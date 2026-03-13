まだ間に合う！3月15日までの「amood week」期間限定セールで春の新作をお得に

ABLY Corporation., Inc.

■ 春シーズン到来！最大規模のショッピングフェス「amood week」



韓国No.1ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」が運営するファッションプラットフォーム「amood（アムード）」では、2026年3月4日(水)から3月15日(日)まで、定期キャンペーン「amood week（アムードウィーク）」を開催中です。

本格的な春シーズンを前に企画された今回のキャンペーンは、amoodをご利用いただいているユーザーの皆様に過去最大の特典をお届けします。amoodで高い人気を誇る「5ブランド単独特集」に加え、4つのアンダーウェアブランドが参加する「アンダーウェアブランド相乗り特集」も同時開催中で、例年以上に熱い注目を集めています。

■ 「amood week」のメインイベント

1. 人気ブランド単独特集

MUCENT（ムセント）、YUSAEK（ユセク）、LAINI（ライニ）、SUGAR POWDER（シュガーパウダー）、ANYONEMORE（エニワンモア）など、amoodのベストブランド全品に即時適用可能な「30%OFFクーポン」をプレゼント中。なんと最低注文金額の制限なし！

2. アンダーウェア相乗り特集



crassiang（クラシアン）、Lovely Blanc（ラブリーブラン）、dorosiwa（ドロシワ）、LKANE（ラクネ）など、人気のK-アンダーウェア4ブランドがamoodに登場しました。 今回の合同施策では、最大4,100円割引クーポンを配布中！韓国の高品質なアンダーウェアが気になっていた方には、まさに見逃せないチャンスです。

■ BEST商品紹介

「30%OFFチャンス」MUCENT _サニア レース Vネック 長袖 Tシャツ(3カラー)(https://www.amood.jp/products/19557148)「30%OFFチャンス」LAINI _ 春新作/2丈/2カラー💙 セミロウライズ ブーツカット(https://www.amood.jp/products/20243138)「30%OFFチャンス」SUGAR POWDER _ ソウル タイリボン ストライプ ボタン 長袖Tシャツ - 3色(https://www.amood.jp/products/20204497)「30%OFFチャンス」crassiang _ ミルクブラセット(https://www.amood.jp/products/18153540)

■ キャンペーン概要

- セール期間： 2026年3月4日(水) 00:00 ～ 2026年3月15日(日) 23:59- セール内容： K-ファッションを牽引する人気ブランド単独特集およびアンダーウェア相乗り特集を開催。人気ブランド対象の全品30%OFFクーポンのほか、日替わりタイムセール、最安値保証、ラッキークーポンなど、バラエティ豊かな企画を多数ご用意しています。

会社概要

● 社名：株式会社ABLY Corporation

● 代表取締役：姜 石燻 (カン・ソクフン)

● 本社所在地：大韓民国ソウル特別市瑞草区江南大路465 6/9F

同社は、グローバルファッション・ビューティEコマースプラットフォームを運営しており、韓国No.1ファッション通販アプリ 「ABLY（エイブリー）」 を展開しています。

会社ホームページ： https://ably.team/

amood（アムード）について

amoodは、女性ファッション通販アプリです。

AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL： https://amood.jp

本件に関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、PR担当までご連絡ください。

Eメール： contact@amood.jp

脚注

韓国リサーチ機関であるWiseAppが2025年1月～9月にかけて韓国で最も多く利用されているファッションアプリを調査した結果トップシェアを誇る「ABLY（エイブリー）」(https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/853/queenit-kream-fashion-apps-september-record-mau)