『うちみたいな小さな農家にDXは関係ない』を終わらせる――手軽に始める“Vibe Coding”という新しい農業DX

農業×新技術を推進する農家支援コミュニティ「Metagri研究所」（運営：株式会社農情人、本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）が運営する農家向けAI活用メディア『農業AI通信』は、自然言語でAIに指示しながらアプリ開発を進める新たな開発スタイル「Vibe Coding（バイブコーディング）」の特集を開始しました。

高額な機械・設備を伴う従来型のスマート農業では導入ハードルが高かった中小規模経営に対し、本特集では、既存のPC・スマホと無料枠のあるAIツールを活用しながら、自分の課題に合った小さなアプリを自作するという新たなDXの入口を提案します。

また、過去のAIワークショップで得た知見をもとに、メール登録者限定で「最初の農業アプリを1本完成させる」ステップガイドの無料配布を開始しています。

背景：なぜ今「Vibe Coding×農業」なのか

日本では、農業分野におけるデジタル活用やスマート農業への期待が高まる一方で、その実装には依然として高いハードルがあります。特に中小規模経営では、次のような課題が重なりやすいのが実情です。

- 初期投資の負担：高額な機械・設備の導入が難しい- IT人材の不足：地域内に相談先や開発人材が少ない- 投資回収の見通しの立てにくさ：経営規模によっては費用対効果を判断しづらい

こうした状況のなかで注目されているのが、Vibe Coding（バイブコーディング）です。これは、AIに「こういうアプリが欲しい」「こういう画面にしたい」と自然言語で伝えながら開発を進めるスタイルで、OpenAI創業期メンバーのAndrej Karpathy氏が2025年2月に紹介したことで広く知られるようになりました。この開発手法は、Collins Dictionary が2025年のWord of the Yearに選出（※1）し、MIT Technology Reviewが「2026年の10大ブレークスルー技術」にAIコーディング技術「Generative Coding」を選出（※2）したことで、世界的に注目が高まっています。

コードをほとんど書かずに、構想を言葉で伝え、試作品を形にしていくことができるこの手法は、開発経験のない人でも「自分の業務に合った小さな道具」を持てる可能性を広げています。農業分野においても、農薬希釈計算、作業日報、収穫チェックリスト、簡易な収支シミュレーターなど、日々の実務に近いテーマから始めやすいことが特徴です。

従来の農業DXが「大きな設備を入れる」ことから始まりやすかったのに対し、Vibe Codingは「自分の困りごとを、自分で解決する小さなアプリをつくる」ことから始められます。Metagri研究所は、この発想の転換こそが、中小規模農家にとっての新しいDXの入口になると考えています。

過去のAIワークショップの実証成果

Metagri研究所は、2026年2月～3月にかけて2つの現場でAI活用ワークショップ（※3）（※4）を実施し、いずれも高い成果と満足度を記録しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/186_1_41fab51e74bef0ed37cf3863d08a7ec8.jpg?v=202603130551 ]

水戸市でのAIワークショップ

茨城県水戸市で開催したAIワークショップでは、プログラミング未経験者を含む参加者全員が、わずか2時間でオリジナルのWebアプリケーションを完成させ、即日で共有リンクを発行するところまで到達しました。

参加者が制作したアプリは、子ども向け算数クイズ、施設予約システム、落語会受付ツールなど多岐にわたり、Vibe Codingが特定業種に限られず、身近な課題解決に活用できることが示されました。

酪農DXサミット in 岡山

地域交流牧場全国連絡会 クラブ・ユース事業主催の「近畿・中国・四国地区 酪農DXサミット in 岡山」では、現役酪農家によるAI活用事例と、参加者自身がAIツールを実際に操作する体験型プログラムを実施しました。

開催後のアンケートでは「AIへの抵抗感がなくなった」「まずはChatGPTから試してみたい」といった声が寄せられました。これは、AI活用を“知っている”段階から、“自分でも始められる”段階へ進めるうえで、現場参加型の設計が有効であることを示しています。

地域も対象業種も異なる2つの現場で成果が確認されたことは、AI活用の入口を「難しい技術の説明」ではなく、「まず一つ作ってみる体験」に置くことの有効性を示しています。

Vibe Coding特集：登録者限定プレゼント企画

Vibe Coding特集では、農業現場の実務に近いテーマから、非エンジニアでも一歩目を踏み出せるよう、実践的な内容を順次発信します。今回、Vibe Coding特集の開始を記念して、メール登録者限定の無料プレゼント企画を実施します。

特典では、非エンジニアや初心者でも「最初の1本」を形にしやすいように、自分に合ったツールの選び方、ブラウザだけで試せる手順、農業実務ですぐ使えるプロンプト例をまとめてお届けします。

- 「何から始めればいいか分からない」- 「まずは無料で試してみたい」- 「農業アプリを試しに作ってみたい」

そんな方が、迷わず一歩目を踏み出せる内容です。

Vibe Codingを、難しい技術ではなく、農業現場の小さな困りごとを解決する最初の一歩として体験できる内容となっています。

『農業AI通信』について

『農業AI通信』は、農家・農業関係者に向けて、生成AIの実践的な活用方法をわかりやすく届ける情報メディアです。創刊約2ヶ月半で月間アクティブユーザー2,000超を記録し、PV上位をVibe Coding関連記事が占めています。

確定申告・経理、情報発信、日々の営農管理、資料作成、地域連携など、農業の現場で「今すぐ使える」AI活用法をテーマに、初心者でも取り組みやすい記事を発信しています。

サービス提供会社

