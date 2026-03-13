【3月26日登壇】「AIを活用した動画制作のノウハウをもとに、効率的に動画を量産する制作術」について、『株式会社ガラパゴス主催のオンラインカンファレンス』で発表

シャトルロックジャパン株式会社「来期の広告戦略、ちゃんと”実行”回りそうですか？」～新年度スタートダッシュを決める11の施策～（株式会社ガラパゴス）

■ 無料オンラインカンファレンス

『「来期の広告戦略、ちゃんと"実行"回りそうですか？」 ～新年度スタートダッシュを決める11の施策～』

「戦略は完璧だ。あとはやるだけ」──本当にそう言い切れますか？

来期の予算は承認され、戦略も固まった。

それでも、なぜ毎年「思った通りの成果」に届かないのでしょうか。

その原因の多くは、戦略そのものではなく、実行フェーズに潜む“目詰まり”にあります。

経営の意図が現場で薄まる。

運用がブラックボックス化する。

施策が増えすぎ、検証が追いつかない。

この「戦略と実行のギャップ」を埋めなければ、新しい期もまた同じ課題を繰り返すことになります。

本カンファレンスには、マーケティング各領域を担う11社が集結。

「絵に描いた餅」で終わらせないために。

4月から確実なロケットスタートを切るために。

戦略を“成果”へと転換する具体的な実行プランを、ぜひお持ち帰りください。

■ 3月26日（木）12:50 - 13:10

動画マーケで成果を出す最新メソッドを大公開― AI 素材生成で、素材 / 撮影ゼロの時代へ！―

Instagram リール動画の視聴時間が前年比で30%以上増加した現在、SNSを中心にWebなどの各プラットフォームに最適化するためには、多角的な切り口で動画を制作・改善し続けることが不可欠です。

一方で、「素材不足」「動画制作のリソース不足」「AI活用の難しさ」「予算の制約」などの理由から、動画を量産できないというご相談を多くいただきます。

本セミナーでは、100万本以上の動画制作実績を持つシャトルロックが、AIを活用した動画制作のノウハウをもとに、効率的に動画を量産する制作術をご紹介します。

具体的には、AIを活用して

・クライアントのクリエイティブ傾向、好みを踏まえたブリーフ作成

・クリエイティブ内テキストの自動生成

・修正対応やバリエーション展開を迅速に処理

など、AIを実務レベルで組み込む具体策を解説し、クオリティを保ちながら動画を量産する方法をお伝えします。

■ 当社セッションで学べること

・︎ 生成AIを効果的に使う活用術

・︎ 効果的な動画制作のためのAIの使い所

・︎ クリエイティブ量産が推奨される理由

・︎ 動画素材がなくても、動画を作るテクニック

・︎ 量産時に意識すべき作成パターン

■こんな方におすすめ

・︎ AIを広告に活用するノウハウがない

・︎ AIではブランド広告で使えるクオリティのものが作れない

・︎ リソースが不足して動画に手をつけられていない

・︎ 動画制作に高額な費用はかけられない

・︎ 最新の成果のでる動画の成功パターンが知りたい

■ 登壇者紹介飯塚 貴裕 セールスサポート部 部長

2017年に入社後、一貫して企業のSNSマーケティングを支援。企業の目的や要望に合わせ、動画広告制作のディレクション、インフルエンサー起用・UGC制作に従事。



シャトルロックの100万超クリエイティブ制作実績から得たベストプラクティスとARや3D CGIなど最新手法の提案で、企業の成果最大化に貢献。現在はセールスサポート部長として社内外のコミュニケーションを強化し、提案の精度向上や案件の円滑な進行に向けた体制構築を推進。

■ タイムスケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/189_1_1b3eb3496d388728ba5beef86945ec34.jpg?v=202603131251 ]

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社公式パートナー一覧（シャトルロックジャパン株式会社）

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited：アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (旧 Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス（キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など）、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス（Shuttlerock Studio）(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

