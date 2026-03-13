対象のMSIノートPC製品の購入で豪華特典がもらえる、2大キャンペーンを開催『MSI ノートPC 春の新生活応援キャンペーン2026』『MSIノートPC レビューキャンペーン 2026』

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、2026年3月13日（金）～2026年5月10日（日）の期間中に対象のMSIノートPC製品をご購入・ご応募いただくと、合計1,300名様に先着でMSIオリジナルグッズをプレゼントする『MSI ノートPC 春の新生活応援キャンペーン2026』を開始いたします。

また同日より、対象ノートPC製品の購入とレビュー投稿で合計4種類のソフトウェア特典コードが必ずもらえる『MSIノートPC レビューキャンペーン 2026』を開催いたします。

●『MSI ノートPC 春の新生活応援キャンペーン2026』概要

期間中、対象のMSIノートPC製品をご購入の上ご応募いただいた方へ、先着で合計1,300名様にMSIオリジナルグッズをプレゼントいたします。

■開催期間

購入期間：2026年3月13日(金) ～ 2026年5月10日(日)

応募期間：2026年3月13日(金) ～ 2026年5月17日(日)

■応募方法

対象期間内に対象製品をご購入後、特設ページ下部の応募フォームよりお申込みください。

※プレゼントはシリーズごとに数量が限られています。なくなり次第終了いたします。

※最新の在庫状況は特設ページで随時更新いたします。

■キャンペーン特設ページ

https://jp.msi.com/Promotion/2026-spring/nb

■注意事項

正規販売店以外での購入、アウトレット品・中古品・再調整品（リファービッシュ品）、法人向けモデルは対象外となります。

応募期間終了後の応募はできません。

■対象製品とプレゼント

＜対象製品＞

第13世代以降のインテル(R) Core(TM) プロセッサー、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー、

7000シリーズ以降のAMD Ryzen(TM) プロセッサー、AMD Ryzen(TM) AI プロセッサー搭載MSIノートPC製品

対象シリーズとプレゼントは下記の通りです。

※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。

また、アウトレット品や中古品(リファービッシュ品）、並行輸入品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※プレゼントの送付まで最大で2か月程度お時間を要する場合がございます。

※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、またはプレゼント品の在庫がなくなり次第終了となります。

●『MSIノートPC レビューキャンペーン 2026』概要

対象のMSIノートPC製品をご購入いただき、レビュー投稿およびMSIメンバーセンターへの登録・応募を完了された方へ、4種類のソフトウェア特典コードをもれなくプレゼントいたします。

■開催期間

対象購入期間および応募受付期間：2026年3月13日(金) ～ 2027年1月17日(日)

■対象製品

第13世代以降のインテル(R) Core(TM) プロセッサー、インテル(R) Core(TM) Ultra プロセッサー、

7000シリーズ以降のAMD Ryzen(TM) プロセッサー、AMD Ryzen(TM) AI プロセッサー搭載MSIノートPC製品

■プレゼント品

１.WPS Office 2 Standard

２.セルシス CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン（12ヶ月版）

３.サイバーリンク PowerDirector 2025 Ultra

４.Steam(R) 版『Capcom Arcade Stadium Complete Pack』

■応募ステップ

1. 対象のMSIノートPC製品を購入

2. MSIメンバーセンターに製品登録

3. 指定サイトへレビュー投稿

4. メンバーセンターのキャンペーンページから応募

5. 特典コード発行

■対象レビュー投稿 Webサイト

・MSIストア

・MSI 公式ストア 楽天市場店

・Amazon.co.jp

・ひかりTVショッピング

・Joshin webショップ

・エディオンネットショップ

・コジマネット

・ヨドバシ.com

・ビックカメラ.com

・ソフマップ・ドットコム

・ケーズデンキ オンラインショップ

・ツクモ

・パソコンショップ アーク

・PCワンズ

・駿河屋

・パソコンショップ DO-MU

・楽天スーパーDeal

・パソコン工房 公式通販サイト

・SNS投稿（レビュー機能がないECサイトはこちらへ。）

なお、購入先の販売店オンラインサイトに製品レビュー機能が無い場合には、SNS等へレビューを投稿いただくことで応募可能です。また、店頭で購入された製品のレビューを価格比較サイトへ投稿いただいた場合も応募対象となります。

■キャンペーン特設ページ

https://jp.msi.com/Promotion/review-and-receive2026/nb

その他、本キャンペーンの応募方法やレビュー投稿先の詳細などはキャンペーン特設ページをご確認下さい。

※引換え期間は提供されるコードごとに異なります。期限切れの場合、再発行は致しかねます。

※プレゼントのコード送付まで最大で2か月程度お時間を要する場合がございます。

※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※販売店によって取扱製品が異なりますので、取扱製品在庫の詳細は各販売店にご確認ください。

また、正規販売店以外で購入された場合やアウトレット品および中古・再調整品(リファービッシュ品）、並行輸入品、法人向けモデルなど一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※本キャンペーンは指定期間中でも対象製品の在庫、またはプレゼント品がなくなり次第終了となります。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

