¡Úµþ²¦É´²ßÅ¹¡Û»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¡¢¿´Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¡ª¡Öµþ²¦½Õ²Öº×¡ÁJump into Spring!¡Á¡×¤ò³«ºÅ

µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3·î20Æü(¶â¡¦½Ë)¡Á4·î5Æü(Æü)¤Î´ü´Ö¡¢¡Öµþ²¦½Õ²Öº×¡ÁJump into Spring!¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ä¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¼êºî¤êÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¤ª»ÒÍÍ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¥´¥ë¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡¦¥¹¥Î¡¼¥É¡¼¥àºî¤ê¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÁêÃÌ²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¿·À¸³è¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤É¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª¡Ö½Õ¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥§¥¢¡×
¡¦¼õÉÕ¾ì½ê¡§7³¬ ÆÃÀß²ñ¾ì¡Ê¤³¤É¤âÉþÇä¾ì¡Î¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥ó¡Ï²£¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§³ÆÆü10»þ¡Á16»þ¡Ê·ÊÉÊ°ú´¹½ªÎ»»þ´Ö¡§16»þ30Ê¬¡Ë
¡¦Äê°÷¡§³ÆÆü150Ì¾ÍÍ
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£´ÛÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ä¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£Á´¤Æ¥¯¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î»£±Æ²ñ¡õ°®¼ê²ñ¼Â»Ü¡ª¡Û¡¡À°Íý·ôÇÛÉÛ
4/4¡ÊÅÚ¡Ë¡Ò7³¬ ¥Ù¥Ó¡¼µÙ·Æ¼¼Á°¡Ó
¡¦»þ´Ö¡§¡11»þ¡Á ¢13»þ¡Á £15»þ¡Á¡Ê³Æ²óÌó30Ê¬¡Ë
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó50ÁÈÍÍ¡¡
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦»þ´Ö¡§¡11»þ¡Á ¢14»þ¡Á¡Ê³Æ²óÌó30Ê¬¡Ë
¡¦´ÑÍ÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£
°¦¤È¾Ð¤¤¡¢²Î¡¢ÍÙ¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï°®¼ê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å·¡¦°Å·¸õ¤Î¾ì¹ç¤Ï»£±Æ²ñ¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ë
¡¦»þ´Ö¡§¡11»þ¡Á ¢13»þ¡Á £15»þ¡Á
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó20ÁÈÍÍ¡Ê1ÁÈ4Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç¡Ë¡¡¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î½÷¤Î»Ò¥Õ¥ì¥¢¤¬µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
À°Íý·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢»£±Æ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ3¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º»ØÄê¤Î¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¤òµºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦»þ´Ö¡§¡10»þ30Ê¬¡Á ¢11»þ¡Á £11»þ30Ê¬¡Á ¤13»þ¡Á ¥13»þ30Ê¬¡Á¦14»þ¡Á §14»þ30Ê¬¡Á¡Ê³Æ²óÌó30Ê¬¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§3ºÐ¤«¤é ¢¨3ºÐ°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó4Ì¾ÍÍ
¡¦»²²ÃÈñ¡§2,750±ß¤«¤é
½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ª»ÒÍÍ¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ú¥¤¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£ ¤ª»ÒÍÍ¤Î¹¥¤¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÄÌ±àÄÌ³Ø¥Ð¥Ã¥¯¤ä¾åÍú¤Æþ¤ì¡¢¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»þ´Ö¡§¡13»þ¡Á ¢14»þ¡Á £15»þ¡Á ¤16»þ¡Á¡Ê³Æ²óÌó30Ê¬¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§3ºÐ°Ê¾å
¡¦Äê°÷¡§³Æ²ó2Ì¾ÍÍ
¡¦»²²ÃÈñ¡§3,300±ß¡ÊºàÎÁÈñ¹þ¡Ë
ÅÁÅý¹©·Ý¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤ò¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¼¿¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥×¥Ã¥Á¡¼¤È¤¦¤µ¤³¡×¤Î¥·¡¼¥ë¤ËÇó¤òÅ½¤ë·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ë¿¦¿Íµ»¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»³ÆâÎëÍö»áÍèÅ¹
¡¦3/22¡ÊÆü¡Ë13»þ¡Á18»þ¡Ò5³¬ ¥´¥ë¥ÕÍÑÉÊÇä¾ì¡Ó
¡¦3/29¡ÊÆü¡Ë10»þ¡Á17»þ¡Ò1³¬ ÀµÌÌÆþ¸ý¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ó¡¡
¢¨³ÆÆüÉÔºß¤Î»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢1Àº»»ÀÇ¹þ22,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢»³ÆâÎëÍö»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡Ú¥Û¥ê¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡Û
ÆîÀÄ»³¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹½¤¨¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥´¥ë¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î¥¦¥¨¥¢¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤ÎÅì¤Á¤Å¤ë»á¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥´¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Åì¤Á¤Å¤ë»áÍèÅ¹
¡¦3/28¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü11»þ30Ê¬¡Á19»þ¡Ò1³¬ ÀµÌÌÆþ¸ý¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ó
¢¨³ÆÆüÉÔºß¤Î»þ´Ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤¤ì¤¤¤òËá¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×
¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥à¡Ë48,290±ß¡¡¢¨¥ì¥ó¥º¤ÏÊÌÇä¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã¾ò·ï¤ä¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦½Õ²Öº×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¢ä
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/syunkasai.html#event
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130546/130546_web_2.png
¡ü¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡¡¥ª¥é¤Î¤ß¤Ä¤±¤Æ¤µ¤¬¤·¤Æ¡ù¥é¥ê¡¼¤À¥¾¡ª
¡üµ¨Àá¤ÎÌÚ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡¡»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¡üÄÌ±àÄÌ³Ø¥Ð¥Ã¥°¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡¡»öÁ°¤´Í½ÌóÍ¥Àè
¡üfika workshop¡¡°ìÉô¤´Í½ÌóÍ¥Àè
¡ü¥Ý¥í¥´¥ë¥Õ¡Ò5³¬ ¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¡¦ÍÑÉÊÇä¾ì¡Ó
3/21¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22(Æü)10»þ¡Á19»þ¤Î´Ö¡¢1Àº»»ÀÇ¹þ11,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥Ñ¥¿¡¼¥´¥ë¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸À®¸ù¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£¤¤ì¤¤¤òËá¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×
¡ü¡Öla farfa(¥é ¥Õ¥¡¡¼¥Õ¥¡)¥â¥Ç¥ë¡×¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¿ÇÃÇ¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë½Õ¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎ¸³ »öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¢£Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢ÁêÃÌ²ñ¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼
¡üÂçÀÚ¤ÊÊý¤ØÁ÷¤ë¡¡¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¥¢¡¼¥È¥«¡¼¥É¤òºî¤í¤¦¡¡»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¡ü¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ç¥Ñ¥é¥½¥ë¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¡»öÁ°¤´Í½Ìó
¡ü¡Îµ·±¦¥ñÌç¡Ïµ×Î±ÊÆ¤«¤¹¤ê¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Å¤¯¤ê¡¡»öÁ°¤´Í½ÌóÍ¥Àè
¡ü¡Ö´ã¶ÀÀ½ºîµ»Ç½»Î¡×¤Ë¤è¤ë¥á¥¬¥ÍÁêÃÌ²ñ¡¡»öÁ°¤´Í½Ìó
¡ü¡Î»³ÅÄÍÜËª¾ì¡ÏÇ§ÃÎµ¡Ç½¤Î³èÀ²½¤ò±þ±ç¡ªÇ¾¥È¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡»öÁ°¤´Í½ÌóÀ©
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã¾ò·ï¤ä¤´Í½ÌóÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µþ²¦½Õ²Öº×¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¢ä
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/syunkasai.html#event
https://digitalpr.jp/table_img/2943/130546/130546_web_2.png
