2026 World Baseball Classic(TM)開催記念 世界最高峰の戦いをテーマにしたJALショッピングオリジナルデザインのフォトミントとコインを数量限定発売

株式会社JALUX

●2026 World Baseball Classic(TM)開催記念 世界最高峰の舞台での戦いをテーマにした記念グッズを発売

●JALショッピングオリジナルデザインのフォトミントとコイン、各種2,026個限定販売

●3月13日より「JALショッピングJAL Mall店」にて予約受付開始

JALグループの商社 株式会社JALUX（ジャルックス、本社：東京都港区、代表取締役社長：河西 敏章、以下「JALUX」）は、このたび、2026 World Baseball Classic(TM)開催を記念して、JALショッピングオリジナルデザインのフォトミントおよびゴールドコインを数量限定で販売します。3月13日より「JALショッピングJAL Mall店」にて受付を開始します。

※フォトミント：写真とコインを合わせたコレクターズアイテム

※画像はイメージです。本商品の画像は大会中の画像に入れ替えとなります

■JALショッピングオリジナルデザインで4アイテムをラインアップ

世界最高峰の舞台で存在感を示すスターたちと日本代表の戦いをテーマに、伝説の戦いを刻んだJALショッピングオリジナルデザインのコインフォトミントおよびゴールドコイン、全4アイテムを各種2,026個限定のメモリアルグッズとして販売します。今回販売する4アイテムはすべてシリアル番号入りでお届けします。

■商品情報

販売期間：2026年3月13日（金）11：00～4月12日（日）23：59

特設ページ：https://ec.jal.co.jp/shop/pages/0002_wbc_2026_coin.aspx

１. 2026 World Baseball Classic 日本代表 メモリアル チームダブルコインフォトミント

２. 2026 World Baseball Classic アーロン・ジャッジ×大谷翔平 メモリアルコインフォトミント

３. 2026 World Baseball Classic 日本代表 大谷翔平 メモリアルコインフォトミント

４. 2026 World Baseball Classic 日本代表 大谷翔平 メモリアル ゴールドコイン

※各アイテム、数量がなくなり次第、販売終了

※配送は2026年6月中旬以降順次発送予定

※商品画像はイメージです。本商品の画像は大会中の画像に入れ替えとなります

１. 2026 World Baseball Classic 日本代表 メモリアル チームダブルコインフォトミント

2026 World Baseball Classic 日本代表をテーマにデザインしたチーム仕様のメモリアルモデルで、主力選手の集合ビジュアルに選手名・背番号入りバナーをレイアウトしました。中央には大会ロゴを配し、大会ロゴと侍ジャパンロゴ、2枚のコインを組み込んだダブルコイン仕様です。

サイズ：約33.0×40.6cm

コイン：約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り（プリントと手書きによる表記）※シリアル番号はお選びいただけません

価格：34,980円（税込）

２. 2026 World Baseball Classic アーロン・ジャッジ×大谷翔平 メモリアルコインフォトミント

2026WBC米国代表 アーロン・ジャッジ選手と日本代表 大谷翔平選手が向かい合う特別デザインモデルです。両国を象徴するカラーリングで構成したビジュアルに、大会ロゴデザインのメモリアルコインをセットしました。

サイズ：約33.0×40.6cm

コイン：約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り（手書きによる表記）※シリアル番号はお選びいただけません

価格：27,980円（税込）

３. 2026 World Baseball Classic 日本代表 大谷翔平 メモリアルコインフォトミント

2026WBC日本代表 大谷翔平選手をフォーカスした特別デザインモデルで、躍動感のあるビジュアルを中心に大会ロゴを配した構成とし、大会ロゴデザインのメモリアルコインをセットしました。

サイズ：約33.0×33.0cm

コイン：約φ3.9cm ブロンズ

シリアル番号入り（手書きによる表記）※シリアル番号はお選びいただけません

価格：27,980円（税込）

４. 2026 World Baseball Classic 日本代表 大谷翔平 メモリアル ゴールドコイン

2026WBC 日本代表 大谷翔平選手を記念した特別仕様のゴールドコインで、大会をテーマに構成したデザインに、22ktゴールドメッキを施したコレクションモデルです。

コイン：約φ3.9cm 22ktゴールドメッキ

アクリルコインケース、ジュエリーケース（ブラック）

シリアル番号入り（プリントと刻印による表記）※シリアル番号はお選びいただけません

価格：19,980円（税込）

JALグループの商社 JALUXは、「幸せづくりのパートナー～人に社会に環境に、もっと豊かな輝きを～」の企業理念の下、これからも皆さまの暮らしを彩る商品を提案してまいります。