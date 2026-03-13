まだ間に合う！3月15日までの「amood week」期間限定セールで春の新作をお得に
■ 春シーズン到来！最大規模のショッピングフェス「amood week」
韓国No.1ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」が運営するファッションプラットフォーム「amood（アムード）」では、2026年3月4日(水)から3月15日(日)まで、定期キャンペーン「amood week（アムードウィーク）」を開催中です。
本格的な春シーズンを前に企画された今回のキャンペーンは、amoodをご利用いただいているユーザーの皆様に過去最大の特典をお届けします。amoodで高い人気を誇る「5ブランド単独特集」に加え、4つのアンダーウェアブランドが参加する「アンダーウェアブランド相乗り特集」も同時開催中で、例年以上に熱い注目を集めています。
■ 「amood week」のメインイベント
1. 人気ブランド単独特集
MUCENT（ムセント）、YUSAEK（ユセク）、LAINI（ライニ）、SUGAR POWDER（シュガーパウダー）、ANYONEMORE（エニワンモア）など、amoodのベストブランド全品に即時適用可能な「30%OFFクーポン」をプレゼント中。なんと最低注文金額の制限なし！
2. アンダーウェア相乗り特集
crassiang（クラシアン）、Lovely Blanc（ラブリーブラン）、dorosiwa（ドロシワ）、LKANE（ラクネ）など、人気のK-アンダーウェア4ブランドがamoodに登場しました。 今回の合同施策では、最大4,100円割引クーポンを配布中！韓国の高品質なアンダーウェアが気になっていた方には、まさに見逃せないチャンスです。
■ BEST商品紹介
■ キャンペーン概要
- セール期間： 2026年3月4日(水) 00:00 ～ 2026年3月15日(日) 23:59
- セール内容： K-ファッションを牽引する人気ブランド単独特集およびアンダーウェア相乗り特集を開催。人気ブランド対象の全品30%OFFクーポンのほか、日替わりタイムセール、最安値保証、ラッキークーポンなど、バラエティ豊かな企画を多数ご用意しています。
会社概要
● 社名：株式会社ABLY Corporation
● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)
● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F
同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。
会社ホームページ： https://ably.team/
amood（アムード）について
amoodは、女性ファッション通販アプリです。
AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。
サービスURL： https://amood.jp
本件に関するお問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。
Eメール： contact@amood.jp
