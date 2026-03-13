春のBBQシーズン、サウナ後もすっきり帰れる。千葉・和心村の森貸切日帰りBBQ＆サウナがさらに進化ー専用パウダールーム（シャワー・洗面台完備）を新設しました。

株式会社和心村

千葉県富津市の里山グランピング施設「和心村」（所在地：千葉県富津市高溝14）は、2026年春の日帰りシーズンに向け、サウナ専用パウダールーム（シャワー・洗面台完備）を新設しました。

東京からアクアライン経由で車約70分の森の中で、手ぶらBBQと本格北欧薪サウナを組み合わせた日帰り「森のBBQ＆サウナプラン」が今春さらに進化。

BBQ→薪サウナ→水風呂→パウダールームと、1日の流れが森の中でそのまま完結するようになりました。食材付きプランは1名9,800円～（2名～）で、手ぶらで利用できます。

■ 東京から70分、千葉の森で過ごす1日

和心村は、千葉県富津市の里山に広がる昭和懐かしき雰囲気が漂うグランピング村です。

日帰り専用エリアがまるで森を貸し切りしたような空間です。一部宿泊者専用エリアを除く、敷地内を自由に散策することができます。保護猫16匹やヤギ・犬・ウコッケイなど多様な動物との触れ合いを楽しむことができ、里山ならではのひとときを過ごせます。

都会では体験できない環境の中で、BBQと本格サウナを日帰りで楽しめます。

春は新緑の木漏れ日の中でBBQを楽しみ、貸切の薪サウナと水風呂で整う--という1日を、東京から思い立ったらすぐに来られる距離で体験できます。

■ 今春の進化：サウナ専用パウダールーム新設

2025年に薪サウナに水風呂が加わり、より本格的なサウナ体験が可能になった和心村。今回新たにサウナ専用パウダールーム（シャワー・洗面台完備）を新設したことで、「サウナ後に汗が気になる」「帰り支度ができない」という声に応えました。サウナを思いきり楽しんだ後、シャワーで流して、洗面台で身支度を整えてから帰宅できます。

■ 「森のBBQ＆サウナプラン」詳細

【料金】

・食材付きプラン：9,800円～ / 1名（2名～）

・食材なしプラン：7,800円～ / 1名（2名～）

・10名以上のグループは要お問い合わせ

【利用時間】

10:30～16:00

＊サウナエリアが15:00まで

【含まれるもの】

本格フィンランド式薪サウナ

水風呂

サウナ専用パウダールーム（シャワー・洗面台完備）

BBQ機材一式（食材付きプランは食材も含む）

専用BBQスペース、ハンモックあり

等々

手ぶらでOK。春のBBQシーズン、東京近郊の日帰り旅行、予約受け付け中。

■ 施設概要

施設名：和心村（わしんむら ）

所在地：千葉県富津市高溝14

アクセス：東京よりアクアライン経由・車約70～90分 / JR内房線・上総湊駅より車15分

公式サイト：https://www.washinmura.jp

Instagram：@washinmura_nature_glamping

日帰りプラン予約・詳細：https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000000873&dayuse=true(https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000000873&dayuse=true)