場でご覧ください。
【開催概要】
開催名：いわて銀河ホール高校演劇アワード2026
日時：2026年3月21日（土）9:00～18:00
会場：西和賀町文化創造館 銀河ホール（岩手県和賀郡西和賀町上野々39地割195-2）
料金：一般 1,000円（高校生以下 500円）＊要予約
主催：西和賀町
企画運営：一般社団法人ギンガク
後援：湯田温泉峡旅館組合、西和賀町芸術文化協会、西和賀町観光協会、劇団ぶどう座
WEBサイト：https://www.gingaku.com/kokoengeki-award2026
予約方法：下記申込フォームまたはお電話（0197-82-3240）
https://forms.gle/r4cqhtgkA6pL6MTo9
＊料金は当日会場にて現金精算となります。
お問い合わせ先：
西和賀町教育委員会 生涯学習課（西和賀町文化創造館 銀河ホール）
TEL：0197-82-3240
「いわて銀河ホール高校演劇アワード2026」フライヤー（表）
「いわて銀河ホール高校演劇アワード2026」フライヤー（裏）
【出場団体（50音順）】
いかだ演劇部（神奈川県）
岩手県立一関第二高等学校（岩手県）
中央大学附属高等学校（東京都）
福島県立磐城高等学校（福島県）
日本大学第一高等学校（東京都）
【審査員】
古賀弥生［芸術文化観光専門職大学教授］
中野成樹［演出家／日本大学芸術学部演劇学科教授］
野口卓磨［俳優／淑徳大学人文学部表現学科兼任講師］
古賀弥生 氏
中野成樹 氏
野口卓磨 氏
【スケジュール詳細】
＜大会当日＞
2026年3月21日（土）
8:20 受付開始
8:45 開会挨拶
9:00 １. いかだ演劇部
10:10 ２. 一関第二高校演劇部
11:20 ３. 中央大学附属高校演劇部
昼休憩（30分）
12:50 ４. 磐城高校演劇部
14:00 ５. 日本大学第一高校演劇部
15:10 トークセッション
16:00 審査結果発表・表彰
16:30 講評
18:00 閉会
＜公開リハーサル＞（見学可）
3月19日（木）
13:00-16:00 日大一高
16:30-19:30 磐城高校
3月20日（金・祝）
9:00-12:00 中大附属
13:00-16:00 一関二高
16:30-19:30 いかだ演劇部
【課題戯曲】
タイトル：『ちはるくんはマイクを両手で持ってひかった』
本大会のために若手劇作家・三浦直之が書き下ろした高校演劇戯曲「いつ高シリーズ」最新作。
舞台となるのはカラオケ店「ブギーバック」。「いつ高」に通う瑠璃色・茉莉・海荷のおなじみ3人組のいる108号室の隣、107号室には「ヤネ高」のジュンビと合図がいて……。
カラオケ店の小さな部屋を舞台に、高校生たちの会話や想いが交差していく青春群像劇です。
三浦直之 氏
劇作家：三浦直之（ロロ主宰・劇作家・演出家）
宮城県出身。2009年、主宰としてロロを立ち上げ、全作品の脚本・演出を担当する。自身の摂取してきた様々なカルチャーへの純粋な思いをパッチワークのように紡ぎ合わせ、様々な「出会い」の瞬間を物語化している。脚本提供、歌詞提供、ワークショップ講師など、演劇の枠にとらわれず幅広く活動中。劇団外の近年の主な作品に映画「サマーフィルムにのって」（脚本）、テレビドラマ「とりあえずカンパイしませんか？」（脚本）、パルコ・プロデュース2024『最高の家出』（脚本・演出）、映画『トリツカレ男』（脚本）など。2019年脚本を担当したNHKよるドラ『腐女子、うっかりゲイに告（コク）る。』で第16回コンフィデンスアワード・ドラマ賞脚本賞を受賞。
【いわて銀河ホール高校演劇アワードとは】
全国で唯一の、「同じ台本の演出を競い合う」高校演劇大会。
コロナ禍による中断を経て、６年ぶりに再開します。
１. 出場５団体を日本全国から募集、選出。
２. 若手作家書き下ろしの新作を『課題戯曲』とし、すべての団体が作品作りに取り組む。
３. 西和賀町滞在中は温泉旅館で合宿。
４. 演劇専用ホール「西和賀町文化創造館 銀河ホール」で３時間の公開リハーサル。
５. 優れた上演成果に対して、団体賞や個人賞、審査員特別賞などを授与。
高校生への機会提供、人脈づくりを主な目的とした、高校生のための演劇大会です。
【これまでの大会の様子】
【主催者コメント】
西和賀町では、全国でも珍しい演劇専用ホール、西和賀町文化創造館「銀河ホール」を中心に、
舞台芸術や音楽、お笑いなど多様な文化活動を通じて、地域内外の交流を育んできました。
奥羽山脈に囲まれた自然豊かな環境と温泉文化を活かし、表現者が滞在しながら創作に取り組む「滞在制作型」の演劇プログラムも長年継続しています。これまでに延べ102団体755人が参加し、そのうち7名が移住するなど、文化活動を通じた関係人口の創出にもつながっています。
2020年のコロナ禍で中止となって以来開催できずにいた「いわて銀河ホール高校演劇アワード」ですが、このたび6年ぶりに復活開催することになりました。今回は全国11団体の応募の中から選ばれた5団体、85名以上の高校生と演劇関係者が西和賀町に集い、町内の温泉宿に滞在しながら作品づくりに取り組みます。
演劇に真剣に向き合う高校生たちにとって、劇場で観客に作品を観てもらう経験は大きな励みになります。地域の劇場として多くの舞台芸術を育んできた銀河ホールで、高校生たちの挑戦が新たな出会いや交流につながることを期待しています。ぜひ多くの皆さまに劇場へ足を運んでいただき、高校生たちの舞台を見届けていただければ嬉しく思います。
西和賀町教育委員会生涯学習課
ギンガクWEBサイト「いわて銀河ホール高校演劇アワード2026」
https://www.gingaku.com/kokoengeki-award2026
