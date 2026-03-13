「あきらめていた旅を、もう一度。」 高齢者介護施設向け外出・旅行支援サービス専門ヘルパー同行の「ハレノヒ」本格始動

日本介護システム株式会社

日本介護システム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：大友俊雄）は、要介護高齢者や障害のある方が安心して外出や旅行を楽しめる外出支援サービス「ハレノヒ」を本格始動いたしました。

本サービスは、専門資格を持つ同行ヘルパーが移動・食事・入浴などをサポートしながら、個人や少人数での外出や旅行を実現するオーダーメイド型の外出支援サービスです。

さらに、年間延べ35万人が利用する当社の訪問理美容サービスと連携し、外出前のヘアセットや整容など身だしなみの準備までワンストップで支援。「きれいになって出かけたい」という利用者の想いを形にします。

個人や少人数の外出に特化することで、介護施設の通常業務や介護保険収入への影響を抑えながら、利用者の生活の質（QOL）向上と施設価値の向上の両立を目指す新しい外出支援サービスとして展開してまいります。

写真:介護旅行で温泉にお出かけの様子

■「旅をあきらめない社会」の実現を目指して

日本では現在、65歳以上人口が約3割を占める超高齢社会を迎えています。外出機会の減少は高齢者の生活の質（QOL）や社会参加に影響すると言われており、安全に外出できる環境づくりが求められています。しかし、身体機能の低下や介護負担などの理由から、外出や旅行をあきらめてしまう高齢者も少なくありません。

本サービスは、「年齢や障害があっても、行きたい場所へ行き、人生を楽しんでほしい」という想いから生まれました。

事前相談から旅行計画、当日の同行支援、帰宅後のフォローまでを一体的にサポートすることで、安心して外出できる環境を整えています。

■ サービスの特徴

1. 専門スタッフによるオーダーメイド設計

旅行業界で28年間バリアフリー旅行に携わってきた介護福祉士などの専門スタッフが、利用者の身体状況や医療的配慮事項を踏まえ、無理のない行程を設計します。

2. 自社育成の「同行ヘルパー」による安心サポート

移動、食事、排泄、服薬確認などを専門研修を受けた同行ヘルパーが対応。外出時の安全確保や生活支援を担い、安心して旅行や外出を楽しめる環境を整えています。

3. 訪問理美容サービスとの連携

年間延べ35万人が利用する訪問理美容サービスと連携し、外出前のヘアセットや整容など身だしなみを施設内で整えることが可能です。「きれいになって出かけたい」という気持ちを大切にした外出支援を実現します。

写真:訪問理美容サービス

■介護施設にとっての導入メリット

外出や旅行は、利用者に新しい刺激や楽しみをもたらし、生活の中に目標や期待を生み出します。個人または少人数での外出に特化することで、施設職員の負担を抑えながら安全に実施できる点も特徴です。また、外出支援を積極的に提案できる施設として、利用者や家族からの信頼向上や施設価値の向上にもつながります。

さらに団体旅行ではなく分散型の外出支援とすることで、施設の通常業務や介護保険収入への影響を最小限に抑えながら実施できる仕組みとなっています。

■利用者にもたらす価値

外出や旅行という非日常の体験は、利用者の心に新しい刺激と楽しみをもたらします。

「また行きたい」「次はどこへ行こう」という前向きな気持ちが生まれ、日常生活への意欲向上やリハビリへの意欲向上にもつながります。

また、旅行を通じて利用者同士の交流が生まれるなど、施設生活の活性化にも寄与します。

■ サービスラインナップ（例）

写真:介護旅行で浅草七福神巡り１. 外出支援サービス（日帰り／個人）

１. 短時間プラン（2時間半まで） 12,100円（税込）～

２. 半日プラン（４時間半まで） 18,700円（税込）～

３. 1日プラン（8時間まで） 38,500円（税込）～

2. 旅行支援サービス（宿泊／個人）

１. 日帰り（8時間まで） 38,500円（税込）～

２. 1泊2日 71,500円（税込）～

３. 2泊3日 143,000円（税込）～

※要介護度によって料金が異なります。詳細はお見積もりいたします。

団体旅行では大型リフト付き観光バスなどを利用し、安全対策を徹底した行程管理を行います。また2026年5月からは、車いす利用者でも着脱しやすい「カンタン着物レンタル＆着付けサポート」のサービスも開始予定です。

■ 24時間受付のWEB窓口を設置

施設担当者が業務時間外でも相談できるよう、24時間受付のWEB窓口を設置しました。

冊子またはWEBサイト（QRコード）から、見積依頼や相談を簡単に行うことができます。

■今後の展開

日本介護システム株式会社では、外出支援を担う人材育成にも力を入れています。

2026年からは、介護や医療の専門職を対象とした「地域トラベルサポーター養成講座」を開始予定です。外出支援人材の育成とともに、超高齢社会における新しい外出支援モデルとして、全国への展開を目指してまいります。

日本介護システム株式会社は、「病気やケガにより介護が必要になっても、行きたい場所へ行き、やりたいことに挑戦できる社会」を目指し、介護保険外サービスや介護旅行、バリアフリー旅行の企画・提供を行っています。年齢や障害を理由に外出をあきらめてしまうことは、本人の楽しみや生きがいを失わせるだけでなく、社会全体の活力低下にもつながります。同社は、外出や旅行を「特別なこと」ではなく「当たり前の選択肢」として取り戻すことが、超高齢社会をより明るく、ハッピーなものにすると考えています。

本サービスは、「できない理由を探すのではなく、どうすれば安全に実現できるかを考える」という同社の姿勢を体現した取り組みの一つです。近年は、外出や特別な日の準備を支える訪問理美容サービス「KamiBito」との連携も進め、移動前後を含めた“外出のトータルサポート”を強化しています。日本介護システム株式会社は今後も、多様な人々の挑戦を支え、共生社会の実現に貢献してまいります。

■本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

日本介護システム株式会社（日本介護トラベルサービス） 担当者：伴流（ばんりゅう）

URL： https://kaigo-travel.jp/

URL： https://yasashiitabi.com/index101.html （ハレノヒ専用サイト）

（関東本社） 東京都新宿区新宿3丁目13-5 クリハシビル9F

TEL： 050-5799-4635 Email： t.banryu@j-kaigo-system.jp

■ 会社概要

日本介護システム株式会社 （URL： https://kaigo-travel.jp/）

所在地：（関西本社）大阪市中央区本町1-5-7 西村ビル5F

（関東本社） 東京都新宿区新宿3丁目13-5 クリハシビル9F

代表者： 代表取締役社長 大友俊雄

事業内容： 介護保険外サービス・介護旅行やバリアフリー旅行のサービス提供