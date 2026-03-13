フクギの森に守られた聖域・沖縄備瀬に誕生一棟貸しヴィラ「備瀬縁梵(bise-enpu)」遂に3月20日全3棟グランドオープン

株式会社Fuu

美ら海水族館エリアとして知られる沖縄本島北部・本部町備瀬。

フクギの森に囲まれたこの特別な土地に、一棟貸しヴィラ「備瀬えんぷう」が誕生しました。

第三棟「Kayu」のオープンにより、2026年3月20日に全3棟がグランドオープンします。

観光を楽しんだ後、自然に包まれたヴィラでゆったりと過ごしてほしい。

そんな想いから生まれた、沖縄・備瀬の新しい滞在スタイルを提案するヴィラです。

フクギの森に守られた特別な土地

上空から見た備瀬縁梵

備瀬エリアは、沖縄の伝統的な防風林であるフクギに囲まれた集落として知られています。

フクギは古くから「家を守る木」とされ、強い海風から人々の暮らしを守るために植えられてきました。そのため、この地域では自然環境や景観を守るための制限も多く、新たに宿泊施設を建てることが簡単ではない土地として知られています。

そのような場所に誕生したのが、「備瀬縁梵（bise-enpu)」です。本施設は、villa WHITE(https://villa-white.snack.chillnn.com/snack/property)やAONAKIJIN(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000151651.html)など沖縄北部で人気の宿泊施設を手がけてきた株式会社Fuu（東京都千代田区・代表取締役 大島広美）(https://fuudesigns.com/)が企画・開発。これまでの経験と地域との関係性の中で、この土地でのヴィラ開発が実現しました。

神秘の絶景「ワルミ」

施設から徒歩数分の場所には、備瀬の隠れた絶景スポット「備瀬のワルミ」があります。「ワルミ」とは沖縄の言葉で“崖の割れ目”を意味し、岩の間を抜けると突然エメラルドグリーンの海が広がる幻想的な場所です。地元では神が降り立つ聖域とも言われ、特別な場所として大切に守られてきました。かつては知る人しか辿り着けない秘境としても知られていた神秘的な場所です。

フクギ並木観光拠点としても魅力の立地

備瀬縁梵は、沖縄北部観光の拠点としても魅力的な立地にあります。

美ら海水族館へは車で約5分とアクセスが良く、周辺には備瀬フクギ並木・備瀬ビーチ・海洋博公園など沖縄を代表する観光スポットが集まっています。日中は沖縄の自然や観光を楽しみ、夜はヴィラでゆったりとした時間を過ごす。

そんな沖縄らしい滞在体験を提供します。

全棟泊まりたくなるコンセプトの異なる3つのヴィラ

備瀬縁梵（bise-enpu)は、それぞれ異なるコンセプトを持つ3棟のヴィラで構成されています。

リビングテラスの奥にはプール

Blanc(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000151651.html)

光と優しさに包まれる癒しのヴィラ

女性らしさとかわいさを備えた柔らかな空間が特徴です。

サウナを備え、温水プールとともにゆったりとしたリラックス時間を楽しめます。

リビング寝そべてベッド付きのテラス

Nero(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000151651.html)

星空を楽しむ大人のヴィラ

シックで落ち着いたデザインが特徴です。

テラスには寝そべりながら星空を眺められるベッドを設置し、夜の時間を特別なものにします。

リビングテラス

Kayu

自然の温もりを感じるリゾートヴィラ。

バリのリゾートを彷彿させながら、自然の温もりを感じる空間が特徴です。

サウナとチラー付き水風呂を備え、温水プールとともに“ととのう”体験を楽しめます。

プライベートヴィラならではの滞在体験

Blanc/Neroサウナ

すべてのヴィラには、温水プール・BBQコンロ・露天風呂を備えており、沖縄の自然を感じながらゆったりとした時間を過ごすことができます。

各ヴィラは最大4名まで宿泊可能で、3棟貸切利用すれば12名の滞在が可能。カップルなどの少人数から、ファミリー旅行やグループ旅行にも最適です。

また、生活に必要な家具家電も備えているため、連泊での滞在にも快適に利用できます。

沖縄北部の観光を楽しんだあと、フクギの森に囲まれたヴィラに戻り、温水プールやBBQ、星空の下でゆったりとした時間を過ごす。備瀬縁梵（bise-enpu)は、観光の拠点としての利便性と、自然に包まれた静かな滞在の両方を叶える場所として誕生しました。

フクギの森に守られたこの特別な土地は、簡単に宿泊施設を建てることができる場所ではありません。沖縄北部で実績を積み上げてきた株式会社Fuuだからこそ、この場所にヴィラを建てることができました。

この土地の自然や空気を感じながら、訪れる人にとって心がほどけるような時間を過ごしてほしい。

沖縄の思い出の中で「また帰ってきたい」と思える場所になることを願っています。

備瀬縁梵

施設概要

施設名：備瀬縁梵（bise-enpu)

所在地：沖縄県国頭郡本部町備瀬1121-1(https://maps.app.goo.gl/uWi6HEqe6XeLSLqL6)

棟数：3棟（Blanc / Nero / Kayu）

宿泊定員：各棟4名

客室タイプ：一棟貸しヴィラ

グランドオープン：2026年3月20日

予約サイト：備瀬縁梵公式予約サイト(https://bise-enpu.snack.chillnn.com/snack/bise-enpu)

お問い合わせ：LUXUCIAN公式LINE(https://lin.ee/9IhzDmR)

担当：小林・政田（info@luxucian.com)