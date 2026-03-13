Black Collection 第2弾。軽やかに纏う“黒の存在感”。3月13日(金)発売開始

株式会社木村商店

スイスで誕生したキャッチレスピアス「Baqless(バックレス)」の正規輸入代理店である株式会社木村商店(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：木村 圭輝)は、2026年3月13日(金)に「Baqless」の新商品の販売を開始しました。

■ 洗練された“黒”を、ジュエリーに

無彩色でありながら、圧倒的な個性と存在感を放つ“ブラック”。

今シーズンのBlack Collectionでは、ミニマルなシルエットの中に、自然由来のエネルギーと、移ろいゆく美しさを封じ込めました。黒のキャンバスに鮮やかなコントラストを描くターコイズ（ナノストーン）、そして、時を重ねるごとに愛着が増すシルバー素材特有の経年変化。

単なる色としての黒を超え、質感や色の対比によって引き出された、静かで力強いエッジ。 洗練された都会的なムードと、素材そのものが持つ温もりが溶け合う、新しいスタンダードの提案です。

Baqless公式サイト：https://www.baqless.jp/

◆“落ちないピアス”「Baqless」とは

「Baqless」は、フランス在住のジュエリーデザイナーとスイスの老舗腕時計ムーブメントファクトリーが10年もの月日をかけて共同開発した、“ストレスフリーのピアス”のピアス。世の女性たちが悩まされている「ピアスの紛失」「引っかかり」などの問題を解決した画期的な構造が特徴です。

◆「Baqless」の特長

「Baqless」はキャッチを必要とせず、かつフリップしたポスト部分をスライドすることで自由に締め付け具合を調整することができる、今までにない画期的な構造のピアスです。『バックキャッチのないピアス』という意味を込め、＜Baqless（バックレス）＞と名付けられました。身につける人々の気分を上げて笑顔を引き出す、革命的なピアスです。

◆高いリピート率・忙しいライフスタイルにも対応

「Baqless」は、つけたまま過ごせるという利便性から、忙しい毎日を送る方々からも高い評価を得ています。 高いリピート率を誇り、ユーザーのライフスタイルに寄り添った製品として愛されています。また、小さなお子様がいるママたちからは、「つけっぱなしでも快適で、誤飲の心配がない」という声が多く寄せられています。

◆金属アレルギー対応。錆びない変色しない。

金属アレルギー対応の素材を使用し、敏感な肌にも優しいピアスです。また、錆びに強い表面加工を採用しており、長くご愛用いただけます。

◆スポーツやアウトドアでも安心して使える、機能性ジュエリー。

Baqlessは、快適さと利便性を兼ね備えた設計で、アクティブなライフスタイルを送る方々から高い支持を得ています。ヨガやランニング、サーフィンなどのマリンスポーツをはじめ、激しい動きの中でも外れにくく、紛失の心配が少ないため、日常からスポーツシーンまで安心して身につけられます。

顔まわりのおしゃれを、もっと自由に楽しめるジュエリーです。

2026 Spring/Summer Black Collection

Baqlessの「Black Collection」は、漆黒の輝きとBaqlessの快適さが融合したユニセックスジュエリーシリーズです。キャッチ不要の特許構造により、スポーツやアウトドア、長時間の使用でもストレスなく、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。ブラックの魅力を最大限に引き出すラインナップを、ぜひご覧ください。

◆Black Collection 2026春夏 3月13日(金) 発売 新商品ラインナップ

※ 価格は全て税込

Amity Bloom Onyx Gold \15,400

Amity Bloom Turquoise Gold \15,400

Amity Turquoise Silver \14,300

Mesa Delta Silver \15,400

Mesa Lightning Silver \17,600

Mesa Lightning Turquoise \17,600

◆「Baqless」公式サイト（ECサイト）

https://baqless.jp/

◆「Baqless」取り扱い店舗一覧

https://baqless.jp/view/page/shop-list

◆「Baqless」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/baqless_jp/

◆販売元会社

株式会社木村商店

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-29-8 恵比寿ウエストビル 2階2-A

代表者：代表取締役 木村 圭輝

事業内容：アクセサリーの仕入・販売・ECショップ運営