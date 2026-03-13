【官民連携強化】環境省主催　令和7年度 プラスチック・スマートシンポジウム「官民連携で進める海洋プラごみ対策のこれから」に登壇

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、2026年2月13日（金）に開催された令和7年度 プラスチック・スマートシンポジウム「官民連携で進める海洋プラごみ対策のこれから」に登壇しました。

本イベントは、プラスチックとの賢い付き合い方を推進する「プラスチック・スマート」の取組の一環として、環境省と大阪府が共同開催し、官民連携強化を目的としたものです。

企業・自治体・高校・大学など、環境分野に取り組む関係者約100名が参加しました。

当社は使い終わったペットボトルキャップを、再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせるプラスチックリサイクルプロジェクト「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」（以下 RIN）について発表を行いました。

発表では、学校・企業・自治体（加西市・尼崎市）と協力したペットボトルキャップの回収活動、使用済みペットボトルキャップの水平リサイクルやアップサイクルの事例を紹介しました。

さらに発表後、環境省および大阪府、武庫川女子大学等の学校関係者と意見交換を行い、ペットボトルキャップは日常にある身近な資源であり、回収自体は自治体や小・中学校に回収ボックスを設置することで、比較的取り組みやすいといった意見がありました。

一方で、地域によっては回収の仕組みが未整備であることや、回収後のリサイクル材として活用できる価値が十分に認知されていないことなど、課題も多く存在します。この課題を踏まえ、地域および官民連携強化が重要であるという認識が改めて共有されました。

参加者からは、プラスチックキャップを年間30億個以上生産している当社が主体的にペットボトルキャップのリサイクルを推進について、今後の活動に期待をしているとコメントがありました。

今後も、当社は官民・地域・教育機関との協働を推進し、持続可能な資源循環の実現に向けて積極的に活動してまいります。

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

