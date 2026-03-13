ブランドムービー「この星のスムーズのひみつ」を公開

新明和工業株式会社

新明和工業株式会社（本社：兵庫県宝塚市、代表取締役 取締役社長：五十川龍之）は、このたび、新明和グループの企業PRアンバサダー「メイメイちゃん」を主人公とするブランドムービー「この星のスムーズなひみつ」を公開しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=J9804uqVUwg ]

新明和グループ ブランドムービー「この星のスムーズなひみつ」（フルバージョン）

本シリーズは、『パンどろぼう』シリーズで人気の絵本作家・柴田ケイコさんが当社のために描き下ろしてくださったキャラクター「メイメイちゃん」が、社会のさまざまなシーンで、当社グループの製品・サービスが活躍する様子や、人々の暮らしを「スムーズ」にしている場面を、幅広い年齢層の方に紹介する内容となっています。

ブランドムービーの概要

動画は、「この星の暮らしがスムーズなひみつ、みんなは知ってる？」という「メイメイちゃん」のナレーションで始まります。

“地球に興味津々”な宇宙人の「メイメイちゃん」は、以下の5つのシーンを巡り、社会のさまざまな場面で新明和グループの製品・サービスが活躍する様子を発見します。

- ロケットの打ち上げ場（DDモータ編）- 街の中（機械式駐車設備編）- 下水道用マンホールポンプ場（水中ポンプ編）- 廃棄物処理施設（リサイクルセンター＆ごみ収集車編）- 空港（航空旅客搭乗橋＆主翼スパー編）

本動画を通じて、新明和グループの存在について、そして私たちが「社会インフラを支える企業グループ」、「人々の暮らしをスムーズにする存在」であることを、幅広い世代の皆さんに知っていただきたいと考えています。

動画の視聴について

各製品の動画は、当社のYouTubeチャンネルからご覧いただけます。

DDモータ編(https://youtu.be/6SUwE1T7SUo)

械式駐車設備編(https://youtu.be/vgMtu6BwzOQ)

水中ポンプ編(https://youtu.be/-R1zAcGHZRI)

リサイクルセンター＆ごみ収集車編(https://youtu.be/KGZySY1l89o)

航空旅客搭乗橋＆主翼スパー編(https://youtu.be/DCtDcji-XZg)

企業広告グラフィックについて

本作品の基となった、柴田ケイコさんに描いていただいた全ての企業広告グラフィックは、以下のページからご覧いただけます。

新明和工業 コーポレートサイト「広告」 :https://www.shinmaywa.co.jp/company/advertisement.html