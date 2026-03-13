WA Collection 第3弾。Baqlessが魅せる“侘び寂び”を纏うジュエリー、3月13日(金)発売開始

株式会社木村商店

スイスで誕生したキャッチレスピアス「Baqless(バックレス)」の正規輸入代理店である株式会社木村商店(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：木村 圭輝)は、2026年3月13日(金)に「Baqless」の新商品の販売を開始しました。

WA Collectionは、ある日本人アーティストとのコラボレーションにより、

日本の侘び寂びの概念から着想を得て誕生しました。「侘び寂び」は、日本独自の美意識であり、“不完全”や“移ろい”にこそ美しさを見出す考え方です。

人々は古くより、木が朽ちていく過程や、器のヒビに宿る味わい、静かな湖面に漂う霧のように、時間の流れとともに変化するものに心を寄せてきました。

◆“落ちないピアス”「Baqless」とは

「Baqless（バックレス）」は、フランス在住のジュエリーデザイナーとスイスの老舗腕時計ムーブメントファクトリーが、8年の歳月をかけて共同開発した“ストレスフリーなピアス”です。

従来のピアスで課題とされてきた「紛失」や「引っかかり」といった問題を解消し、快適な着用感を実現する革新的な構造が特徴です。キャッチを必要とせず、かつフリップしたポスト部分をスライドすることで自由に締め付け具合を調整することができる、今までにない画期的な構造のピアスです。『バックキャッチのないピアス』という意味を込め、＜Baqless (バックレス)＞と名付けられました。身につける人々の気分を上げて笑顔を引き出す、革命的なピアスです。

Baqless公式サイト：https://www.baqless.jp/

バックキャッチが一体化したポストピアスホールに挿入後、ポストを回転させて固定することにより、安全に装着することが可能

シンプルで簡単な装着方法肉眼ではほとんど見えないほどの極小パーツを使用

◆高いリピート率・忙しいライフスタイルにも対応

「Baqless」は、つけたまま過ごせるという快適さと利便性から、忙しい毎日を送る方々からも高い評価を得ています。 高いリピート率を誇り、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったピアスとして愛されています。また、小さなお子様がいるママたちからは、「つけっぱなしでも快適で、誤飲の心配がない」という声が多く寄せられています。

◆金属アレルギー対応。錆びない。

金属アレルギー対応の素材を使用し、敏感な肌にも優しいピアスです。また、錆びに強い表面加工を採用しており、長くご愛用いただけます。

◆アクティブなシーンでも愛用されています

Baqlessは、アクティブなライフスタイルを送る方々やアスリートから高い評価をいただいています。

キャッチ一体型で「落ちない・外れない」という特許取得済の構造により、激しい動きや負荷を伴うトレーニング、競技中でも安心して着用可能です。

ランナーやゴルファー、サーファーをはじめ、日常的にスポーツを楽しむ方々、そしてジムやヨガスタジオに通う方々など、「動きの中でもおしゃれを楽しみたい」というニーズに応えるピアスとして、幅広い層から支持されています。

WA Collection 2026 Spring/Summer Collection

◆ WA Collection 2026春夏 3月13日(金) 発売 新商品ラインナップ

SUMIIRI II \19,800HISHIMON \15,400HAMON II \19,800KUMO III \15,400

＊価格=税込

SUMIIRI II \19,800

角入り。

古くから日本では角は邪気を払う場所とされ、四方を囲むことから「守護」や「安定」を意味してきました。

SUMIIRIは、大切なものを守り、永い安全を願いデザインしました。

HISHIMON \15,400

菱紋。

菱形が連なる紋様は、古くから着物や装飾品の意匠として用いられてきました。

割付文様や市松模様は、四角が途切れないことから子孫繁栄や事業繁栄を意味します。

HAMON II \19,800

波紋。

静かな水面に一滴が落ちると、

その瞬間から円は幾重にも広がり、やがて遠くまで届いていきます。

静けさの中にある力強さ。 繊細でありながら、確かな存在感を宿しています。

KUMO III \15,400

雲。

2025年秋冬から始まったKUMO(雲)シリーズ。

日本では古くから絵画や工芸、着物の柄に雲が描かれてきました。

美しい風景だけでなく、雲が生み出す情緒に多くの人が惹きつけられています。

◆「Baqless」公式サイト（ECサイト）

https://baqless.jp/

◆「Baqless」取り扱い店舗一覧

https://baqless.jp/view/page/shop-list

◆「Baqless」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/baqless_jp/

◆販売元会社

株式会社木村商店

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-29-8 恵比寿ウエストビル 2階2-A

代表者：代表取締役 木村 圭輝

事業内容：アクセサリーの仕入・販売・ECショップ運営